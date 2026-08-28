レオンは土曜朝にイスタンブール入りし、ガラタサライでの新たな冒険を始める準備を整える。一方でアモリムには、その穴を埋められるだけの代役が必要だ。前半戦に欠けていたクオリティーをもたらせる、実力ある選手が求められている。最高を目指すミランにおいて、そのポジションでロフタス＝チークがレギュラーを務めることはできない。ハーフスペースでプレーするには、ラビオのようなクオリティーと個性が必要だが、フランス人MFはその役割よりも中盤の底で起用した方がより有効だろう。