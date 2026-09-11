好調の2チームが激突する一戦は、ビッグマッチになる要素を十分に備えている。ミランは土曜18時から、首位ラツィオの本拠地に乗り込む。アモリムは記者会見で、この一戦について次のように語った。「まず明日の試合について言えば、ラツィオは非常にスピードがあり、明確なスタイルを持つチームだ。フラッテージの獲得は素晴らしかったし、前線に大きなアグレッシブさをもたらしている。ボール扱いに優れたウイングが2人いる。新しいストライカーもいる。3連勝の後で状態のいいチームだ。コッパ・イタリアでは敗れたが、その後このような形でセリエAをスタートさせた。サッカーは奇妙で、おもしろいものだ。ガットゥーゾはミランのレジェンドだ。才能がすべてではない。彼が持っていた情熱は、我々のクラブが取り戻さなければならないものだ。ここ数年はそれが欠けていたし、ピッチで示さなければならない。情熱と献身があれば、さまざまな問題を乗り越えられる」
翻訳者：
ミラン、アモリム「モドリッチ？ 批判は理解している。ルカは常にプレスをかけられるわけではない。勝ち点を落とすのを今か今かと待っていた人がいたのも分かっている」
ユヴェントス戦とラモスの苦戦について
ユベントス戦で見えた課題は、すでに把握していますか？
「その点については話し合い、前節でうまくできなかった多くのことに取り組んできた。エネルギーが足りなかった。前半はボールをうまく保持できていたが、相手陣内の最後の局面でアグレッシブさを欠き、十分な人数をペナルティーエリア内に送り込めなかった。ユベントスにチャンスを与えた場面は、プレッシャーのない中でのこちらのボールロストや、ミスパス、緩いパスから生まれていたと選手たちに示した。こうした状況が違いを生むこともある」
ユベントス戦でラモスはボールタッチが少なかった一方で、動き自体は多かったです。より危険な存在にするには、どう生かすべきでしょうか？
「1人の選手だけを狙うべきではない。チームとしていいプレーができなかった。プレッシャーのない形でボールを失えば、いろいろな問題が生じる……。ラモスがボールを持った時、味方との連係はベストとは言えず、彼自身もそれは分かっている。チームとして改善しなければならない。トリノ戦とヴェネツィア戦では非常に良かった。あの試合では、彼をどう生かすかを分かっているところを示していたし、ユベントス戦では同じパフォーマンスを見せられなかった。ラモスは非常に高いパフォーマンスを発揮できる選手だ」
モドリッチと個々の選手について
41歳のモドリッチは、こうしたタイプのサッカーでは苦しむという意見があります。どう思いますか？
「そういう考え方も理解できます。ルカは常にプレスをかけ続けることはできません。ただその一方で、彼は常に試合のテンポを握っていて、それを誰よりもよく理解しています。監督として、私は選ばなければいけません。もしかしたらプレスでは何かを失うかもしれない。でも、モドリッチがピッチにいれば、ボールを持った時によりコントロールできます。ユヴェントス戦では、もしかするとプレスは少なかったかもしれないし、ときにはドウグラス・ルイスにより長くボールを扱う時間を与えてしまったかもしれません。でも、私たちがボールを持っていた時を見てください。何かを失わなければならないなら、ボールがない時のほうがいいと思っています。逆に、ボールを持っている時には常に何か一つ上のものが必要です。そしてルカは、その“何か一つ上”を与えてくれる。そうした批判は理解していますし、もっともです。ただ、全体像を見なければいけない。モドリッチは私たちに、より良いボール保持をもたらしてくれるし、私はボール保持で支配するチームを望んでいます」
ミランの偉大なOBたちは、アモリムに時間を与えるべきだという点で一致しています。それはあなたの自信になりますか？ チームが良くなっていると感じますか？
