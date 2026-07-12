ルーベン・アモリム監督は7月13日（月）にミラネッロで行う合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数入り、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手も含まれる。注目はトモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チークらだ。





一方、招集が噂されたにもかかわらず合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていく。