トリノとの開幕戦に敵地で勝利し、シセとラビオのゴールで白星発進を決めたミランが、金曜開催の前倒し日程でベネツィアを迎え、サン・シーロで再び戦う。 ルベン・アモリムはベネツィア戦を前に試合を展望するとともに、移籍市場に関する質問にも答えた。 「チームのメカニズムと安定感を改善しなければならないと思っている。全員が関われるようにチームを準備しなければならない。いつも同じ選手ばかりがプレーしていては、競争力を保つことは不可能だ。タイトルを勝ち取るには、入れ替えができなければならない。セリエAでは相手の特徴が週ごとに変わる。その意味でもローテーションは重要だ」
翻訳者：
ミラン、アモリム「トモリ、フォファナ、ヒメネスは優れた選手だが、プロジェクトに戻るのは不可能だ」
レオンと戦力外となっている3選手について
移籍市場がまもなく閉まります。これが移籍市場オープン中の最後の試合になることをうれしく思いますか。また、レオンとリッチについての最新情報を教えてください。
「チームにはとても満足している。ここから移籍市場終了までに何が起こるかは分からない。レオンは招集できる状態ではない。トレーニングをしたのは1回だけで、この試合には出ない。移籍期間終了まであと5日待たなければならない。もし誰かが加わるなら、それは現在にも将来にも我々を助けてくれる選手だからだ。私は明日の試合に向けてベストなメンバーを選ぼうとしている。移籍市場が閉まったら、我々のスカッドについて話そう」
トモリ、フォファナ、ヒメネスについては最終的な決定なのでしょうか。それとも再びチームに組み込まれる可能性はありますか？
「彼らが素晴らしい選手であり、素晴らしい人間でないということではない。ただ、27人の選手を抱えてトレーニングするのは不可能だ。我々はクラブとして、彼らが自分の活動を最善の形で行えるようにしなければならない。移籍市場は開いているが、私の焦点はヴェネツィア戦にある」
いくつかのポジションでは、チームの層が薄いとは思いませんか？
「我々は試合に集中し続けるべきだと思う。出場時間を必要としている選手や若手がたくさんいる。1回の移籍市場ですべての問題を解決できるとは考えられない。すべてを整えるには時間がかかる。そのうえで、サプライズがあるかもしれない。今は誰もが物事の早い解決を望むが、ある種のことには時間が必要だと思う。そして、チセで起きたようなサプライズがあるかもしれない。今、我々がすることすべては将来に影響を与える。だから落ち着きと忍耐が必要だし、もしかすると――繰り返すが――サプライズがあるだろう」
もしレオンが残ることになれば、彼は頼りにできる選手ですか。それともフォファナ、トモリ、ヒメネスのグループに入るのでしょうか？
「そのことについては5日後に話せる。個々の状況について話すのは難しい。何を聞きたいのかは理解しているが、次の会見で移籍市場についてはすべて話す。レオンは非常に強い選手で、正しいメンタリティーであれば世界のどんなチームでもプレーできる。時にはサッカーでは、別の場所へ行かなければならない時が来る。まだヴェネツィアの話をしていないし、彼らのチームがどうプレーするのか、昨季セリエBでとても良い戦いをしたチームだということも話していない。私はサン・シーロでの最初の試合に集中している」
レオン、そしてラビオの契約更新について
明日、サン・シーロではどんなインパクトを期待しているか。また、どんなヴェネツィアを想定しているか？
「自分にとって特別な一日になると思う。ミランの監督である責任を感じることになるだろう。ただ、その瞬間も楽しみたい。難しい試合になると予想している。レッチェ戦は見たし、レッチェ戦の結果とは関係なく、選手たちには多くの映像を見せた。多少の緊張はあるだろうが、我々は賢く、謙虚で、しっかりとプレッシングし、多く走り、ボール保持をうまく管理しなければならない。相手はピッチ全体でマンツーマン気味に来るだろうし、第1節の試合を見ていて印象に残ったのは、イタリアサッカーというプロダクトはもっと良く売り出されるべきだということだ。優れた監督がたくさんいて、プロダクトの質も高いからだ。ヴェネツィアは結果へのプレッシャーなしにここへ来るだろうし、そのプレッシャーはすべて我々の側にある。我々はボールを持った時にしっかり考えなければならない。たとえ我々のサポーターが試合を支配するミランを望んでいたとしてもね。ただ、それを実行する上でも謙虚さと賢さが必要だ」
