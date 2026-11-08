ダービーとフェレンツヴァーロシュについて：「最も重要なのは、前の試合でできなかったことを今日やることだ。ジェノアが堅固なチームで、試合の立ち上がりに非常に強いことは分かっている。プレスも攻守の切り替えも強い。ここ数試合を振り返れば、私たちはまさにその点で問題を抱えていた。だからこそ、過去の試合でうまくいかなかったことを踏まえ、今回の試合に向けて万全の準備をしなければならない」とMilannews.itが伝えた。

ムサを左サイドバックで起用したことについて：「左サイドに右利きの選手を置くこと。時には、選手の特徴と、私たちが求める資質だけの問題だ。考慮すべき点はたくさんある」