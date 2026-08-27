移籍市場がまもなく閉まります。これが移籍市場オープン中の最後の試合になることをうれしく思いますか。また、レオンとリッチについての最新情報を教えてください。

「チームにはとても満足している。ここから移籍市場終了までに何が起こるかは分からない。レオンは招集できる状態ではない。トレーニングをしたのは1回だけで、この試合には出ない。移籍期間終了まであと5日待たなければならない。もし誰かが加わるなら、それは現在にも将来にも我々を助けてくれる選手だからだ。私は明日の試合に向けてベストなメンバーを選ぼうとしている。移籍市場が閉まったら、我々のスカッドについて話そう」

トモリ、フォファナ、ヒメネスについては最終的な決定なのでしょうか。それとも再びチームに組み込まれる可能性はありますか？

「彼らが素晴らしい選手であり、素晴らしい人間でないということではない。ただ、27人の選手を抱えてトレーニングするのは不可能だ。我々はクラブとして、彼らが自分の活動を最善の形で行えるようにしなければならない。移籍市場は開いているが、私の焦点はヴェネツィア戦にある」





いくつかのポジションでは、チームの層が薄いとは思いませんか？

「我々は試合に集中し続けるべきだと思う。出場時間を必要としている選手や若手がたくさんいる。1回の移籍市場ですべての問題を解決できるとは考えられない。すべてを整えるには時間がかかる。そのうえで、サプライズがあるかもしれない。今は誰もが物事の早い解決を望むが、ある種のことには時間が必要だと思う。そして、チセで起きたようなサプライズがあるかもしれない。今、我々がすることすべては将来に影響を与える。だから落ち着きと忍耐が必要だし、もしかすると――繰り返すが――サプライズがあるだろう」

もしレオンが残ることになれば、彼は頼りにできる選手ですか。それともフォファナ、トモリ、ヒメネスのグループに入るのでしょうか？

「そのことについては5日後に話せる。個々の状況について話すのは難しい。何を聞きたいのかは理解しているが、次の会見で移籍市場についてはすべて話す。レオンは非常に強い選手で、正しいメンタリティーであれば世界のどんなチームでもプレーできる。時にはサッカーでは、別の場所へ行かなければならない時が来る。まだヴェネツィアの話をしていないし、彼らのチームがどうプレーするのか、昨季セリエBでとても良い戦いをしたチームだということも話していない。私はサン・シーロでの最初の試合に集中している」