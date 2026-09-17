アモリムには批判が殺到した。その理由は、テッラッチャーノのようにこの大会で完全デビューとなる選手や、ハッチンソンのようにサン・シーロ初出場の選手を複数起用した、理解に苦しむ先発メンバーだけではない。カメラの前での発言も問題視された。わずか10日ほど前、元マンチェスター・ユナイテッド指揮官はミランの移籍市場を10点満点と評価し、補強の判断においてカーディナーレと統合チームとの連携に満足感を示していた。ところが昨日、試合前には、仕事のための時間が必要だと求め、自身のサッカーのスタイルに合った陣容がないことを認めるという、驚きの発言をした。ポルトガル人指揮官は、昨年7月13日に始まった自身の仕事そのものに重い疑問を投げかけた。そのスカッド構築の仕事は、ジェリー・カーディナーレ本人も直接関与して進められており、同氏は今、その実態をはっきりさせたいと考えている。