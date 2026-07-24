ラツィオからジラが3000万ユーロで加入したことで、トモリは立場を大きく落とし、現在はアモリムの序列で最下位に置かれている。イングランド人DFはセルティックとの親善試合に向けてチームとともにグラスゴーへ出発したが、一方で代理人から興味深い知らせが届くのを待ち、携帯電話は常に手元に置いている。元チェルシーの同選手にはコヴェントリー、ハル、ウェストハム、ニューカッスルが関心を示しており、ミランに別れを告げるために、金銭面とプロジェクト面の両方で適切なオファーを待っている。ロッソネリのためにすべてを捧げてきた年月を経て、環境を変えたいという意思がある。