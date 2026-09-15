ミランはオリンピコでのラツィオとのアウェー戦を終え、いよいよヨーロッパリーグでの戦いをスタートさせる。初戦の相手は元マヌエル・ルイ・コスタ擁するベンフィカで、ミランの複数の選手にとって特別な一戦となる。 ルベン・アモリムは試合前日の定例記者会見で、この一戦について次のように語った。「非常に重要な機会だ。ヨーロッパリーグの初戦だからね。始まるのが待ちきれない。チャンピオンズリーグ決勝が2回あったことは分かっている。ルイ・コスタはベンフィカの会長だが、ベンフィカにとって重要な存在でもある。私もベンフィカでの過去があるが、ここに来たのは勝つためだ。ヨーロッパリーグの初戦という意味でも、特別な試合になる」
翻訳者：
ミラン、アモリム「ベンフィカ戦は極めて重要な機会だ。モドリッチ？ モレイラは準備ができていないと言われていたが、1週間後には彼が我々のヒーローだと言っている」
最終目標とベンフィカについて
2025年にはマンチェスター・ユナイテッドで決勝まで進み、この大会もよく知っています。目標は何ですか。少なくとも決勝進出でしょうか？
「大会に出る以上、目標はもちろん優勝です。私たちの目標は最後まで勝ち進むことですし、競争力のあるチームは数多くあります。違いを生むのは、この名にふさわしいスカッドを頼りにできるかどうかです。モチベーションがあれば、どんな大会でも、どんな試合でも勝てると思っています。目標はただ一つ、勝つことです」
ラツィオ対ミランの後、明日の試合のメンバー選考に向けてスタッフとどんな振り返りをしましたか？
「ラツィオ戦では、前半と後半で姿勢に変化がありました。自分なりの評価はしていますが、2～3人の名前だけの問題ではなく、異なる姿勢がありました。私は常に同じ11人を起用するタイプではありません。チーム全体の姿勢に変化があったのです。また、今は複数の試合をマネジメントしなければならない数週間でもあるので、ベンフィカだけでなくレッチェのことも考えています。いずれにしても、ラツィオ戦は姿勢の問題でした」
ここ数カ月、あなたがベンフィカを率いる可能性があると報じられていましたが、確認できますか？
「自分の考えははっきりしていました。ポルトガルで再び仕事をする可能性はありましたが、私はノーと決めました。もしポルトガルのクラブから連絡があっても断っていたでしょう。その後、ミランから声がかかり、断ることはできませんでした。ポルトガルには戻らないつもりでしたし、ミランを選びました。この重要な決断に満足しています」
モドリッチについて
モドリッチについて：
「試合の中でルカを快適にプレーさせるためには、長い時間ボールを保持しなければならない。プレッシャーが全くない中でのミスパスが、おそらく7本ほどあったのを覚えている。そのせいでボールを失い、試合を絶え間ない走り合いに変えてしまった。だが、それはルカがやるべきタイプのプレーではない。だからこそ、ルカのような選手を起用するのであれば、特定の試合状況や特定の試合で彼を使いたいからこそ、足元にボールを持った時に非常に的確に考えられる選手が必要になる。ルカがプレーする時の考え方はそこにある。とはいえ、1週間ごとに誰もが選手について決定的な意見を持つのは不思議なことでもあるが、つい1週間前のユヴェントス戦では、モレイラは準備ができていない、ひどいプレーだった、何もできなかったと言われていた。そして1週間後には、モレイラがミランのヒーローだと言われる。フットボールとはまさにそういうものだ。私はルカのパフォーマンスについて、性急な結論は何も出さない。まず彼はすでにバロンドールを受賞しているし、その価値がどれほどのものか私は知っている。そして、それぞれの試合にはそれぞれの物語があることも分かっている。明日プレーするかは分からないが、ルカは我々のチームにとって重要な選手であり、シーズンを通して助けてくれる。だから私は、週ごとに選手を決めつけるような評価はしない。彼らの価値は分かっているし、それぞれのタイミングをうまくマネジメントしようとしている」
ハッチンソンについて：
「彼はプレーする準備ができている。先発することもできる。明日見てみよう。マーカスが間違いなくこの会見を見ているし、とても賢いから、スタメンを明かしたくはない。だから彼は選択肢の一つだ。先発メンバーについてこれ以上は言わないが、ハッチンソンは起用可能だ」
マルコ・シウバのベンフィカがしていることを追っていますか？ 彼らはヨーロッパリーグで優勝できますか？
「ベンフィカはどんな試合にも勝てる。優れた監督がいて、それを可能にする選手たちがいるからだ。ポルトガルで言っていたことを、ここイタリアでも同じように言う。ポルトガルのクラブには、時に本来負うべきではない責任が課されていると思う。というのも、彼らは他のクラブ、特にイタリアのクラブと同じ条件を持っていないからだ。そう言うことで私はさらに自分に責任を課しているわけだが、これはポルトガルでずっと言ってきたことであり、今もそう言う。しかし、監督を見て、チームを見て、そして時にポルトガルリーグでできるローテーションを見れば、すべてがうまく運べば可能だ。私は非常に力強いベンフィカを見ている。明確なアイデンティティーがあり、リーグ優勝を果たす力も十分にある。もっとも、ヨーロッパリーグについては、主たる責任がポルトガルのクラブにのしかかるべきではないことを理解しなければならない。ポルトガルでは時にポルトガルのチームについて、ヨーロッパで全試合に勝たなければならないかのように語られるのを私は知っている。だから、私がマルコ・シウバにそのプレッシャーをかけることは決してない。彼らは明らかに優勝できるチームだ。過去にポルトガルのクラブが、我々と同じように、遠くまで勝ち進めることを示してきたからだ。もちろん私は自分のチームを見ているし、他の強いイングランドのチームも見ている。我々のシーズンがどうなるかは分からないが、我々自身にもヨーロッパリーグで上位進出する責任があると見ている。したがって、これが私の答えだ。彼らには優勝する力があり、それを実現できる監督と選手たちがいて、リーグ戦ではこうしたローテーションもできる。ポルトガルのクラブは、時に他よりずっと少ないものしか持たない中で、すでに非常に多くのことをやっているのだから、こうした重圧を背負うべきではないと思う。私はポルトガルが恋しい。そう、でも今はここにいるし、これから何年もここにいたいと思っている。ミラノは私の第二の故郷だと言える」
批判を受けている選手たちについて
ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。つまり、絶対的な主力とその他の選手の違いは分かったということですか？
「どの監督にも、自分のチームのベースとなる11人について大まかなイメージがあります。ただ、その後に今話している問題が出てきます。私の経験では、そしてそれは2度ありました。1度目は選手としてで、リーグ優勝争い、ヨーロッパリーグ、そして国内カップを戦いました。2度目はそれより少し劣るものでしたが、11人や14人だけを頼りに大会を勝ち抜けると考えるのは不可能です。だからこそ、うちには決まったベストイレブンがあるとは言いにくいのです。固定された11人を持つことが狙いではなく、チームの質を大きく落とさずに全員がプレーできる明確なアイデンティティーを持つことが大事です。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わります。少し考えて、率直に判断してみてください。ムサがレギュラーになって、ルカ・モドリッチが問題になると誰が言えたでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したことで、状況は変わりました。現代サッカーでは、ベースとなる11人という概念自体を理解するのが難しくなっています。本当に必要なのはチーム全体であり、タイトルを勝ち取るには完全なスカッドが必要だと私は思っています。もちろん、ある試合ではどんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを徐々に理解し始めています。スカッドについてはよりはっきりした考えを持っていますが、その力学はシーズン中に変わっていくものですし、それでいいのです」
最低限の目標はありますか？
「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、皆さんはここにいてチームを批判し、それでは不十分だと言うでしょう。私の経験ではそうです。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に進めない、あるいは勝てないなら失敗です。そしてポルトガルでは誰もがベンフィカはヨーロッパリーグで優勝すべきだと言います。だから普通のことです。最低限の目標はありません。私たちの目的は次の試合に勝つことであり、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないかです。勝てなければ、誰にとっても不十分だと見なされるのは当然です。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくありません。そんなことは重要ではないのです。重要なのは、私たちにはただ一つの目標しかなく、それは勝つことだという点です。それに届かないものは、必ず批判を招くと分かっています。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。経済的な問題が大きいわけではありません。ヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグとは比べものにならないからです。これは私たちの誇りであり、私たちの在り方の問題なのです。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目的は次の試合に勝ち、トロフィーに近づくことです。一戦一戦考えていけば、優勝により近づけるでしょう」
より大きなバランスを手にする可能性はありますか？
「プレスのかけ方や、より高い位置でプレーするという面ではあります。もちろん、非常に良いプレーをする時間帯と、ボールを持った時に少し苦しむ時間帯の振れ幅はまだ大きいですが、私たちは常により高いボール保持率を維持してきました。まだビルドアップの局面に少し意識が寄りすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていないと思っています。まだいくつか難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもあります。ペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の1での侵入も、チームとして高いパフォーマンスを保証するほどにはまだ頻繁ではありません。もちろん、私たちは分析の上で、今だけでなく将来に向けても、望むフィジカルの構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、このプロジェクトに継続性を持たせていくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、彼らの大きな強みは非常に明確なアイデアにあると思います。何をしたいのかがはっきり感じ取れるのです。彼らは変化もつけられます。通常はラファのようなウイングを右で使いますが、ルケバキオを起用すれば試合はまったく別のものになります。パヴリディスは非常に良い仕事をしていて、エリア近くではとても危険です。彼らは自分たちに大きな自信を持っていて、左サイドバックのダルを使って3枚でビルドアップします。ローテーションも多いです。バレイロは驚異的でしたが、アウルスネスが出るかもしれません。新聞や皆さん記者はたいてい当てますからね。パヴリディスがいるか、あるいはドゥランがいるかで、試合は完全に変わります。一方はより背後を狙い、もう一方はよりつなぎの役割を果たします。パリーニャは出場します。この試合にも次の試合にも出るでしょうし、セットプレーとプレスで非常に強い選手だと私たちは分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優れた個の力を持ち、プレッシャーと勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。それはチームを変える要素です。彼らは非常に自信を持っていると感じますが、私たちも彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウバをよく知っていますし、ベンフィカのスカッドもよく知っています。私たちには非常に大きなプレッシャーがあると分かっていますが、ベンフィカにも毎試合勝たなければならない同じだけのプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、素晴らしい戦いになり、楽しめるはずだと思っています」
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