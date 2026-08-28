レオンは土曜日の朝にイスタンブール入りし、ガラタサライでの新たな冒険をスタートさせる準備を整える見通しだ。そしてアモリムには、それに見合う代役が必要になる。前半に欠けていたクオリティーをもたらせるレベルの選手だ。最高を目指すミランにおいて、そのポジションでロフタス＝チークがレギュラーを務めることはできない。ハーフスペースでプレーするには、ラビオのようなクオリティーと個性が必要だ。ただ、フランス人の彼はその役割よりも中盤の底で起用される方がより有用だろう。