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翻訳者：

ミラン、アモリム「ファンには極めて明確に伝えなければならない。時間がかかる」

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セリエ A

アモリム監督がインテルとのダービーを前に記者会見で語る。

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2026年10月31日

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ルベン・アモリムがミラネッロで、インテルとのミラノ・ダービーを翌日に控えた恒例の記者会見に臨んだ。

カルディナーレがインタビューで挙げた例を踏まえ、『トップガン』にも浮き沈みはあるのか。

カルディナーレの支援には本当に感謝している。シーズンの真っただ中にこのような問題を抱えながらでは、強固な土台を築けない。それはすでに分かっていたし、ここにいる誰もが理解している。時間がかかるのは避けられない。それでも、私たちはすべての試合に勝ちたい。勝てなかったときは、その痛みを胸に感じ続け、大きな苦しみとともに受け止める。しばらくはそうなるだろう。チームを成長させ、向上させるには時間が必要だ。良いものが完全にかみ合い、狙いどおりの結果を出すまでには時間がかかることも分かっている。良い例えだと思うし、まさにそのとおりだ。ただ、それで敗戦の痛みが消えるわけではない。痛みは残り、今も胸を焦がしている。それでも、時間がかかるということを、サポーターにはっきりと伝えなければならない」

  • これまで経験したダービーとチームの現状について

    このダービーは、マンチェスターやリスボンのダービーとどう違うと感じますか？

    「同じ街で行われる試合ですし、昨日は新スタジアムの計画も見ました。特別な試合だと思います。独特のライバル関係ですが、深いつながりもあります。同じ街にある2つのビッグクラブが、スタジアムを共有しているのです。こんな環境はほかにはないと思いますし、本当に特別です。ただ、こうした対戦は……そうですね、ポルトガルの文化に目を向ければ、感覚は同じです。勝利への責任感やサポーターの熱狂はとてもよく似ています。ここのサッカー文化は、ポルトガルのそれにより近いですね。イングランドは少し違います。激しい戦いはありますが、もう少しスポーツマンシップにのっとった雰囲気が保たれています。ここでは、ポルトガルでも感じるラテン的な要素が感じられます。だからこそ、本当に特別な試合になると思います」

    ヒラ、ラビオ、モレイラの状態は？

    「チームに加わる準備はできています。先発できるか、あるいはどう起用するかは、明日の朝に判断しなければなりません。もちろん、すでに考えはありますが、明日見極めます」

    チームは水曜日に見られなかったエネルギーを取り戻しましたか？

    「特別な試合であり、特別な瞬間だということは、誰もが分かっています。いざ試合に臨めば、置かれた状況も、疲れているかどうかも関係ありません。ピッチに立って最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。私たちはそうします。以前にも言いましたが、ボローニャ戦ではベンチから試合を見ていて、開始直後からそれを感じていました。あのような試合に負けてはいけません。2分間で2失点を喫することは許されません。私たちはもっと良いプレーができますし、細かな点についてはすでにチームと数多く話し合いました。ただ、3週間前に代表活動から戻って以来、練習する時間そのものがありませんでした。他のチームは状況が違うと言っているわけではありません。私たち自身の話をしています。練習で取り組む時間がないというだけで、多くの細かなことに対応しきれていないと感じています。ですから、エネルギーだけの問題ではありません。エネルギーが足りないことには気づいていましたし、それがあれば多くの欠点を覆い隠すこともできます。しかし、より良いチームになるためには、時間をかけて取り組まなければならないことが本当にたくさんあります」

  • セリエA優勝の可能性をめぐるカルディナーレの発言について

    カルディナーレ、今年にもセリエA優勝は可能と語り、1月には移籍市場で動く考えを示す。

    「ミランにいる以上、セリエA優勝を最大の目標として常に口にしなければならない。だが、すでに勝ち点を落としており、修正が必要だ。私たちは一歩ずつチームを良くすることだけを考えなければならない。前の試合で犯した間違いを、次の試合に向けて正す必要がある。順位表や長期的な目標など、あまり先のことを考え始めると、私たちにとって本当に大切なことを忘れてしまう恐れがあるからだ。私たちは毎年、継続して勝ちたい。少し運に恵まれたから、あるいはプロジェクトの土台づくりで近道をしたからというだけで1シーズンだけ勝ち、翌年には振り出しに戻るようなことは望んでいない。だからこそ、二つの必要なことに並行して取り組みながら、日々修正を重ねなければならない。ただ、ミランである以上、優勝が目標だと宣言するのは道義的な義務だ。同時に、来週には首位との差を縮められるかもしれない試合があることも認識しなければならない。これらを踏まえ、私たちは次の試合に勝つことだけを考えればいい。そうすれば、ほかのこともすべて落ち着くだろう。だが、クラブの目標はあくまでもセリエA優勝であり、それが私たちの最終目標だ。どれくらいかかるか？　それは分からない」

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