41歳のモドリッチは、こうしたタイプのサッカーでは苦しむという意見があります。どう思いますか？

「そういう考え方も理解できます。ルカは常にプレスをかけ続けることはできません。ただその一方で、彼は常に試合のテンポを握っていて、それを誰よりもよく理解しています。監督として、私は選ばなければいけません。もしかしたらプレスでは何かを失うかもしれない。でも、モドリッチがピッチにいれば、ボールを持った時によりコントロールできます。ユヴェントス戦では、もしかするとプレスは少なかったかもしれないし、ときにはドウグラス・ルイスにより長くボールを扱う時間を与えてしまったかもしれません。でも、私たちがボールを持っていた時を見てください。何かを失わなければならないなら、ボールがない時のほうがいいと思っています。逆に、ボールを持っている時には常に何か一つ上のものが必要です。そしてルカは、その“何か一つ上”を与えてくれる。そうした批判は理解していますし、もっともです。ただ、全体像を見なければいけない。モドリッチは私たちに、より良いボール保持をもたらしてくれるし、私はボール保持で支配するチームを望んでいます」





ミランの偉大なOBたちは、アモリムに時間を与えるべきだという点で一致しています。それはあなたの自信になりますか？ チームが良くなっていると感じますか？

「私たちはすべてのトレーニングで改善しなければなりません。何かうまくいかないことがあれば、そこから多くの情報を得て、それをトレーニングに持ち込みます。ユヴェントス戦の後には、ああした状況で何をすべきかを確認しました。明日どうなるか見てみましょう。質問の前半について言えば、私はすでに多くのレジェンドがいるクラブで仕事をしたことがありますし、レジェンドというのはとても強い意見を持っています。ただ、私は違う時代を生きていますし、クラブがどんな時期を過ごしているのかも分かっています。でも、自分の選手たちに、ミランのためにプレーし、勝つことの重要性を忘れてほしくありません。私にとって、それが最も大事なことです。私たちには時間が必要です。ただ、どれだけ時間があるかは私ではなくクラブ次第です。継続して勝つための土台を築かなければならず、それには時間がかかります。プレミアリーグを見ても、アーセナルは勝つまでにどれだけ時間がかかったでしょうか。そしてイタリアでも、ユヴェントスやインテルを見れば分かる。継続して勝つには時間が必要で、何かを築かなければならない。 そして時間を得るためには、土曜日に勝たなければいけません。勝てば、私たちのプロジェクトを築くための時間をより多く得られるでしょう」

あなたはトップ下の選手を頻繁に入れ替えてきました。明日、ゴンサロ・ラモスの後ろでプレーする選手に関して新しいことはありますか？

「誰がプレーするかは言いません。プリシッチは良いトレーニングをしていますし、シセも良いです。サレマーケルスもそうです。ハッチンソンはフィジカルコンディションを上げていますし、ロフタス＝チークもいる……。ここ数試合を見れば、ベンチから入った選手が試合を変えてきました。それは重要なことです。誰がプレーするかは言いませんが、ピッチには強いチームが立つという感覚があります」





シセは代表の準備ができていますか？ そして順位表についてですが、勝てば一晩だけ首位に立ちます。

「今この時点では順位表は気にしていません。一晩だけ首位に立つことは特別なことではない。それは子ども向けの話です。私の息子にはそうかもしれませんが（笑、編集部注）。シセが代表でプレーするなら、自由にやれるでしょう。彼は準備ができています。でも彼の成長を促すには、さらに時間が必要です。私はすでにホームの試合とアウェーの試合の違いに気づいています。サン・シーロでプレーするのは厳しい。彼に時間を与えてください。でも代表に入れれば、彼は臆することなくプレーするでしょう。ただ、彼がなれるはずの選手になるために、時間を与えてください」