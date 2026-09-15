ミランにとって、オリンピコでのラツィオとのアウェーゲームを終え、いよいよヨーロッパリーグでの戦いが始まる。初戦の相手は、かつてのマヌエル・ルイ・コスタを擁するベンフィカで、ミランの複数の選手にとって特別な一戦となる。 ルベン・アモリムは試合前日の恒例会見で、この一戦について次のように語った。「これは非常に重要な機会だ。ヨーロッパリーグの初戦だからね。僕たちは始まるのを心待ちにしている。チャンピオンズリーグの2度の決勝については分かっている。ルイ・コスタはベンフィカの会長であり、ベンフィカにとって重要な存在だ。僕自身もベンフィカでの過去があるが、ここにいるのは勝つためだ。ヨーロッパリーグの初戦だからこそ、特別な試合になる」
翻訳者：
ミラン、アモリム「ベンフィカは極めて重要なチャンスだ。モドリッチ？ モレイラは準備ができていないと言われていたが、1週間後には彼が我々の英雄だと言っている」
最終目標とベンフィカについて
2025年にはマンチェスター・ユナイテッドで決勝まで進み、この大会のこともよく知っています。目標は何ですか。少なくとも決勝進出でしょうか？
「これは大会であり、目標は当然ながら優勝です。私たちの目標は最後まで勝ち進むことですし、競争力のあるチームはたくさんあります。違いを生むのは、この名にふさわしいスカッドを頼りにできることです。モチベーションがあれば、どんな大会でもどんな試合でも勝てると思っています。忘れてはならないのは、目標はただ一つ、勝つことだということです」
ラツィオ対ミランの後、明日の試合のメンバー選考に向けてスタッフとどのような振り返りをしましたか？
「ラツィオ戦では前半と後半で姿勢に変化がありました。私なりの評価はしましたが、2～3人の名前だけに関わる話ではなく、姿勢に違いがあったということです。私は常に同じ11人を使い続けるタイプではありません。チーム全体の姿勢に変化がありました。今は複数の試合を管理しなければならない数週間でもあるので、ベンフィカだけでなくレッチェのことも考えなければなりません。いずれにしても、ラツィオ戦は姿勢の問題でした」
ここ数カ月、あなたがベンフィカを率いる可能性があったと報じられていましたが、確認できますか？
「私の考えははっきりしていました。ポルトガルで再び仕事をする可能性はありましたが、私はそれを断る決断をしました。もしポルトガルのクラブから連絡を受けていたとしても、断っていたでしょう。その後ミランから連絡があり、それは断れませんでした。私はポルトガルには戻らず、ミランを選びました。この重要な決断に満足しています」
モドリッチについて
モドリッチについて：
「ルカが試合の中で心地よくプレーできるようにするには、長い時間ボールを保持しなければならない。思い返せば、相手からまったくプレッシャーを受けていない中でのミスパスが7本ほどあり、そこでボールを失って、試合を絶え間ない走り合いの展開に変えてしまった。そしてそれは、ルカがすべきタイプのプレーではない。だからこそ、ルカのような選手を起用するのであれば、特定の試合や特定の局面で彼を使いたいのであれば、足元にボールがある状態で非常にうまく考えられる選手が必要になる。ルカがプレーする時の考え方はそこにある。とはいえ、1週間ごとに誰もが選手について決定的な意見を持つのは興味深いことだが、つい1週間前、ユヴェントス戦の後には、モレイラはまだ準備ができておらず、悪い出来で、何も生み出せなかったと言われていた。ところが1週間後には、モレイラはミランのヒーローだと言われる。サッカーとはまさにそういうものだ。私はルカのパフォーマンスについて、性急な結論は何ひとつ出さない。まず第一に、彼はすでにバロンドールを受賞していて、私は彼の価値を知っているからだ。そして、どの試合にもそれぞれの物語があることも分かっている。明日プレーするかどうかは分からないが、ルカは我々のチームにおいて重要な選手であり、シーズンを通して助けてくれる。だから私は、週ごとに選手への最終的な判断を下したりはしない。彼らの価値は分かっているし、一人ひとりのその時々の状況をうまくマネジメントしようとしている」
ハッチンソンについて：
「彼はプレーする準備ができている。先発することもできる。どうなるかは明日分かる。マーカスが間違いなくこの会見を見ているし、とても賢いので、先発メンバーは明かしたくない。だから彼は選択肢の一つだ。スタメンについてはこれ以上言わないが、ハッチンソンは起用可能だ」
マルコ・シウヴァのベンフィカがやっていることを追っていますか？ 彼らはヨーロッパリーグに優勝できますか？
「ベンフィカはどんな試合にも勝てる。なぜなら優れた監督がいて、それを実現できる選手たちもいるからだ。ポルトガルで言っていたことを、私はここイタリアでも同じように言う。ポルトガルのクラブには、時として本来負うべきではない責任が課されていると思う。なぜなら、彼らは他のクラブ、特にイタリアのクラブと同じ条件を備えていないからだ。そう言うことで私は自分自身にさらに大きな責任を課していることになるが、これは私がポルトガルでずっと言ってきたことであり、今も言っていることだ。とはいえ、監督を見ても、チームを見ても、そしてポルトガルリーグでは時に可能なターンオーバーを見ても、すべてがうまく運べば可能性はある。私は、明確なアイデンティティーを持ち、リーグ優勝を果たす力を十分に備えた、とても強いベンフィカを見ている。ただ、ヨーロッパリーグに関しては、主要な責任がポルトガルのクラブにのしかかるべきではないということを理解しなければならない。ポルトガルでは時として、ポルトガルのチームは欧州で全試合に勝たなければならないというような語られ方をしているのを私は知っている。だから、私がマルコ・シウヴァにそうしたプレッシャーをかけることは決してない。彼らは明らかに勝てるチームだ。なぜなら、過去にもポルトガルのクラブは、我々と同じように、上位まで勝ち進めることを示してきたからだ。もちろん私は自分のチームを見ているし、他にも強いイングランドのチームがあるのも見ている。我々のシーズンがどうなるかは分からないが、ヨーロッパリーグで上位進出しなければならない一定の責任は、我々にもあると見ている。したがって、これが私の答えだ。彼らには勝つ力があるし、そのための監督と選手もそろっていて、リーグ戦ではこうしたターンオーバーもできる。ポルトガルのクラブは、他と比べて時にははるかに少ないものしか持っていない中でも、すでに多くのことを成し遂げているのだから、この重圧を背負うべきではないと私は思う。ポルトガルが恋しいかといえば、そうだ。だが今はここにいるし、何年もここにとどまるつもりだ。ミラノは私の第二の故郷だと言える」
