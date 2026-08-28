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grafica amorim milanGetty Images

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ミラン、アモリムは補強を必要としている。レオン退団を軽視してはならない

ACミラン

ミランはベネチア戦の勝利をラビオとサーレマーケルスの投入によって手にした。トップ下には何かが欠けている。

好内容も課題も示したミラン。チームはまだ構築途上にあり、移籍市場の残り3日で2～3人の補強が必要だ。なぜなら、市場で1億6500万ユーロを投じておきながら戦力を完成させないのは、あまりにも大きな過ちだからだ。

  • トップ下が必要だ

    レオンは土曜朝にイスタンブール入りし、ガラタサライでの新たな冒険を始める準備を整える。一方でアモリムには、その穴を埋められるだけの代役が必要だ。前半戦に欠けていたクオリティーをもたらせる、実力ある選手が求められている。最高を目指すミランにおいて、そのポジションでロフタス＝チークがレギュラーを務めることはできない。ハーフスペースでプレーするには、ラビオのようなクオリティーと個性が必要だが、フランス人MFはその役割よりも中盤の底で起用した方がより有効だろう。

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  • 名前たち

    ヤングボーイズのサンチェス、アイントラハト・フランクフルトのバオヤ、ノッティンガム・フォレストのハッチンソンが、この数時間で最も熱を帯びている3つの名前だ。いずれも異なるタイプのプロフィールだが、必要とされる人物像には当てはまらない。いずれも最高レベルの選手ではないからだ。カーディナーレの考えでは、エリートではない。今後数日で新たな動きがあるかどうか、見守りたい。

  • その他の要望

    ヴェネツィア戦は、アモリムにとってもう2つの補強の必要性を浮き彫りにした。エストゥピニャンとバルテザーギの明白かつ誰の目にも明らかな苦戦を踏まえれば、センターバックと左サイドのミッドフィルダーだ。前者については本人も公の場で踏み込んだ発言をしており、デ・ウィンターの苦戦が緊急事態の警報を鳴らした。

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