「私たちはすべてのトレーニングで改善しなければなりません。何かうまくいかないことがあれば、そこから多くの情報を得て、それをトレーニングに持ち込みます。ユヴェントス戦の後には、ああした状況で何をすべきかを確認しました。明日どうなるか見てみましょう。質問の前半について言えば、私はすでに多くのレジェンドがいるクラブで仕事をしたことがありますし、レジェンドというのはとても強い意見を持っています。ただ、私は違う時代を生きていますし、クラブがどんな時期を過ごしているのかも分かっています。でも、自分の選手たちに、ミランのためにプレーし、勝つことの重要性を忘れてほしくありません。私にとって、それが最も大事なことです。私たちには時間が必要です。ただ、どれだけ時間があるかは私ではなくクラブ次第です。継続して勝つための土台を築かなければならず、それには時間がかかります。プレミアリーグを見ても、アーセナルは勝つまでにどれだけ時間がかかったでしょうか。そしてイタリアでも、ユヴェントスやインテルを見れば分かる。継続して勝つには時間が必要で、何かを築かなければならない。 そして時間を得るためには、土曜日に勝たなければいけません。勝てば、私たちのプロジェクトを築くための時間をより多く得られるでしょう」
あなたはトップ下の選手を頻繁に入れ替えてきました。明日、ゴンサロ・ラモスの後ろでプレーする選手に関して新しいことはありますか？
「誰がプレーするかは言いません。プリシッチは良いトレーニングをしていますし、シセも良いです。サレマーケルスもそうです。ハッチンソンはフィジカルコンディションを上げていますし、ロフタス＝チークもいる……。ここ数試合を見れば、ベンチから入った選手が試合を変えてきました。それは重要なことです。誰がプレーするかは言いませんが、ピッチには強いチームが立つという感覚があります」
シセは代表の準備ができていますか？ そして順位表についてですが、勝てば一晩だけ首位に立ちます。
「今この時点では順位表は気にしていません。一晩だけ首位に立つことは特別なことではない。それは子ども向けの話です。私の息子にはそうかもしれませんが（笑、編集部注）。シセが代表でプレーするなら、自由にやれるでしょう。彼は準備ができています。でも彼の成長を促すには、さらに時間が必要です。私はすでにホームの試合とアウェーの試合の違いに気づいています。サン・シーロでプレーするのは厳しい。彼に時間を与えてください。でも代表に入れれば、彼は臆することなくプレーするでしょう。ただ、彼がなれるはずの選手になるために、時間を与えてください」
プリシッチについて、そしてボンドの復帰について
プリシッチの状態は？ 気に入っていますか？
「明日になれば分かる。先発か途中出場かはまだ分からないが、何分かはプレーすると思う。選手として非常に気に入っている。ここまで出場時間がゼロだから本人は怒っているし、私は選手にそういう姿勢を求めているので、それはむしろ好ましい。彼は不機嫌なんだ。夏に負傷があったことを忘れないでほしいし、その後も最初のトレーニングで打撲を負って止まってしまった。『名前』があるからというだけで、今うまくやっている選手を外すつもりはない。これが私のグループのマネジメントのやり方であり、私はこの原則を貫く。プリシッチは私にとって非常に重要な存在だ。代表ウィーク後は8週間にわたって、週3試合のスケジュールになる。これだけ試合をこなせば、全員が疲れるだろう。プリシッチは重要な存在で、多くの試合に出ることになる。ただ、なぜ私がこうした選択をするのかを理解するには、状況と私の歩みを理解する必要がある。だが、今週末からプリシッチは見られるはずだ」
ボンドを再びメンバーに戻すべきでしょうか？
「十分な数の選手がいるし、各ポジションに1人ずつ余分な選手もいる。問題はない。あらゆる必要に対応できる準備の整った選手がいる」
中盤でムサと同じ特徴を持つ選手は他にもいますか？
「ラビオも同じポジションでプレーできるし、ジャシャリもそうだ。ムサは後方から飛び出していけるし、ラビオもそうだ。ジャシャリは少しタイプが違うが、8番の役割でプレーできる。コモットはまだ非常に若く、このポジションでトレーニングを積んでいて、毎回の練習で成長している。8番のポジションではムサ、ラビオ、ジャシャリ、コモット、そしてロフタス＝チークもプレーできる。それぞれ特徴は異なるがね」
コモとそのプレースタイルについて
アモリムはファブレガスのコモのようなミランを作れるか？
