良い内容のミランだった。もっとも、長所と短所を併せ持つ、発展途上のチームでもあり、この移籍市場の残り3日間で2～3人の補強を必要としている。なぜなら、市場で1億6500万ユーロを投じておきながら、陣容を完成させないのは致命的なミスになるからだ。
AFP
翻訳者：
ミラン、アモリムは補強を必要としている。レオンの退団は軽視されるべきではない
トップ下が必要だ
レオンは土曜日の朝にイスタンブール入りし、ガラタサライでの新たな冒険をスタートさせる準備を整える見通しだ。そしてアモリムには、それに見合う代役が必要になる。前半に欠けていたクオリティーをもたらせるレベルの選手だ。最高を目指すミランにおいて、そのポジションでロフタス＝チークがレギュラーを務めることはできない。ハーフスペースでプレーするには、ラビオのようなクオリティーと個性が必要だ。ただ、フランス人の彼はその役割よりも中盤の底で起用される方がより有用だろう。
名前一覧
ヤングボーイズのサンチェス、フランクフルトのバオヤ、ノッティンガム・フォレストのハッチンソンが、ここ数時間で最も有力な3人の名前だ。いずれもタイプの異なる選手だが、求められている人物像には合致しない。最上級のレベルの選手ではないからだ。カーディナーレの考えでは、エリートではない。今後数日で新たな動きがあるか注目される。
その他の要求事項
ヴェネツィア戦は、アモリムにとってさらに2つの補強の必要性を浮き彫りにした。ひとつはセンターバック、もうひとつは中盤の左サイドだ。エストゥピニャンとバルテザーギの両者に、明白かつはっきりとした苦戦ぶりが見られたためである。前者については本人も公の場で踏み込んで言及しており、デ・ウィンターの苦戦が警戒レベルを一気に引き上げた。
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