ルベン・アモリム・ミラン監督がジェノア戦を前にDAZNの取材に応じた。「ジェノヴァの熱気ある雰囲気？ 関係ない。前の試合で見せた内容を受け、答えを出さなければならない。競争力を示す必要がある。今日見たいのはそれだ。競争力のあるチームを見たい。いいサッカーができるチームであることは今季すでに証明した。だが、競争力を示さなければならない」
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ミラン、アモリム監督「ムサを左サイドバックで起用する理由はこれだ」
ダービーとフェレンツヴァーロシュについて：「最も重要なのは、前の試合でできなかったことを今日やることだ。ジェノアが堅固なチームで、試合の立ち上がりに非常に強いことは分かっている。プレスも攻守の切り替えも強い。ここ数試合を振り返れば、私たちはまさにその点で問題を抱えていた。だからこそ、過去の試合でうまくいかなかったことを踏まえ、今回の試合に向けて万全の準備をしなければならない」とMilannews.itが伝えた。
ムサを左サイドバックで起用したことについて：「左サイドに右利きの選手を置くこと。時には、選手の特徴と、私たちが求める資質だけの問題だ。考慮すべき点はたくさんある」
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