ベンフィカとのヨーロッパリーグ初戦での痛い敗戦を整理したミランは、再びリーグ戦に目を向ける。日曜夜、サン・シーロにはディ・フランチェスコ監督率いるレッチェが乗り込んでくる中、ルベン・アモリムが記者会見でこの一戦を展望した。 「私たち、そしてクラブ全体として、家族、インテル、そして国全体に哀悼の意を表します。世界のサッカー界のレジェンドを失いました。これが人生です。フランコ・バレージの時にもそうだったように。私たちは自分たちのサッカーを続け、それをより良くしていくことで、こうした人々に敬意を示さなければなりません」
ミラン、アモリム「ベテラン勢との関係？ 私はいつも全員に対して明確だ。もちろん、出場しなければ腹も立つ。彼らが求めているのは誠実さだ」
サン・シーロの100周年とチームの現状について
きょうサン・シーロは100周年を迎え、あすはミランがそこで試合をします。より良いパフォーマンスを見せる理由が一つ増えたのでは？
「サン・シーロの歴史の一部になれることは名誉です。スタジアムとファンに敬意を示すためにも、勝って良いプレーをしたい。とにかく良いプレーをして、試合に勝ちたいです」
敗戦後の数日間はどうでしたか？ ロッカールームのリーダーたちとは話しましたか？ ルベン・アモリムの状態はどうですか？
「負けた時は、同じ人間ではいられません。そうでないなら、何かがおかしい。チームは試合に向けて準備ができています。過去を変えることはできませんが、次の試合は変えられます。私はチームといつも話しています。負けた時だけではありません。改善すべきことはたくさんある。あすの夜に向けて準備を整えたいです」
先発変更と遅延について
なぜミランは前半に得点できないのか？
「ただの偶然だと思う。トリノ戦を見れば、僕たちの状態は良かった。ヴェネツィア戦でもラモスに2度の決定機があった。偶然だ。最初の45分はどのチームも非常に組織されていて、集中している。その後は交代によって試合の流れを変えられる。ただ、いずれにしても失点してはいけない。特に前半はね。もう少し試合をうまくコントロールしなければならない」
なぜベンフィカ戦でターンオーバーを行ったのか？
「ベンフィカは前の試合から9人を入れ替えていたし、僕たちにもローテーションが必要だった。前半にピッチに立っていた選手たちのせいで負けたわけではない。僕たちの方がはるかに多くのチャンスを作り、ボール保持でも上回り、相手ペナルティーエリア内でのプレー数も多かった。時には点が入らないこともある。ベンフィカは作り出したチャンスをゴールにつなげた。これは個々の問題ではなく、チーム全体のパフォーマンスの問題だ」
このミランは、あなたが見たいミランからどれくらい離れている？
「もっとゴールを決め、支配的なチームになるという約束のことかい？ 大半の試合で、僕たちはより支配的だった。90分間ずっと支配できたわけではなかったが……。明日の最優先はレッチェに勝つことだ。僕たちはまだ構築の段階にある。特にボール保持の局面でね。明日は、ピッチ上での僕たちのパフォーマンスを向上させる絶好の機会だ」
オーナー陣との関係について
イブラとの面会、そしてカーディナーレとの接触について：
「クラブで働く人が訪れただけだ。私たちの焦点はレッチェ戦にある。あれは単なる訪問だった。カーディナーレとの接触？ 普通のことだよ。クラブのことについて話しているだけで、特別なことは何もない」
私はベンフィカ戦そのものではなく、いくつかの発言を聞いて不安になりました。あなたがチームは自分のサッカーの考え方に合っていないと言った時のことです。あるいは、変更を考えるかもしれない（システム、編集部注）と言った時のことです。この点についてはっきり説明してもらえますか？
「私の考えでは、その2つはどちらも成り立ち得る。システムは関係ない。私のサッカーの考え方はフォーメーションではなく、原則に基づいている。大事なのはそこだ。2つのことが同時に真実であり得る。私が言ったのは、新しいクラブに来た時、あらゆる面、あらゆる状況において、すべて正しい特徴を備えているのは不可能だということだ。それが私の言ったことだ。カペッロは攻撃の局面について私に質問した。私は、特に自分たちがボールを持っている時には、しっかり守らなければならないと考えていると答えた。私は何かを言う時はとても明確だし、私の発言の中に一貫性がないものを見つけるのは難しいはずだ。論点についても、自分の発言についても非常に明確で、その内容はとても一貫している」
プリシック、モレイラ、チュクウェゼを最初から一緒に起用する可能性はありますか？ シセとプリシックは代替関係だと見ていますか？
「全員が一緒にプレーできる。あなたたちはここで週の間に起きている多くのことを知っているが、知らないこともたくさんあるし、私は自分の選択をしなければならない。彼らは一緒にプレーできる。もしかしたら明日、そのうち何人かが一緒にプレーするのを見るかもしれない」
守備ラインのプレス局面における難しさについて：
「私たちはプレスのやり方を完全に変えている。いくつかの試合では、よりうまくできていた。うまくいった時もあれば、より難しかった時もある。選手がよりフレッシュな時はうまくいくし、疲れている時はより難しい。試合の流れにも左右される。もっとうまく適応しなければならないし、この局面は改善しなければならない。改善すべきなのはDFだけではなく、前にいる選手たちも同じだ。タイミングを改善し、いつ、どうプレスに行くべきかを理解しなければならないが、それは普通のことだ」
ベテラン勢との関係について
ここ最近の監督たちは、ベテラン勢のマネジメントに苦労してきました。あなたとベテラン勢の関係にもリスクはありますか？ それとも、すべてコントロールできていますか？
