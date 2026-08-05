ミランにとって、今しがたインテルと戦った一戦は良いテストだった。終盤に追いついて引き分けに持ち込んだことに、ミランの指揮官ルベン・アモリムも満足感を示し、試合後にSkyのマイクの前で次のように語った。「負けなかったことは重要だが、最も大事なのはチームとして成長することだ。立ち上がりは非常に良く、プレスもとても機能していた。しかし、インテルは経験豊富で、私たちが何をしているのかをすぐに理解し、前半終盤と後半立ち上がりには苦しめられた。その後は改善できた。試合最後の20分は良かった。良いテストだったが、全選手を試すにはもっと試合が必要だ」
翻訳者：
ミラン、アモリム監督がダービー後に語る「もっとボールを保持し、苦しむ時間を減らさなければならない。レオン？ 今日はチームを助けてくれた。それが重要だ」
レオンと改善すべき点について
今日、ポジティブだった点は何ですか？
「僕たちが素早くボールを動かそうとしているのは伝わったと思う。後方からしっかり運ぼうとしているが、グラスゴー戦で負ったのと同じようなリスクは取らないようにしている。フィジカルの面でも良い試合だった。フィジカル的にはまだ大きく改善できるが、全体としては良いプレーができたと思う」
レオンのパフォーマンスをどう評価しますか？
「記者会見で話したのと同じことだ。ミランの選手であるなら、君は恵まれているし、楽しむべきだ。彼は楽しんでいるが、チームの一員でもある。今日はチームを助けてくれたし、それが重要だ。焦点はチームにある。ただ、彼の評価はンクンク、カマルダ、ほかの選手たちと同じだ。カマルダは今日は本当に多く走った。成長している選手たちが見えている」
特にどの部分を改善すべきですか？
「すべてだ。特にボールを持っている時だね。もっとボールを保持できれば、苦しむ場面は減る。ただ、それには時間が必要だし、取り組んでいかなければならない。苦しむ場面を減らすためにも、もっとボールを保持しなければならない」
サーレマーケルスとバレージについて
サレマーケルスのパフォーマンスをどう評価しますか？
「素晴らしいプロフェッショナルだ。彼らは昨季、アッレグリにしっかり鍛えられていて、それは見て取れる。ただ、彼らがプレーしたのは30分だけだった。後半の立ち上がりにはチームがよりコンパクトになり、より高い位置からプレスをかけたかった」
試合開始時にはフランコ・バレージを追悼する時間がありました。
「私は違う光景になるとは思っていなかった。昨日、すべての映像を見た。彼は特別な選手であり、特別な人だった。彼がいなくなるのは本当につらい。だが、彼にふさわしい形で記憶にとどめる唯一の方法は、物事をしっかりやり、我々のクラブをふさわしい場所へ戻すことだ」
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