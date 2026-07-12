Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Arsenal FC v AC Milan: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

ミラン、アモリム監督が合宿メンバーから外した5選手：ボンド、マリック・シセ、ゼローリ、ヴォス、バレンティエン

ACミラン
移籍情報

ミラノ、アモリム監督が合宿メンバーを決定。除外された選手たちは以下の通り。

ルーベン・アモリム監督は、7月13日（月）にミラネッロで行われる合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数含まれる。また、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手もいる。注目トモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チーク


一方、招集が噂されながら合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていこう。

  • ゼロリ、行き先が決まるのを待つ

    ミランプリマヴェーラ元主将MFケヴィン・ゼローリは、アモリム監督に合宿招集されなかった。 当編集部が入手した情報によると、2005年生まれの彼は6月14日（火）開始の合宿でナバロ監督率いる「ミラン・フトゥーロ」でプレーする見込みだ。これは新クラブが決まるまでの暫定措置で、レッチェ、ウディネーゼ、トリノなどセリエAクラブも情報を収集している。

    • 広告

  • ボンディ、ミラネッロでトレーナーと共に

    約15日前の会談で、ミランの移籍担当はウォーレン・ボンドの代理人に、800万ユーロで完全移籍先を探すよう要請した。プレシーズンから彼を外した判断は意外だ。情報筋によると、このフランス人MFはミランェッロでフィジカルトレーナーと個人トレーニングを行う予定だという。

  • マリック・シセ、ミランでの将来

    昨季ミラン・フトゥーロやプリマヴェーラでプレーしたマリック・シセ。今プレシーズンでアモリム監督の下、チャンスを得ると思われた招集外となった。1月加入のセネガル人DFは、ナバロ監督率いるチームの戦力となる見込みだ。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • VOSとBALENTIENのタイム

    2年前、アヤックスから期待されて加入したオランダ人MFシルヴァーノ・ヴォスはまずミラン・フトゥーロの合宿に参加する。その後、完全移籍でクラブを去る見込みだ。アッレグリ監督の下でセリエAデビューした同胞バレンティエン、火曜日から新監督ナバロの指導を受ける。

クラブ親善試合
セルティック crest
セルティック
CEL
ACミラン crest
ACミラン
MIL