「私はいつも全員に対して率直です。もちろん、プレーしなければ腹も立つでしょう。彼らが求めているのは正直さです。時には監督の考えに同意できないこともありますが、選手に対して誠実であれば、彼らは理解してくれます。中断明けの試合日程を見れば分かるように、今後は2〜3日おきに試合を戦うことになります。こちらも準備を整えておかなければならない。私は1週間を通して見ていることがありますし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経過も把握しています。そうしたすべての要素を管理しなければならない。彼らは私の役割を理解していますし、私が決断を下さなければならないことも分かっています」
こうしたさまざまな声が出たあと、メンバー構成の実験はもう終わったのでしょうか？
「あなたにとってのベストメンバーは？」
ジラ、デ・ヴィンター、パブロヴィッチ。チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、モレイラ。プリシッチ、シセ。ラモス。
「チュクウェゼは3試合プレーしました。もし問題が起きたら誰を入れるんですか？」
サーレマーケルス。
「右で？ ワイドに？ 1対1をするために？ では中盤は？」
モドリッチ。
「では先週、モドリッチと彼のスピードについて何と言っていましたか？ 毎週、違う先発になります。どうやって毎週3試合を回すんですか？ どうやって交代を管理するんですか？ それがあなたたちの仕事ではなく、私の仕事だということはよく分かっています。でも、こういうことを説明したいんです。この会話は毎日でもできます。信じてください、私以上に勝ちたいと思っている人はいません。私は短期的なことだけを考えているのではなく、長期的な視点で考えています。そして、自分のためではなくクラブにとって何がベストかを考えています。明日は、後半にもっと押し込みたいということも踏まえて先発を選びます。私はすべてにおいてバランスを取ろうとしている。勝つこと、そして選手たちを助けることです。それから、こんな話をしてすみません。これは私の仕事で、あなたの仕事ではないですから（笑、編集部注）。でも、明日の先発11人について、あなたたちの予想もそこまで外れてはいませんよ（笑、編集部注）」
常に支配的なミランだったわけではありません。
「ユベントス戦では、細かい部分で相手の方が上回っていました。私たちの方がボールを保持していたとしてもです。ラツィオ戦はまた違う試合で、まったく異なる2つのハーフでした。ただ、私たちのチームが待ち構えるような戦い方をすることは決してないでしょう。常にプレスをかけようとしますし、必ずしも毎回それを最良の形でできるとは限りませんが、そうするつもりです。ベンフィカ戦では、彼らはより低い位置でコンパクトに構え、私たちのミスを待っていました。相手が違えば、こちらも違うことを試みるかもしれない。でも試合を見れば、ユベントス戦でもラツィオ戦でも、試合をコントロールしようとしていたのは常に私たちの方でした。その意図は確かにあります。流動性の面では改善できます。ベンフィカ戦では、相手ボックス内でのタッチ数、シュート数、ボール保持、CK数で上回っていました。でも、そんなことは誰も気にしませんし、最終的には私も気にしません。もっと多くのチャンスを作らなければならない。ただ、私たちは主導権を握ろうとし、プレスをかけようとするチームです。もしかしたら学ぶ必要があり、改善しなければならず、そしてこうした問題を解決するためのバランスを見つけなければなりません」
インテル、ローマ、ナポリ、コモ、そして多くのチームが、相手ボックス内への「キラーパス」の数でミランを上回っています。そこにラモスの苦戦の原因があるのでしょうか？ 仕事量の問題ですか？ 彼はチームのために少し仕事を減らし、チームが彼のためにもう少し働くべきなのでしょうか？
「彼のためにもっと明確なチャンスを作り、助けなければなりません。ラモスがチームのための仕事を少し減らして、よりフレッシュな状態でいるべきだと言いたいわけではありません。ただ、相手ボックスの近くで過ごす時間をもっと増やすべきだということです。トレーニングでやっているようにね。選手同士の連係をさらに高めなければならない。前節では見られましたよね。覚えているか分かりませんが、プリシッチからシセへのボールで、シセが意図を理解できなかった場面がありました。別のボールはパブロヴィッチに出ましたが、彼はうまくコントロールできなかった。ラビオもほかの2つの場面で同じように、コントロールの向きをうまくつけられなかった。他の試合では、ここまで多く相手ボックス内でボールに触れることはできていませんでした。この点は改善しなければならない。ベンフィカ戦では、こうしたプレーを改善する必要があります。時にはパスだけの問題ではなく、ボックス内でより良くボールを受けることも重要です。コニにもボックス内で大きなチャンスがありました。プリシッチもそうです。ベンフィカは、整った守備に対してミドルシュートを1本打ち、その後、こちらの4人のDFが相手のウイングを見ている中で1点を奪いました」
その失点にはかなり腹を立てましたか？
「とてもね。でも、あなたたちもそうだったと思いますよ。試合を見ていたでしょう。ああした状況をもっとしっかりコントロールしなければならない。そしてどうか、『私は選手を批判している』とは書かないでください。私はただ試合の経過を語っているだけです。私にとって最も重要なのは順位を取り戻すことであり、選手たちは非常によく取り組んでいます。ピッチ上での彼らの献身に疑いはありません」
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