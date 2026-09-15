ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。つまり、絶対的な主力とそれ以外の選手の違いは理解できたということでしょうか？

「どの監督も、自分のチームのベースとなる11人について大まかな考えは持っています。ただ、そこで今話している問題が出てくる。私の経験では、そしてそれは2度起きました。1度目は選手として、リーグ戦、ヨーロッパリーグ、そしてカップ戦を争うところまで行った時。2度目はそれより少し劣る形でしたが、11人や14人だけを頼りにして大会で勝てると考えるのは不可能です。だからこそ、うちに決まったベストイレブンがあるとは言いにくい。考え方としては固定の11人を持つことではなく、チームの質を大きく落とさずに誰もがプレーできる明確なアイデンティティーを持つことです。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わる。少し考えて、皆さんが正直に評価するなら、ムサがレギュラーになってルカ・モドリッチが問題になると誰が言えたでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したから、状況は変わったのです。現代サッカーではベースとなる11人という概念は理解しにくくなっている。なぜなら、トロフィーを勝ち取るには本当にチーム全体、つまりスカッド全体が必要だと私は思うからです。もちろん、ある試合に向けては、どんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを少しずつ理解し始めています。スカッドについてはより明確な考えを持てていますが、その力学はシーズン中に変わっていくし、それでいいのです」

最低限の目標はありますか？

「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、皆さんはここにいてチームを批判し、それでは足りないと言うでしょう。それが私の経験です。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に進めなかったり、優勝できなかったりすれば失敗です。そしてポルトガルでは誰もが、ベンフィカはヨーロッパリーグで優勝しなければならないと言う。だから普通のことです。最低限の目標はありません。私たちの目的は次の試合に勝つこと、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないかです。勝てなければ、誰にとっても物足りないものと見なされるのは明らかです。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくない。それは重要ではありません。重要なのは、私たちの目標がただ一つ、勝つことだということです。それ以下のものが批判を招くことは、私たちはすでに分かっている。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。これは経済的な問題というより、ヨーロッパリーグがチャンピオンズリーグとは比較にならないという点もありますが、私たちの誇りと在り方の問題です。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目標は次の試合に勝ってトロフィーに近づくことです。1試合ずつ考えていけば、この大会で優勝することにより近づけるでしょう」





より大きなバランスを手にする可能性はありますか？

「プレッシングのやり方や、より高い位置でプレーするという面ではあります。もちろん、非常に良いプレーができる時と、ボールを持った時に少し苦しむ時との間で、まだ大きな波はありますが、より高いボール支配率は常に維持できています。ただ、私たちはまだビルドアップの局面に少し意識が向きすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていないと思います。まだいくつか難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもある。私たちはペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の1での攻撃参加も、チームとして高いパフォーマンスを保証できるほど頻繁ではありません。もちろん、私たちは分析した上で、現在だけでなく将来に向けても望むフィジカルの構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、プロジェクトを継続していくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、最大の強みは非常に明確なアイデアにあると思います。彼らが何をしたいのかがはっきり伝わってくる。変化も付けられます。通常は右サイドにラファのようなウイングを置きますが、ルケバキオを起用すれば試合は完全に変わる。パヴリディスは素晴らしい仕事をしていて、ボックス付近では非常に危険です。彼らは自信に満ちていて、左サイドバックのダウを使って3枚で組み立てます。かなりローテーションもします。バレイロは素晴らしかったですが、アウルスネスが出るかもしれない。新聞や皆さん記者は普段よく当てますからね。パヴリディスがいるか、デュランがいるかで試合は完全に変わる。1人はより背後を狙い、もう1人はよりつなぎの役割を果たします。パリーニャは出場するでしょう。この試合も次の試合も出るでしょうし、セットプレーとプレッシングで非常に強い選手だと分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優秀な個の力を備え、プレッシャーや勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。そうした要素がチームを変えるのです。彼らが非常に自信を持っているのは感じますが、私たちも彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウバをよく知っているし、ベンフィカのスカッドもよく知っている。私たちに大きなプレッシャーがあることも分かっていますが、ベンフィカにも同じように毎試合勝たなければならないプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、良い戦いになると思うし、楽しめるはずです」