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ライブ
Ramos Ufficiale Milan
Simone Gervasio

翻訳者：

ミラン、アモリム「ラモス？　もっと多くの時間をペナルティーエリア内で過ごさなければならない。クロスだけでは難しい」

ACミラン
ラツィオ 対 ACミラン
セリエ A

今季開幕後のミランにおけるネガティブな材料のひとつが、ゴンサロ・ラモスの関与の少なさだ。ポルトガル人FWはPSGから高額で加入し（最終的な移籍金は7400万ユーロ）、ここまで4試合でわずか1ゴールにとどまっている。しかし懸念されているのは、ミランが彼に得点機をつくり出せず、スコアシートに名前を載せられていないという点だ。


その彼について、そしてどうすれば最も効果的に生かせるのかについて、ルベン・アモリムDAZNで語った。


  • 「もっとペナルティーエリアの近くでプレーする時間を増やさなければならないと思う。 ボールを持つ時間は長いが、エリアから遠い位置でのプレーが多い。チームをもっと前に押し上げなければならないし、エリア内でのつながりもさらに増やさなければならない。その一方で、エリアに入る形はほとんどクロス頼みになっている。そして時には、クロスだけを頼りにしていると、いくらでも放り込めたとしても、FWにとっては難しくなる。 だからこそ、ペナルティーエリアに侵入する形にバリエーションが必要だ。時にはプリシッチの斜めの走り込みや、シセの飛び出しによって、ラモスはもっとボールに触れるチャンスを得られる。 ただ、ラモス自身もシーズンを通して良くなっていくはずだ」

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