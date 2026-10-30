このダービーは、マンチェスターやリスボンのダービーとどう違うと感じますか？

「同じ街で行われる試合ですし、昨日は新スタジアムの計画も見ました。特別な試合だと思います。独特のライバル関係ですが、深いつながりもあります。同じ街にある2つのビッグクラブが、スタジアムを共有しているのです。こんな環境はほかにはないと思いますし、本当に特別です。ただ、こうした対戦は……そうですね、ポルトガルの文化に目を向ければ、感覚は同じです。勝利への責任感やサポーターの熱狂はとてもよく似ています。ここのサッカー文化は、ポルトガルのそれにより近いですね。イングランドは少し違います。激しい戦いはありますが、もう少しスポーツマンシップにのっとった雰囲気が保たれています。ここでは、ポルトガルでも感じるラテン的な要素が感じられます。だからこそ、本当に特別な試合になると思います」

ヒラ、ラビオ、モレイラの状態は？

「チームに加わる準備はできています。先発できるか、あるいはどう起用するかは、明日の朝に判断しなければなりません。もちろん、すでに考えはありますが、明日見極めます」

チームは水曜日に見られなかったエネルギーを取り戻しましたか？

「特別な試合であり、特別な瞬間だということは、誰もが分かっています。いざ試合に臨めば、置かれた状況も、疲れているかどうかも関係ありません。ピッチに立って最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。私たちはそうします。以前にも言いましたが、ボローニャ戦ではベンチから試合を見ていて、開始直後からそれを感じていました。あのような試合に負けてはいけません。2分間で2失点を喫することは許されません。私たちはもっと良いプレーができますし、細かな点についてはすでにチームと数多く話し合いました。ただ、3週間前に代表活動から戻って以来、練習する時間そのものがありませんでした。他のチームは状況が違うと言っているわけではありません。私たち自身の話をしています。練習で取り組む時間がないというだけで、多くの細かなことに対応しきれていないと感じています。ですから、エネルギーだけの問題ではありません。エネルギーが足りないことには気づいていましたし、それがあれば多くの欠点を覆い隠すこともできます。しかし、より良いチームになるためには、時間をかけて取り組まなければならないことが本当にたくさんあります」