あなたのミランに対する見方を、どう変えたいと考えているか？
「試合をどう見るかという自分の立場については、なぜそうするのか自分でも分からない。私は、人々が我々をスクデット優勝候補の一角だと見なさない方がいいと思っている。我々は試合を戦う上で、パフォーマンスのレベルを大きく落としてはならない。継続して高いパフォーマンスを見せることが必要だ。成長するには時間が必要だと思っている。1試合で何かが変わることはない。チームは良い試合をすることもあれば、そうでないこともあるからだ。毎週良いプレーをしながら、その継続性を見つけなければならない。練習で自分のチームを見ていると、我々は良い仕事ができていて、選手たちも非常に熱心に取り組んでいると感じる。そうしてこそ改善できるし、そのためには全選手がプロジェクトの一員だと感じなければならない。そして、プロダクトをより良く売るためには、良いサッカーをしなければならない」
ラビオはどれほど重要で、いつミランに残りたいと望んだのか？
「ここに来る前は彼のことを知らなかったが、アドリアンは我々のプロジェクトにおいて極めて重要な選手だ。我々は彼を引き留めたかったし、可能性があるなら契約を更新すべきだ。彼もそれは分かっている。素晴らしいプロフェッショナルで、学ぼうとする意欲には目を見張るものがある。練習中も仲間を大いに助けている。トリノ戦ではわずか3回のトレーニングだけでプレーしたが、それでも決定的な働きをした。まだベストコンディションには遠い」
メニャンと格下相手における問題について
激動の夏を過ごしたメニャンの状態を、どう見ていますか？
「私が学んだことの一つは、物事を正しく評価するためには、自分の目で見なければならないということだ。彼とは話をしたし、このプロジェクトに深く関わっている選手であり、リーダーでもある。細部に非常にこだわり、敬意を求める存在だし、我々は彼にここに残ってほしいと思っている。新しいGKコーチとともに、彼は満足しているように見える。SNSで彼について多く語られていたことは知っている。トレーニングではリーダーとして振る舞っていて、ここでとても満足しているのだろうと感じさせてくれる」
昨季、ミランはサン・シーロでの初戦をクレモネーゼ相手に落とし、その問題はリーグ戦の残りでも繰り返されました。あの苦戦の理由を理解しましたか？ また、同じ問題が再び起きないようにするため、チームに対して何か変えたことはありますか？
「私にとって、そこが焦点だ。ビッグマッチで細部に注意を払えているのに、人々がより戦いやすいと考える相手に対して同じ集中力を持てない、ということはあってはならない。それが謙虚さの問題だったのかどうかは分からない。私はそこにいなかったからね。例えばインテル戦のチームと、別の相手と戦うときのチームが別物であってはならない。我々が集中していれば、誰にでも勝てる。だが、常にそうでなければ、セリエBのチーム相手にだって負ける可能性がある。我々は次の相手を、常に世界で最も強いチームだと考えなければならない」
プリシッチの状態は？ ラビオはより中盤で起用されるのか、それともトップ下で見られるのでしょうか？
「プリシッチは負傷明けで、先発にはならない。何分かプレーできるかどうかを見ていく。ラビオについて言えるのは、中盤でもトップ下でもプレーできるということだ。それは試合に何を求めるかによるし、起用可能な選手たちにも左右される。彼が中央でプレーすることに慣れているのは分かっている。マルセイユにいたときにはトップ下でも非常に良かった。非常に賢い選手で、ミドルシュートもあり、トリノでのゴールでも見られたように状況判断にも優れている」
このミランのサイドでは、どんな組み合わせを考えていますか？
「ディエゴ・モレイラはチュクウェゼと一緒にも、彼の代わりにもプレーできる。もしチュクウェゼが欠けることになっても、モレイラを入れることでチームのアイデンティティーを変えずに済む。非常に攻撃的な両ウイングで戦う試合もあるだろう。中盤が4枚になる形なら、バルテザーギが最終ラインまで下がることもあり得る。様子を見ていく」
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