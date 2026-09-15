ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。つまり、絶対的な主力とその他の選手の違いは分かったということですか？

「どの監督にも、自分のチームのベースとなる11人について大まかなイメージがあります。ただ、その後に今話している問題が出てきます。私の経験では、そしてそれは2度ありました。1度目は選手としてで、リーグ優勝争い、ヨーロッパリーグ、そして国内カップを戦いました。2度目はそれより少し劣るものでしたが、11人や14人だけを頼りに大会を勝ち抜けると考えるのは不可能です。だからこそ、うちには決まったベストイレブンがあるとは言いにくいのです。固定された11人を持つことが狙いではなく、チームの質を大きく落とさずに全員がプレーできる明確なアイデンティティーを持つことが大事です。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わります。少し考えて、率直に判断してみてください。ムサがレギュラーになって、ルカ・モドリッチが問題になると誰が言えたでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したことで、状況は変わりました。現代サッカーでは、ベースとなる11人という概念自体を理解するのが難しくなっています。本当に必要なのはチーム全体であり、タイトルを勝ち取るには完全なスカッドが必要だと私は思っています。もちろん、ある試合ではどんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを徐々に理解し始めています。スカッドについてはよりはっきりした考えを持っていますが、その力学はシーズン中に変わっていくものですし、それでいいのです」

最低限の目標はありますか？

「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、皆さんはここにいてチームを批判し、それでは不十分だと言うでしょう。私の経験ではそうです。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に進めない、あるいは勝てないなら失敗です。そしてポルトガルでは誰もがベンフィカはヨーロッパリーグで優勝すべきだと言います。だから普通のことです。最低限の目標はありません。私たちの目的は次の試合に勝つことであり、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないかです。勝てなければ、誰にとっても不十分だと見なされるのは当然です。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくありません。そんなことは重要ではないのです。重要なのは、私たちにはただ一つの目標しかなく、それは勝つことだという点です。それに届かないものは、必ず批判を招くと分かっています。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。経済的な問題が大きいわけではありません。ヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグとは比べものにならないからです。これは私たちの誇りであり、私たちの在り方の問題なのです。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目的は次の試合に勝ち、トロフィーに近づくことです。一戦一戦考えていけば、優勝により近づけるでしょう」





より大きなバランスを手にする可能性はありますか？

「プレスのかけ方や、より高い位置でプレーするという面ではあります。もちろん、非常に良いプレーをする時間帯と、ボールを持った時に少し苦しむ時間帯の振れ幅はまだ大きいですが、私たちは常により高いボール保持率を維持してきました。まだビルドアップの局面に少し意識が寄りすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていないと思っています。まだいくつか難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもあります。ペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の1での侵入も、チームとして高いパフォーマンスを保証するほどにはまだ頻繁ではありません。もちろん、私たちは分析の上で、今だけでなく将来に向けても、望むフィジカルの構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、このプロジェクトに継続性を持たせていくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、彼らの大きな強みは非常に明確なアイデアにあると思います。何をしたいのかがはっきり感じ取れるのです。彼らは変化もつけられます。通常はラファのようなウイングを右で使いますが、ルケバキオを起用すれば試合はまったく別のものになります。パヴリディスは非常に良い仕事をしていて、エリア近くではとても危険です。彼らは自分たちに大きな自信を持っていて、左サイドバックのダルを使って3枚でビルドアップします。ローテーションも多いです。バレイロは驚異的でしたが、アウルスネスが出るかもしれません。新聞や皆さん記者はたいてい当てますからね。パヴリディスがいるか、あるいはドゥランがいるかで、試合は完全に変わります。一方はより背後を狙い、もう一方はよりつなぎの役割を果たします。パリーニャは出場します。この試合にも次の試合にも出るでしょうし、セットプレーとプレスで非常に強い選手だと私たちは分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優れた個の力を持ち、プレッシャーと勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。それはチームを変える要素です。彼らは非常に自信を持っていると感じますが、私たちも彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウバをよく知っていますし、ベンフィカのスカッドもよく知っています。私たちには非常に大きなプレッシャーがあると分かっていますが、ベンフィカにも毎試合勝たなければならない同じだけのプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、素晴らしい戦いになり、楽しめるはずだと思っています」