「私たちは異なる指導者で、歩んできた道も違えば、所属してきたクラブも違う。カルディナーレから、そこを手本にすべきだと言われたことは一度もない。私には非常に明確な自分のプレースタイルがあり、それには時間が必要だ。どの監督にも時間は必要になる。トリノ戦やユナイテッド戦でも少し見えたはずだ。親善試合ではあったがね。もしコモのようにプレーしたいなら、コモの監督を連れてくるべきだ。私は違うし、自分のアイデンティティーも違う。ミランを率いるのは難しいし、コモを率いるのも難しい。だが、私はファブレガスが何をしているかに集中しているわけではない。私の焦点は、どうすればミランで勝てるか、そしてどうすれば自分のアイデアに沿ってプレーできるか、その一点だ。私はあらゆる監督から多くのことを“盗む”のが好きだが、誰かを真似することはない。監督という仕事の面白い部分は、ここで君たちと会見をすることではなく（笑、編集部注）、戦術的な側面だ。何を言われても構わないが、何かをコピーしたと言われるのだけは違う。私には私のプレーのさせ方がある。君たちがコモをとても気に入っているのは分かるが、私には私のアイデンティティーがある」。
ハッチンソンとラビオについて。ともに左利きのトップ下だが、特徴は異なる。
「試合で何を求めるか次第だ。ラビオはよりボックス・トゥ・ボックスの選手で、ライン間でプレーするタイプではない。だが、ペナルティーエリア近くでは本当に優れていて、得点もできる。時にはそれが欲しいこともある。ライン間でのプレーは少なくても、エリア付近でよりアグレッシブであることがね。ロフタス＝チークも、右利きだが、そこでプレーできる。ただ、ペナルティーエリア近くでよりアグレッシブでなければならないし、試合の中でもっと存在感を出す必要がある。5分だけ良くて、その後消え、また戻ってくるというのでは駄目だ。90分間を通して、もっと継続性が必要だ。ハッチンソンには優れた資質があるし、あそこでプレーすることにも慣れている。だが、プリシッチもライン間で非常にうまくやれる」。
寄せられる批判にはどう反応しますか？
「批判は普通のことだ。前のクラブで受けたものより多いということはあり得ないよ（笑顔、編集部注）。私が君たちに言ったことを覚えている。ミランを最優先にすると言ったし、それは今も変わらない意志だ。ピッチ上で主導権を握ることを求められているし、私たちもそうしたいと思っている。だが、相手のことも考慮しなければならない。ルチアーノ・スパレッティは非常に優れた監督だからね。とはいえ、それで私たちの意図が変わることはないし、君たちはそれを常に見ることになる。私たちは決して偶然に任せて何かをすることはない。むしろ、硬直的すぎるくらいかもしれない。外から来た若い監督が、どうプレーすべきかを君たちに語るのを見るのが、君たちにとって難しいことなのは理解している。私たちの意図は支配することだ。だが、スパレッティやファブレガスのような優れた監督は大勢いて、私たちを試してくる。時間が必要なんだ。私たちが勝ち点を落として、その質問を私にするのを今か今かと待っていた人がいたのも分かっている。もし勝っていたら、多くの人は批判や質問をもう1週間しまっておいただろう。スパレッティの方が私より上だったが、意図が欠けているわけではない。時にはそれが不可能なこともあるし、君たちが望むスペクタクルをいつも見せられるわけではない。ユヴェントス戦の後、私は目が覚めて、何を期待すべきか分かった。私は選手たちに、完璧であること、そして勝つことを求めた。みんなは私たちがつまずくのを今か今かと待っている。今ごろ彼らが昼食を取りながらこれを聞いてくれていればいいが、私は今週最初のトレーニングで彼らにそう言った。完璧でなければならない、とね。そして、彼らが今もその言葉に耳を傾けてくれていることをうれしく思う」。
役割変更（サーレマーケルス、モレイラ、ラビオ）の背景にある考えは？
「私たちは、ローテーションと各選手にとって最適なポジション、その両方を合わせたベストなバランスを見つけようとしている。選手同士の最良の組み合わせを見つけなければならない。批判は理解しているし、ある種の連係を築くには同じ選手たちで取り組む必要があることも分かっている。だが、私の答えは、選手にとってベストなポジションと、選手同士のベストな関係性を見つけなければならないということだ。もし選手たちが私たちのフットボールの考え方を理解できれば、異なる選手を起用することもできる。私の焦点はそこにあり、そして勝つことにある。チームにとって最良のバランスを見つけなければならない。誰もが試合に出る準備をしていなければならない。ローテーションをしても、私たちの連係やプレーのやり方は変わってはならない」。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。