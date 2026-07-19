2026/2027シーズンのミランは、昨季の2大柱を軸に再出発する。2人はCL出場権を逃した失望と、W杯での悔しさをバネに再起を誓う。ルカ・モドリッチはすでに Amorim と話し合い、1年契約の延長にサインする見込みだ。アドリアン・ラビオもイングランドとの3位決定戦後に、ミランに戻る意向を表明した。2人の合流は8月後半の予定だ。 クロアチアのスターはアモリム監督とすでに何度も話し合い、クラブが提示した1年契約の延長にサインする準備を進めている。一方、フランス代表の彼はイングランドとの3位決定戦後に、口頭でチームに復帰する意思を伝えた。2人とも8月下旬の合流予定だ。





ラビオはミランへの忠誠を誓った。