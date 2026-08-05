今日、ポジティブだった点は何ですか？

「僕たちが素早くボールを動かそうとしているのは伝わったと思う。後方からしっかり運ぼうとしているが、グラスゴー戦で負ったのと同じようなリスクは取らないようにしている。フィジカルの面でも良い試合だった。フィジカル的にはまだ大きく改善できるが、全体としては良いプレーができたと思う」

レオンのパフォーマンスをどう評価しますか？

「記者会見で話したのと同じことだ。ミランの選手であるなら、君は恵まれているし、楽しむべきだ。彼は楽しんでいるが、チームの一員でもある。今日はチームを助けてくれたし、それが重要だ。焦点はチームにある。ただ、彼の評価はンクンク、カマルダ、ほかの選手たちと同じだ。カマルダは今日は本当に多く走った。成長している選手たちが見えている」

特にどの部分を改善すべきですか？

「すべてだ。特にボールを持っている時だね。もっとボールを保持できれば、苦しむ場面は減る。ただ、それには時間が必要だし、取り組んでいかなければならない。苦しむ場面を減らすためにも、もっとボールを保持しなければならない」