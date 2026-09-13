今季開幕後のミランにおけるネガティブな材料のひとつが、ゴンサロ・ラモスの関与の少なさだ。ポルトガル人FWはPSGから高額で加入し（最終的な移籍金は7400万ユーロ）、ここまで4試合でわずか1ゴールにとどまっている。しかし懸念されているのは、ミランが彼に得点機をつくり出せず、スコアシートに名前を載せられていないという点だ。





その彼について、そしてどうすれば最も効果的に生かせるのかについて、ルベン・アモリムがDAZNで語った。



