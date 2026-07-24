自らの立ち位置を見失った2人だ。トモリとロフタス＝チークは、ピッチ内外で大の仲良しだが、ミランの一員としてイタリアで成功をつかもうとチェルシーを離れて以来、最も厳しい夏を過ごしている。2027年7月に契約満了が近づいていることもあり、アモリムとカルディナーレはこのイングランド人2選手をともに移籍市場に出すことを決めた。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、アモリムは英語で話すことを望まず トモリに4件の問い合わせ、ロフタス＝チークは退団へ向かうも問題がある
トモリに4件のオファー
ラツィオからジラが3000万ユーロで加入したことで、トモリは立場を大きく落とし、現在はアモリムの序列で最下位に置かれている。イングランド人DFはセルティックとの親善試合に向けてチームとともにグラスゴーへ出発したが、一方で代理人から興味深い知らせが届くのを待ち、携帯電話は常に手元に置いている。元チェルシーの同選手にはコヴェントリー、ハル、ウェストハム、ニューカッスルが関心を示しており、ミランに別れを告げるために、金銭面とプロジェクト面の両方で適切なオファーを待っている。ロッソネリのためにすべてを捧げてきた年月を経て、環境を変えたいという意思がある。
ロフタス＝チークは問題なし
一方、ロフタス＝チークはクラブが自身を移籍市場に出す決定に対して異なる考えを持っている。イングランド人MFはアモリムの下で自身の居場所をつかめると確信しており、契約満了まで残ることにも問題はないとみられる。現時点で1996年生まれの同選手は、代理人とともに退団へ向けて動いてはおらず、これはミランの戦略にとって大きな痛手となる可能性がある。
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