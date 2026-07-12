ミラン、アモリム監督が合宿メンバーから外した5選手：ボンド、マリック・シセ、ゼローリ、ヴォス、バレンティエン

ルーベン・アモリム監督は、7月13日（月）にミラネッロで行われる合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数含まれる。また、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手もいる。注目はトモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チークだ。





一方、招集が噂されながら合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていこう。