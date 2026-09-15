ミランにとって、オリンピコでのラツィオ戦を終え、いよいよヨーロッパリーグでの戦いが始まる。初戦の相手は、かつて在籍したマヌエル・ルイ・コスタを擁するベンフィカ。ミランの複数の選手にとって特別な一戦となる。 ルベン・アモリムは、恒例の前日記者会見でこの一戦について次のように語った。「非常に重要なチャンスだ。ヨーロッパリーグの初戦だからね。僕たちは開幕を心待ちにしている。チャンピオンズリーグでの2度の決勝についても分かっている。ルイ・コスタはベンフィカの会長であり、ベンフィカにとって重要な存在だ。僕もベンフィカでの過去があるが、ここにいるのは勝つためだ。ヨーロッパリーグの初戦だからこそ、特別な試合になる」
翻訳者：
ミラン、アモリム「ハッチンソンはプレーする準備ができている。モドリッチ？ モレイラは準備ができていないと言われていたが、1週間後には彼が我々のヒーローだと言っている」
最終目標とベンフィカについて
2025年にはマンチェスター・ユナイテッドで決勝まで進み、この大会を知っています。目標は何ですか？ 少なくとも決勝進出でしょうか？
「我々が話しているのは大会であり、目標は当然優勝です。我々の目標は最後まで勝ち進むことですし、競争力のあるチームはたくさんあります。その違いを生むのは、この名にふさわしいスカッドを頼れるかどうかです。モチベーションがあれば、どんな大会でもどんな試合でも勝てると思っています。目標はただ一つ、勝つことだというのを忘れてはいけません」
ラツィオ対ミランの後、明日の試合のメンバー選考に向けてスタッフとどのような振り返りをしましたか？
「ラツィオ戦では、前半と後半で姿勢に変化がありました。自分なりの評価はしましたが、2人か3人の名前だけに関わる話ではなく、異なる姿勢があったということです。私はいつも同じ11人を使い続けるタイプではありません。チーム全体の姿勢に変化がありました。我々は複数の試合をマネジメントしなければならない数週間にいることも考慮しなければなりません。ですから、ベンフィカだけでなく、レッチェのことも考えています。いずれにしても、ラツィオ戦は姿勢の問題でした」
ここ数カ月、あなたがベンフィカを率いる可能性があると報じられていましたが、確認できますか？
「私の考えは明確でした。ポルトガルで再び仕事をする可能性はありましたが、私はノーと決めました。もしポルトガルのクラブから連絡を受けていたとしても、断っていたでしょう。その後ミランから連絡があり、それを断ることはできませんでした。私はポルトガルには戻らず、ミランを選びました。そしてこの重要な決断をうれしく思っています」
モドリッチについて
モドリッチについて：
「ルカが試合でやりやすさを感じられるようにするには、長い時間ボールを保持しなければならない。プレッシャーがまったくない中でのパスミスが、記憶しているだけでもおそらく7本あったと思うし、そのせいでボールを失い、試合を絶え間ない走り合いに変えてしまった。だが、それはルカがやるべきタイプのプレーではない。だからこそ、ルカのような選手を起用するなら、特定の試合や特定の局面で彼を使いたいのであれば、足元のボールを持って非常にうまく考えられる選手が必要になる。ルカがプレーする時の考え方はそこにある。とはいえ、1週間ごとに誰もが選手に決定的な評価を下すのは興味深いことでもある。ほんの1週間前、ユヴェントス戦の後には、モレイラは準備ができていない、ひどいプレーだった、何もできなかったと言われていた。ところが1週間後には、モレイラはミランのヒーローだと言われる。サッカーとはまさにそういうものだ。私はルカのパフォーマンスについて、性急な結論を導き出すつもりはない。まず、彼はすでにバロンドールを受賞していて、その価値を私は知っている。そして、どの試合にもそれぞれの物語があることも分かっている。彼が明日プレーするかどうかは分からないが、ルカは我々のチームにとって重要な選手であり、シーズンを通して助けてくれる。だから私は、週ごとに選手へ決定的な判断を下したりはしない。彼らの価値は分かっているし、それぞれのその時々の状況をマネジメントしようとしている」
ハッチンソンについて：
「彼はプレーする準備ができている。先発することもできる。明日見てみよう。マーカスがきっと会見を見ていて、とても賢いから、先発11人は明かしたくない。だから彼は選択肢の一つだ。先発メンバーについてこれ以上は言わないが、ハッチンソンは起用可能だ」
マルコ・シウバのベンフィカがやっていることを追っていますか？ 彼らはヨーロッパリーグで優勝できますか？
「ベンフィカはどんな試合にも勝てる。偉大な監督がいて、それを成し遂げるだけの選手たちもいるからだ。ポルトガルで言っていたことを、ここイタリアでも同じように言う。時にポルトガルのクラブには、本来負うべきではない責任が課されていると思う。なぜなら彼らは、他のクラブ、とりわけイタリアのクラブと同じ条件を持っていないからだ。こう言うことで私は自分自身にさらに責任を課していることになるが、これは私がポルトガルでずっと言ってきたことであり、今も言っていることだ。ただ、監督を見て、チームを見て、そしてポルトガルリーグでは時に可能なローテーションを見れば、すべてがうまく運べば可能性はある。私は、明確なアイデンティティーを持ち、リーグ優勝を果たす力を十分に備えた、際立って非常に強いベンフィカを見ている。ただしヨーロッパリーグについては、主たる責任がポルトガルのクラブに降りかかるべきではないということを理解しなければならない。ポルトガルでは時にポルトガルのチームについて、ヨーロッパで毎試合勝たなければならないかのように語られるのを私は知っている。だから、マルコ・シウバにそのプレッシャーをかけるのは間違いなく私ではない。彼らは明らかに優勝できるチームだ。なぜなら、過去にもポルトガルのクラブは、我々と同じように、上位まで勝ち進めることを示してきたからだ。もちろん私は自分のチームを見ているし、他にも強いイングランドのチームがあるのも分かっている。我々のシーズンがどうなるかは分からないが、我々にもヨーロッパリーグで上位進出する責任があると見ている。したがって、これが私の答えだ。彼らには優勝する力があるし、そのための監督と選手がそろっていて、リーグ戦ではこうしたローテーションもできる。ポルトガルのクラブは、他よりずっと少ないものしか持たない中でも、すでに非常に多くのことを成し遂げているのだから、こうした重圧を負うべきではないと私は思う。ポルトガルが恋しいかと言われれば、そうだ。だが今の私はここにいて、ここに何年も残るつもりだ。ミラノは私の第二の故郷だと言える」
批判されている選手たちについて
ラツィオ戦後、あなたは自分は狂っていないと言っていました。つまり、絶対的な主力とそれ以外の選手の違いは理解できたということでしょうか？
「どの監督も、自分のチームのベースとなる11人について大まかな考えは持っています。ただ、そこで今話している問題が出てくる。私の経験では、そしてそれは2度起きました。1度目は選手として、リーグ戦、ヨーロッパリーグ、そしてカップ戦を争うところまで行った時。2度目はそれより少し劣る形でしたが、11人や14人だけを頼りにして大会で勝てると考えるのは不可能です。だからこそ、うちに決まったベストイレブンがあるとは言いにくい。考え方としては固定の11人を持つことではなく、チームの質を大きく落とさずに誰もがプレーできる明確なアイデンティティーを持つことです。もちろん、特定の試合でどの選手を使いたいかという考えはありますが、状況はすぐに変わる。少し考えて、皆さんが正直に評価するなら、ムサがレギュラーになってルカ・モドリッチが問題になると誰が言えたでしょうか。誰もいなかったはずです。直近の試合がそれを示したから、状況は変わったのです。現代サッカーではベースとなる11人という概念は理解しにくくなっている。なぜなら、トロフィーを勝ち取るには本当にチーム全体、つまりスカッド全体が必要だと私は思うからです。もちろん、ある試合に向けては、どんなタイプの選手が必要で、どんな布陣を組むべきかを少しずつ理解し始めています。スカッドについてはより明確な考えを持てていますが、その力学はシーズン中に変わっていくし、それでいいのです」
