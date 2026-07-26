アモリムの経歴が示しているのは明白だ。若手を抜てきし、その価値を高めることは、彼の仕事のスタイルにおける大きな特徴である。スポルティング・リスボンではクエンダ、マンチェスター・ユナイテッドではディアロとメイヌーが、そのことをよく知っている。そして今、その再現を目指すのがミランだ。ここには若き才能が確かにそろっている。





まずGK陣では、ポルトガル人指揮官が2008年生まれのパリ出身ブイエルをツアーに帯同させた判断が驚きを呼ぶ。これは重要な信頼のシグナルだ。クラブはピッタレッラとトッリアーニを含めた全体的なマネジメントについて検討しているが、フランス人GKはミラン・フトゥーロの観点から見ても残留する見通しだ。今後、トロワからディアワラが加入すれば、2006年生まれのベルリン出身オドグに期限付き移籍の道が開かれる可能性がある。オドグにはドイツから複数のオファーが届いているものの、ミランは12カ月前にヴォルフスブルクへ700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを投じた投資価値を損なわないためにも、イタリア国内へのローン移籍を望んでいる。





バルテザーギはオファーがいくつか届いているにもかかわらずミランに残る見込みで、契約延長を終えたばかりのウラジミロフについても同様だ。