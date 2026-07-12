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ミラン、アモリム監督が合宿メンバーから外した6選手：ボンド、マリック・シセ、ゼローリ、ヴォス、バレンティエン、ベナセル

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ミラノ、アモリム監督が合宿メンバーを決定。除外された選手たちは以下の通り。

ルーベン・アモリム監督は7月13日（月）にミラネッロで行う合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数入り、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手も含まれる。注目トモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チークらだ。


一方、招集が噂されたにもかかわらず合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていく。

  • ゼロリ、行き先が決まるのを待つ

    ミランプリマヴェーラ元主将MFケヴィン・ゼローリは、ルーベン・アモリム監督に合宿招集されなかった。 当編集部が入手した情報によると、2005年生まれの彼は6月14日（火）開始の合宿でナバロ監督率いる「ミラン・フトゥーロ」でプレーする見込みだ。あくまで新クラブが決まるまでの暫定措置で、レッチェ、ウディネーゼ、トリノなどセリエAクラブも情報を収集している。

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  • ボンディ、ミラネッロでトレーナーと共に

    約15日前の会談で、ミランの移籍担当はウォーレン・ボンドの代理人に、800万ユーロで完全移籍先を見つけるよう依頼した。プレシーズンから彼を外した決断は意外だ。情報筋によると、このフランス人MFはミラネッロでフィジカルトレーナーと個人トレーニングを行う予定だ。

  • マリック・シセ、ミランでの将来

    昨季ミラン・フトゥーロやプリマヴェーラでプレーしたマリック・シセ。今プレシーズンでアモリム監督の下、チャンスを得ると思われた招集外となった。1月加入のセネガル人DFは、ナバロ監督率いるチームの戦力となる見込みだ。

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  • VOSとBALENTIENのタイム

    2年前、アヤックスから期待されて加入したオランダ人MFシルヴァーノ・ヴォスはまずミラン・フトゥーロの合宿に参加する。その後ロッソネロを完全移籍で去る見込みだ。アッレグリ監督の下でセリエAデビューした同胞バレンティエン、火曜日から新監督ナバロの指揮下に入る。

  • ベナセル、契約解除かカタールか

    ルベン・アモリム監督はイスマエル・ベナセルを招集外とした。アラブメディアによると、アルジェリア人MFはカタールでアル・シャマルとアル・ガラファと交渉中という。

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