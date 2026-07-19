ルーベン・アモリム監督率いる新ミランの最初のトレーニング週間が終了。ミラネッロで練習した選手たちの去就について、ポルトガル人監督の判断を示す兆しが見え始めた。 来週は25日（土）にセルティックとの初の実戦を控えており、その前に移籍市場で選手出入りの動きがある見込みだ。アストン・ヴィラへの移籍が最終調整段階にあるペルビス・エストゥピナンの状況に加え、最も注目されるのは中盤の陣容だ。
翻訳者：
ミラン：アモリム監督はリッチを「不可欠な選手」と見なしていないため、移籍市場に出される可能性がある。フォファナとロフタス＝チークの去就に関する最新情報、ホイベルグ獲得の動きが本格化する可能性も。
確かなこと
2026/2027シーズンのミランは、昨季の2大柱を軸に再出発する。2人はCL出場権を逃した失望と、W杯での悔しさをバネに再起を誓う。ルカ・モドリッチはすでに Amorim と話し合い、1年契約の延長にサインする見込みだ。アドリアン・ラビオもイングランドとの3位決定戦後に、ミランに戻る意向を表明した。2人の合流は8月後半の予定だ。 クロアチアのスターはアモリム監督とすでに何度も話し合い、クラブが提示した1年契約の延長にサインする準備を進めている。一方、フランス代表の彼はイングランドとの3位決定戦後に、口頭でチームに復帰する意思を伝えた。2人とも8月下旬の合流予定だ。
ラビオはミランへの忠誠を誓った。
リッチはアモリムを納得させられなかった
サムエレ・リッチには重要な動きが予想される。昨季のベテランで、アモリム監督が合宿前半に指導した数少ない主力候補だ。 マッテオ・モレットによると、元トリノの彼は今季ミランの計画外で、 Amorim監督の第一候補でもない。この評価は移籍市場で重要な変動要因となる。2029年6月まで契約があり移籍金2300万ユーロで獲得されたが、「放出不可」ではない。 マウリツィオ・サッリ監督率いるアタランタが関心を示している。アタランタはカリアリからジャンルーカ・ガエターノを獲得し、マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されたエデルソンとも契約を5年延長したばかりだ。
モドリッチはすでに承諾：何が漏れているのか
ジャシャリはどうなったのか
ミランのMFアルドン・ジャシャリがインテルから高い評価を受けている。新監督とスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリが注目しており、ジュントーリはユヴェントス時代にも獲得を望んでいた。 2025年夏、クラブは3700万ユーロ＋ボーナスで獲得した。しかし彼は腓骨の重傷、アッレグリ監督からの低い評価、W杯でのベンチスタートなど、苦難の1年を過ごした。 ミランが早期放出を決断するには、極めて魅力的なオファーが必要だ。さらに、アルド・ロッシ通りのクラブ幹部やジェリー・カルディナーレとの協議で、アモリムは2002年生まれの彼に好感を示したという。
エストゥピナンが退団した場合の代案としてラファエル・ゲレイロも浮上している。
フォファナとロフタス＝チーク
一方、ルーベン・ロフタス＝チークとユスフ・フォファナには当てはまらない。3バックから2ボランチへのシステム変更により、両選手は新監督の要求に合わない。イングランド人選手は年俸400万ユーロ（2027年6月まで）が負担となり、母国やトルコからわずかな関心があるだけ。一方、元モナコ所属のフランス人選手にはリーグ・アンやトルコから興味を示すクラブがある。 ミランは2人の給与枠を空け、より実用的な選手を獲得するためにも放出が不可欠だ。アタランタから復帰したユヌス・ムサも対象となり得、アモリム監督は合宿で評価した上で判断する。
ホイベルグのチャンス
補強については現状様子見のミランだが、元マンチェスター・ユナイテッド監督の下で4バックを補完するポジショナルプレーを得意とするMFを加える可能性は残している。 候補に挙がっているのは1995年生まれのピエール＝エミール・ホイビェルグ。オリンピック・マルセイユに所属し、好調な2シーズンを過ごした後にフランスリーグを去ることを検討している。 契約は2028年まであるが、OMは財政難で資金を調達する必要があり、ミランは中盤の枠が空けば獲得に動く構えだ。
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