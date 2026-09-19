ここ最近の監督たちは、ベテラン勢のマネジメントに苦労してきました。あなたとベテラン勢の関係にもリスクはありますか？ それとも、すべてコントロールできていますか？

「私はいつも全員に対して率直です。もちろん、プレーしなければ腹も立つでしょう。彼らが求めているのは正直さです。時には監督の考えに同意できないこともありますが、選手に対して誠実であれば、彼らは理解してくれます。中断明けの試合日程を見れば分かるように、今後は2〜3日おきに試合を戦うことになります。こちらも準備を整えておかなければならない。私は1週間を通して見ていることがありますし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経過も把握しています。そうしたすべての要素を管理しなければならない。彼らは私の役割を理解していますし、私が決断を下さなければならないことも分かっています」

こうしたさまざまな声が出たあと、メンバー構成の実験はもう終わったのでしょうか？

「あなたにとってのベストメンバーは？」

ジラ、デ・ヴィンター、パブロヴィッチ。チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、モレイラ。プリシッチ、シセ。ラモス。

「チュクウェゼは3試合プレーしました。もし問題が起きたら誰を入れるんですか？」

サーレマーケルス。

「右で？ ワイドに？ 1対1をするために？ では中盤は？」

モドリッチ。

「では先週、モドリッチと彼のスピードについて何と言っていましたか？ 毎週、違う先発になります。どうやって毎週3試合を回すんですか？ どうやって交代を管理するんですか？ それがあなたたちの仕事ではなく、私の仕事だということはよく分かっています。でも、こういうことを説明したいんです。この会話は毎日でもできます。信じてください、私以上に勝ちたいと思っている人はいません。私は短期的なことだけを考えているのではなく、長期的な視点で考えています。そして、自分のためではなくクラブにとって何がベストかを考えています。明日は、後半にもっと押し込みたいということも踏まえて先発を選びます。私はすべてにおいてバランスを取ろうとしている。勝つこと、そして選手たちを助けることです。それから、こんな話をしてすみません。これは私の仕事で、あなたの仕事ではないですから（笑、編集部注）。でも、明日の先発11人について、あなたたちの予想もそこまで外れてはいませんよ（笑、編集部注）」





常に支配的なミランだったわけではありません。

「ユベントス戦では、細かい部分で相手の方が上回っていました。私たちの方がボールを保持していたとしてもです。ラツィオ戦はまた違う試合で、まったく異なる2つのハーフでした。ただ、私たちのチームが待ち構えるような戦い方をすることは決してないでしょう。常にプレスをかけようとしますし、必ずしも毎回それを最良の形でできるとは限りませんが、そうするつもりです。ベンフィカ戦では、彼らはより低い位置でコンパクトに構え、私たちのミスを待っていました。相手が違えば、こちらも違うことを試みるかもしれない。でも試合を見れば、ユベントス戦でもラツィオ戦でも、試合をコントロールしようとしていたのは常に私たちの方でした。その意図は確かにあります。流動性の面では改善できます。ベンフィカ戦では、相手ボックス内でのタッチ数、シュート数、ボール保持、CK数で上回っていました。でも、そんなことは誰も気にしませんし、最終的には私も気にしません。もっと多くのチャンスを作らなければならない。ただ、私たちは主導権を握ろうとし、プレスをかけようとするチームです。もしかしたら学ぶ必要があり、改善しなければならず、そしてこうした問題を解決するためのバランスを見つけなければなりません」





インテル、ローマ、ナポリ、コモ、そして多くのチームが、相手ボックス内への「キラーパス」の数でミランを上回っています。そこにラモスの苦戦の原因があるのでしょうか？ 仕事量の問題ですか？ 彼はチームのために少し仕事を減らし、チームが彼のためにもう少し働くべきなのでしょうか？

「彼のためにもっと明確なチャンスを作り、助けなければなりません。ラモスがチームのための仕事を少し減らして、よりフレッシュな状態でいるべきだと言いたいわけではありません。ただ、相手ボックスの近くで過ごす時間をもっと増やすべきだということです。トレーニングでやっているようにね。選手同士の連係をさらに高めなければならない。前節では見られましたよね。覚えているか分かりませんが、プリシッチからシセへのボールで、シセが意図を理解できなかった場面がありました。別のボールはパブロヴィッチに出ましたが、彼はうまくコントロールできなかった。ラビオもほかの2つの場面で同じように、コントロールの向きをうまくつけられなかった。他の試合では、ここまで多く相手ボックス内でボールに触れることはできていませんでした。この点は改善しなければならない。ベンフィカ戦では、こうしたプレーを改善する必要があります。時にはパスだけの問題ではなく、ボックス内でより良くボールを受けることも重要です。コニにもボックス内で大きなチャンスがありました。プリシッチもそうです。ベンフィカは、整った守備に対してミドルシュートを1本打ち、その後、こちらの4人のDFが相手のウイングを見ている中で1点を奪いました」

その失点にはかなり腹を立てましたか？

「とてもね。でも、あなたたちもそうだったと思いますよ。試合を見ていたでしょう。ああした状況をもっとしっかりコントロールしなければならない。そしてどうか、『私は選手を批判している』とは書かないでください。私はただ試合の経過を語っているだけです。私にとって最も重要なのは順位を取り戻すことであり、選手たちは非常によく取り組んでいます。ピッチ上での彼らの献身に疑いはありません」