ミラン、アモリム体制での新方針：残留と放出の選手は？

ミランは日々出遅れている。6月19日現在、スポーツディレクターとCEOは未決定だ。同じ状況だった2018年夏、クラブは8月初めにようやく移籍市場に動き出した。当時、李勇紅の指導下でチームは弱体化していた。
新監督のルベン・アモリムは時間を無駄にせず、補強と放出の具体的な要望をすでに提示している。
ミランは日々出遅れている。6月19日現在、スポーツディレクターとCEOは未決定だ。同じ状況だった2018年夏、クラブは8月初めにようやく移籍市場に動き出した。当時、李勇紅の指導下でチームは弱体化していた。
新監督のルベン・アモリムは時間を無駄にせず、補強と放出の具体的な要望をすでに提示している。
3バックで再出発するが、アレグリ時代とは動きも哲学も異なる。アモリム監督は、後方からの速く正確なビルドアップを求める。ガッビアとデ・ウィンターは当初控えながら、残留する見込み。 パブロヴィッチの去就は未定。本人は残留を希望するも、プレミアリーグからのオファー次第だ。トモリの将来も不透明で、移籍の可能性が高い。
アモリム監督はセンターバック2人の補強を希望しており、候補にはスポルティング・リスボンのイナシオがいる。ドイツ人若手DFオドグはレンタル移籍でチームを離れる予定だ。
アモリム監督が最も欲しいのは、スポルティング・リスボンのデンマーク人MFモーテン・ヒュルマンドだ。代案として、身体能力とゲームメイクに優れたMFも検討している。
退団が予定されるロフタス＝チークとフォファナは移籍市場に、モドリッチは10日後に契約満了となる。
ジャシャリと元トリノのリッチにはチャンスが与えられる見込み。エストゥピナン起用は想定しておらず、バルテサギとサエレマエカーズは残留を要請。ラビオについては、監督は残留を望むも、判断は選手次第。
フォワードでは、アモリム監督はンクンクを高く評価し、プリシッチの残留を不可欠と考えている。
レアオは現状、残留より移籍の可能性が高い。メキシコ人のヒメネスも退団の見込みで、フルクルグの買い取りオプションは行使しない方針だ。