批判されている選手たちについて
ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。では、絶対的な主力とその他の選手の違いは理解できたのでしょうか？
「どの監督も、自分のチームのベースとなる11人について大まかなイメージを持っています。ただ、その後に今話している問題が出てくる。私の経験では、そしてそれは2度ありました。1度目は選手としてで、リーグ優勝争い、ヨーロッパリーグ、そしてカップ戦を戦うところまで行った時。2度目はそれより少し劣る形でしたが、11人や14人だけを頼りに大会で勝てると考えるのは不可能です。だからこそ、うちには決まったベストイレブンがあるとは言いにくい。固定された11人を持つことが狙いではなく、誰が出てもチームの質が大きく落ちないような、明確なアイデンティティーを持つことが狙いです。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わります。少し考えて、正直に評価してみてください。ムサがレギュラーになって、ルカ・モドリッチが問題になると誰が思ったでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したことで、状況は変わりました。現代サッカーでは、ベースとなる11人という概念自体を理解するのが難しくなっている。なぜなら、タイトルを勝ち取るには本当にチーム全体、つまり完全なスカッドが必要だと私は思っているからです。もちろん、ある種の試合に向けては、どんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを少しずつ理解し始めています。スカッドについての考えはより明確になっていますが、力学はシーズン中に変わっていくものですし、それは良いことです」
最低限の目標はありますか？
「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、あなたたちはここにいてチームを批判し、『それでは不十分だ』と言うでしょう。私の経験ではそうです。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に行けない、あるいは優勝できなければ失敗です。そしてポルトガルでは、誰もがベンフィカはヨーロッパリーグで優勝すべきだと言う。だから普通のことです。最低限の目標はありません。我々の目的は次の試合に勝つこと、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないか。そのどちらかです。勝てなければ、誰にとっても不十分だと見なされるのは明らかです。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくありません。そんなことは重要ではない。重要なのは、我々にはただ一つの目標しかなく、それは勝つことだということです。それ以下のものは、批判を招くとすでに分かっています。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。これは経済的な問題が大きいわけではありません。ヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグとはまったく別物ですから。ただ、我々の誇りや在り方の問題です。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目標は次の試合に勝ち、トロフィーに近づくことです。1試合ずつ考えていけば、この大会での優勝に近づいていけるでしょう」
より大きなバランスを手にする可能性はありますか？
「プレスのかけ方や、より高い位置でプレーするという点ではそうです。もちろん、非常に良いプレーをする時間帯と、ボールを持った時に少し苦しむ時間帯との間で、まだ大きな波はありますが、ボール保持は常により多く保てています。ただ、今の我々はまだビルドアップの局面に少し意識が向きすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていません。まだいくつかの難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもあります。ペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の2のエリアへの侵入も、チームとして高いパフォーマンスを保証できるほどにはまだ頻繁ではありません。もちろん、我々は分析の結果、現在だけでなく将来に向けても、我々が望むフィジカル構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、このプロジェクトに継続性を与えていくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、彼らの大きな強みは非常に明確なアイデアにあると思います。何をやろうとしているのかがはっきり伝わってくる。普段は右サイドにラファのようなウイングを置いてプレーしますが、ルケバキオを起用すれば試合はまったく違ったものになります。パヴリディスは非常に良い仕事をしていて、エリア付近ではとても危険です。彼らは自分たちに非常に自信を持っていて、ダルを左サイドバックに置き、3枚でビルドアップします。かなり多くのローテーションも行っています。バレイロは驚異的でしたが、アウルスネスが出る可能性もある。新聞や、普段のあなたたち記者はたいてい当てますからね。パヴリディスがいるか、ドゥランがいるかで試合は完全に変わります。一方はより背後を狙い、もう一方はよりつなぎの役割を果たす。パリーニャは出場するでしょう。この試合も次の試合も出るでしょうし、セットプレーやプレスで非常に強い選手だということは分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優れた個を備え、プレッシャーや勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。その要素はチームを変えるものです。彼らは非常に自信を持っていると感じますが、我々も彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウヴァをよく知っているし、ベンフィカのスカッドもよく知っています。こちらには非常に大きなプレッシャーがある一方で、ベンフィカにも毎試合勝たなければならない同じだけのプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、良い戦いになると思いますし、楽しめるはずです」
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