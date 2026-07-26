当初、コモットとカマルダの契約延長に際して、ジェリー・カルディナーレが新体制における最優先事項としてトップチームの若手選手の価値を高める方針を示していた。「カマルダとコモットとの契約を長期的な視点で更新したことは、私がクラブのオーナーになって以来示してきたビジョンと完全に一致している。私たちは下部組織で育った選手たちを優先し、彼らの成長を支え、そのポテンシャルを最大限に引き出し、チームのピッチ上での成功に貢献できるようにしていく」と述べていた。そして昨日、グラスゴーでの試合後にはアモリムもこれに呼応した。「カマルダ？ 彼は我々とともに残るべきだ。私は彼を、そして我々とともに取り組んでいる若手たちをとても高く評価している。個々の選手について話したくはないが、今季も彼は我々とともに残ると言える」。
翻訳者：
ミラン、アモリムは若手を信頼して若返り路線を打ち出す 残留と放出の間で進む戦略
ポルティエリとディフェンダー陣の状況
アモリムの経歴が示しているのは明白だ。若手を抜てきし、その価値を高めることは、彼の仕事のスタイルにおける大きな特徴である。スポルティング・リスボンではクエンダ、マンチェスター・ユナイテッドではディアロとメイヌーが、そのことをよく知っている。そして今、その再現を目指すのがミランだ。ここには若き才能が確かにそろっている。
まずGK陣では、ポルトガル人指揮官が2008年生まれのパリ出身ブイエルをツアーに帯同させた判断が驚きを呼ぶ。これは重要な信頼のシグナルだ。クラブはピッタレッラとトッリアーニを含めた全体的なマネジメントについて検討しているが、フランス人GKはミラン・フトゥーロの観点から見ても残留する見通しだ。今後、トロワからディアワラが加入すれば、2006年生まれのベルリン出身オドグに期限付き移籍の道が開かれる可能性がある。オドグにはドイツから複数のオファーが届いているものの、ミランは12カ月前にヴォルフスブルクへ700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを投じた投資価値を損なわないためにも、イタリア国内へのローン移籍を望んでいる。
バルテザーギはオファーがいくつか届いているにもかかわらずミランに残る見込みで、契約延長を終えたばかりのウラジミロフについても同様だ。
そして、MF陣とFW陣も同様だ。
2008年生まれのボルサンがセルティック・パークで残した印象はポジティブなものだった。オーストラリア遠征に帯同し、その後は高い確率でユーヴェ・スタビアへ期限付き移籍する見通しだ。イングランド人のグエルニエルはトップチームとミラン・フトゥーロを行き来し、トップ下のオッソラはオーストラリアから戻った後、武者修行として期限付き移籍に出ることになりそうだ。
コモットは、個性とプレーを組み立てる能力を兼ね備えている点がアモリムに高く評価されている。彼の場合、最終的な判断はより複雑になるだろう。すぐにでも戦力になれるだけの資質をすべて備えている一方で、中盤の人員過多の影響を受ける可能性があるからだ。セリエBの半数近くのクラブとパルマが期待を持って動向を見守っている。シセは好印象を与えており、トップ下の陣容に加わる見込みだ。一方でコスティッチについては、アモリムがカマルダのトップチーム残留を正式に明かしたことを受け、期限付き移籍に出すかどうかの検討が行われる可能性がある。
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