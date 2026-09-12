ロフタス＝チークに何を見たいですか？

「選手には常に正直でいることが不可欠だ。私がメディアに何かを言う時は、すでに本人に同じことを10回は繰り返して伝えているからだ。あまり一般的なことではないのは分かっているが、私はそれが重要だと考えているし、選手たちも、私がそうした発言をするのは彼らの資質を非常に高く評価しているからだと分かっているので、信頼してくれていると思う。ロフタス＝チークのようなタイプを見てほしい。彼はすべてを持っている。圧倒的なフィジカルがあり、両足を使え、空中戦にも強い。ただ、90分間を通して試合の中にとどまり続けることを学ばなければならない。考え方はとてもシンプルだ。試合のあらゆる瞬間で、自分のクオリティーを発揮して違いを生まなければならない。常にボールに触れていることはできないが、もっとゲームに入り込まなければならない。継続して関わり続けることでのみ、チームをより創造的にし、最後の30メートルで本当に危険な存在にする助けになれる」

ラビオに何を求めましたか？

「ムサと比べると少し異なる。利き足の違いもあるからだ。1人は左利きで、もう1人は右利きだ。ラビオは単にしばしばペナルティーエリア内に入り込める選手というだけではなく、試合のテンポを作ることもできると思っている。経験が豊富で、適切な走りができるし、エリア付近でも優れている。ただ今日は、モドリッチとラビオの特徴が、シセとルベン・ロフタス＝チークをサポートするうえで重要になると考えていた。ムサを外すのは私にとって難しい決断だったが、試合は毎回それぞれ別物だ。時には前の試合のパフォーマンスを忘れ、今回は別の試合であり、求められる特徴も異なると理解しなければならない。だから今日はラビオにとって理想的な試合だと考えた」







