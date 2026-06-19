ミラン、アモリム体制での新方針：残留と放出の選手は？

ミランは日々出遅れている。6月19日現在、スポーツディレクターとCEOは未決定だ。同じ状況だった2018年夏、クラブは8月初めにようやく移籍市場に動き出した。当時、李勇紅の指導下でチームは弱体化していた。





新監督のルベン・アモリムは時間を無駄にせず、補強と放出の具体的な要望をすでに提示している。