ミラン、アモリム監督がスポルティングに注目：ヒュルマンドとトリンカオが移籍市場のターゲットに

ルーベン・アモリムの就任はミランの移籍戦略を大きく変える可能性がある。スカイ・スポーツによると、新監督はスポルティング時代に指導したモーテン・ヒュルマンドとフランシスコ・トリンカオを獲得候補に挙げている。





デンマーク人MFヒュルマンドは、技術とリーダーシップ、複数のポジションをこなす汎用性で高く評価されている。レッチェからスポルティングに移籍後、数シーズンにわたって主力として活躍し、ミランの中盤にバランスと強さをもたらす理想的な補強と目される。