最低限の目標はありますか？
「ビッグクラブでは、そしてミランは非常に大きなクラブですが、最低限の目標など存在しません。どんな結果であれ、勝てなければ、皆さんはここにいてチームを批判し、それでは足りないと言うでしょう。それが私の経験です。ポルトガルでもそれを経験しました。決勝に進めなかったり、優勝できなかったりすれば失敗です。そしてポルトガルでは誰もが、ベンフィカはヨーロッパリーグで優勝しなければならないと言う。だから普通のことです。最低限の目標はありません。私たちの目的は次の試合に勝つこと、そして最終的に勝つことです。勝つか、勝てないかです。勝てなければ、誰にとっても物足りないものと見なされるのは明らかです。だから私は、準々決勝や準決勝を目標に設定する監督にはなりたくない。それは重要ではありません。重要なのは、私たちの目標がただ一つ、勝つことだということです。それ以下のものが批判を招くことは、私たちはすでに分かっている。なぜなら、それがミランを率いる代償だからです。これは経済的な問題というより、ヨーロッパリーグがチャンピオンズリーグとは比較にならないという点もありますが、私たちの誇りと在り方の問題です。だから最低限の目標は設定しません。難しいことは分かっていますが、目標は次の試合に勝ってトロフィーに近づくことです。1試合ずつ考えていけば、この大会で優勝することにより近づけるでしょう」
より大きなバランスを手にする可能性はありますか？
「プレッシングのやり方や、より高い位置でプレーするという面ではあります。もちろん、非常に良いプレーができる時と、ボールを持った時に少し苦しむ時との間で、まだ大きな波はありますが、より高いボール支配率は常に維持できています。ただ、私たちはまだビルドアップの局面に少し意識が向きすぎていて、最後の3分の1のエリアが足りていないと思います。まだいくつか難しさがあり、それがゴンサロがより苦しんでいる理由でもある。私たちはペナルティーエリア内でのタッチ数が多くなく、相手陣の3分の1での攻撃参加も、チームとして高いパフォーマンスを保証できるほど頻繁ではありません。もちろん、私たちは分析した上で、現在だけでなく将来に向けても望むフィジカルの構造とプレースタイルを備えた選手を獲得しました。彼らはまだ若く、プロジェクトを継続していくことも分かっています。ベンフィカについて言えば、最大の強みは非常に明確なアイデアにあると思います。彼らが何をしたいのかがはっきり伝わってくる。変化も付けられます。通常は右サイドにラファのようなウイングを置きますが、ルケバキオを起用すれば試合は完全に変わる。パヴリディスは素晴らしい仕事をしていて、ボックス付近では非常に危険です。彼らは自信に満ちていて、左サイドバックのダウを使って3枚で組み立てます。かなりローテーションもします。バレイロは素晴らしかったですが、アウルスネスが出るかもしれない。新聞や皆さん記者は普段よく当てますからね。パヴリディスがいるか、デュランがいるかで試合は完全に変わる。1人はより背後を狙い、もう1人はよりつなぎの役割を果たします。パリーニャは出場するでしょう。この試合も次の試合も出るでしょうし、セットプレーとプレッシングで非常に強い選手だと分かっています。つまりベンフィカは、優れた監督に率いられ、優秀な個の力を備え、プレッシャーや勝利に慣れた選手たちで構成されたチームです。そうした要素がチームを変えるのです。彼らが非常に自信を持っているのは感じますが、私たちも彼らと戦う準備はできています。私はマルコ・シウバをよく知っているし、ベンフィカのスカッドもよく知っている。私たちに大きなプレッシャーがあることも分かっていますが、ベンフィカにも同じように毎試合勝たなければならないプレッシャーがあることも分かっています。だからこそ、良い戦いになると思うし、楽しめるはずです」
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