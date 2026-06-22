ミラン、アモリム監督がスポルティングに注目：ヒュルマンドとトリンカオが移籍市場のターゲットに

ルーベン・アモリムの就任はミランの移籍戦略を大きく変える可能性がある。スカイ・スポーツによると、新監督はスポルティング時代に指導したモーテン・ヒュルマンドとフランシスコ・トリンカオを獲得候補に挙げている。
デンマーク人MFヒュルマンドは、技術とリーダーシップ、複数のポジションをこなす汎用性で高く評価されている。レッチェからスポルティングに移籍後、数シーズンにわたって主力として活躍し、ミランの中盤にバランスと強さをもたらす理想的な補強と目される。
ルーベン・アモリムの就任はミランの移籍戦略を大きく変える可能性がある。スカイ・スポーツによると、新監督はスポルティング時代に指導したモーテン・ヒュルマンドとフランシスコ・トリンカオを獲得候補に挙げている。
デンマーク人MFヒュルマンドは、技術とリーダーシップ、複数のポジションをこなす汎用性で高く評価されている。レッチェからスポルティングに移籍後、数シーズンにわたって主力として活躍し、ミランの中盤にバランスと強さをもたらす理想的な補強と目される。
アモリム監督の下でキャリア最高の時期を過ごした攻撃的ウイング、フランシスコ・トリンカオにも注目が集まっている。予測不能さと高い技術、適応力を備えたこのポルトガル人選手は、ミランの新戦術にフィットすると期待される。
一方、ペドロ・ゴンサルヴェスについては、ここ数時間で噂が流れたものの、スカイ・スポーツによると現時点でミランがスポルティングのウイングに興味を持っているという報道は確認されていない。
本格的な補強に入る前、アモリム監督は手持ち戦力を慎重に分析する。夏のプレシーズンに全選手を評価し、補強と放出のポジションを特定する。その上で、ロッソネロの移籍市場の優先事項が決まる。