ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。では、絶対的な主力とその他の選手の違いは理解できたのでしょうか？

「どの監督も、自分のチームのベースとなる11人について大まかなイメージを持っています。ただ、その後に今話している問題が出てくる。私の経験では、そしてそれは2度ありました。1度目は選手としてで、リーグ優勝争い、ヨーロッパリーグ、そしてカップ戦を戦うところまで行った時。2度目はそれより少し劣る形でしたが、11人や14人だけを頼りに大会で勝てると考えるのは不可能です。だからこそ、うちには決まったベストイレブンがあるとは言いにくい。固定された11人を持つことが狙いではなく、誰が出てもチームの質が大きく落ちないような、明確なアイデンティティーを持つことが狙いです。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わります。少し考えて、正直に評価してみてください。ムサがレギュラーになって、ルカ・モドリッチが問題になると誰が思ったでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したことで、状況は変わりました。現代サッカーでは、ベースとなる11人という概念自体を理解するのが難しくなっている。なぜなら、タイトルを勝ち取るには本当にチーム全体、つまり完全なスカッドが必要だと私は思っているからです。もちろん、ある種の試合に向けては、どんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを少しずつ理解し始めています。スカッドについての考えはより明確になっていますが、力学はシーズン中に変わっていくものですし、それは良いことです」

最低限の目標はありますか？

「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、あなたたちはここにいてチームを批判し、『それでは不十分だ』と言うでしょう。私の経験ではそうです。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に行けない、あるいは優勝できなければ失敗です。そしてポルトガルでは、誰もがベンフィカはヨーロッパリーグで優勝すべきだと言う。だから普通のことです。最低限の目標はありません。我々の目的は次の試合に勝つこと、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないか。そのどちらかです。勝てなければ、誰にとっても不十分だと見なされるのは明らかです。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくありません。そんなことは重要ではない。重要なのは、我々にはただ一つの目標しかなく、それは勝つことだということです。それ以下のものは、批判を招くとすでに分かっています。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。これは経済的な問題が大きいわけではありません。ヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグとはまったく別物ですから。ただ、我々の誇りや在り方の問題です。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目標は次の試合に勝ち、トロフィーに近づくことです。1試合ずつ考えていけば、この大会での優勝に近づいていけるでしょう」





より大きなバランスを手にする可能性はありますか？

「プレスのかけ方や、より高い位置でプレーするという点ではそうです。もちろん、非常に良いプレーをする時間帯と、ボールを持った時に少し苦しむ時間帯との間で、まだ大きな波はありますが、ボール保持は常により多く保てています。ただ、今の我々はまだビルドアップの局面に少し意識が向きすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていません。まだいくつかの難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもあります。ペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の2のエリアへの侵入も、チームとして高いパフォーマンスを保証できるほどにはまだ頻繁ではありません。もちろん、我々は分析の結果、現在だけでなく将来に向けても、我々が望むフィジカル構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、このプロジェクトに継続性を与えていくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、彼らの大きな強みは非常に明確なアイデアにあると思います。何をやろうとしているのかがはっきり伝わってくる。普段は右サイドにラファのようなウイングを置いてプレーしますが、ルケバキオを起用すれば試合はまったく違ったものになります。パヴリディスは非常に良い仕事をしていて、エリア付近ではとても危険です。彼らは自分たちに非常に自信を持っていて、ダルを左サイドバックに置き、3枚でビルドアップします。かなり多くのローテーションも行っています。バレイロは驚異的でしたが、アウルスネスが出る可能性もある。新聞や、普段のあなたたち記者はたいてい当てますからね。パヴリディスがいるか、ドゥランがいるかで試合は完全に変わります。一方はより背後を狙い、もう一方はよりつなぎの役割を果たす。パリーニャは出場するでしょう。この試合も次の試合も出るでしょうし、セットプレーやプレスで非常に強い選手だということは分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優れた個を備え、プレッシャーや勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。その要素はチームを変えるものです。彼らは非常に自信を持っていると感じますが、我々も彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウヴァをよく知っているし、ベンフィカのスカッドもよく知っています。こちらには非常に大きなプレッシャーがある一方で、ベンフィカにも毎試合勝たなければならない同じだけのプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、良い戦いになると思いますし、楽しめるはずです」