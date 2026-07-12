ミラン、アモリム監督が合宿メンバーから外した5選手：ボンド、マリック・シセ、ゼローリ、ヴォス、バレンティエン

ルーベン・アモリム監督は、7月13日（月）にミラネッロで行われる合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数含まれる。また、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手もいる。注目はトモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チークだ。
一方、招集が噂されながら合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていこう。
ルーベン・アモリム監督は、7月13日（月）にミラネッロで行われる合宿に26選手を招集した。 リストには、グエルニエ、オッソラ、コスティッチなどトップチームと「ミラン・フトゥーロ」を行き来する若手が多数含まれる。また、移籍市場が閉じる前に他クラブへ移籍する可能性のある選手もいる。注目はトモリ、フォファナ、テラッチャーノ、ロフタス＝チークだ。
一方、招集が噂されながら合宿から外れた選手は5名いる。それぞれの状況を個別に見ていこう。
ミランプリマヴェーラ元主将MFケヴィン・ゼローリは、アモリム監督に合宿招集されなかった。 当編集部が入手した情報によると、2005年生まれの彼は6月14日（火）開始の合宿でナバロ監督率いる「ミラン・フトゥーロ」でプレーする見込みだ。これは新クラブが決まるまでの暫定措置で、レッチェ、ウディネーゼ、トリノなどセリエAクラブも情報を収集している。
約15日前の会談で、ミランの移籍担当はウォーレン・ボンドの代理人に、800万ユーロで完全移籍先を探すよう要請した。プレシーズンから彼を外した判断は意外だ。情報筋によると、このフランス人MFはミランェッロでフィジカルトレーナーと個人トレーニングを行う予定だという。
昨季ミラン・フトゥーロやプリマヴェーラでプレーしたマリック・シセ。今プレシーズンでアモリム監督の下、チャンスを得ると思われたが、招集外となった。1月加入のセネガル人DFは、ナバロ監督率いるチームの戦力となる見込みだ。
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2年前、アヤックスから期待されて加入したオランダ人MFシルヴァーノ・ヴォスは、まずミラン・フトゥーロの合宿に参加する。その後、完全移籍でクラブを去る見込みだ。アッレグリ監督の下でセリエAデビューした同胞バレンティエンも、火曜日から新監督ナバロの指導を受ける。