ACミランはヨーロッパリーグ初戦でベンフィカに惨敗し、矢面に立たされているのはアモリムだ。ポルトガル人指揮官は、先発メンバーの選択（9月中旬に大幅なターンオーバー）でも、試合前後のコメントでも、判断力の乏しさを露呈した。 前半終了時、そして試合終了時にサン・シーロから浴びせられたブーイングの雨は、プレー面でもチームとしてのアイデンティティーの面でも、すでに危機にあるチームの低調なパフォーマンスが招いた当然の結果だ。
ミラン、アモリムは苛立ちと混乱 今後数時間以内にカルディナーレと話し合いへ
満足のいく移籍市場ではない
アモリムには批判が殺到した。その理由は、テッラッチャーノのようにこの大会で完全デビューとなる選手や、ハッチンソンのようにサン・シーロ初出場の選手を複数起用した、理解に苦しむ先発メンバーだけではない。カメラの前での発言も問題視された。わずか10日ほど前、元マンチェスター・ユナイテッド指揮官はミランの移籍市場を10点満点と評価し、補強の判断においてカーディナーレと統合チームとの連携に満足感を示していた。ところが昨日、試合前には、仕事のための時間が必要だと求め、自身のサッカーのスタイルに合った陣容がないことを認めるという、驚きの発言をした。ポルトガル人指揮官は、昨年7月13日に始まった自身の仕事そのものに重い疑問を投げかけた。そのスカッド構築の仕事は、ジェリー・カーディナーレ本人も直接関与して進められており、同氏は今、その実態をはっきりさせたいと考えている。
カルディナーレとの首脳会談
ミランは今朝、ミラネッロですぐにトレーニングを再開し、日曜夜にサン・シーロで行われるディ・フランチェスコ率いるレッチェ戦に向けた準備を進めた。この日には、チームが直面している難しい状況を分析するため、カーディナーレ、カルヴェッリ、アモリムによる電話会議が予定されている。ミランのオーナーは、ユベントス、ラツィオ、ベンフィカとの直近3試合でのチームの戦いぶりに非常に失望している。カーディナーレはアモリムに対し、試合後の記者会見で本人が昨日列挙した数多くの欠点に加え、Skyで語ったスカッドに関する発言についても説明を求めることになる。
支持は確認されたが、必要なのは勝利だ
calciomercato.comの情報によれば、カルディナーレはこの困難な序盤局面においても、アモリムへの全面的な支持を改めて示す見通しだ。 ミランでは、時間を得るには試合に勝たなければならない（アモリムの言葉）。だからこそ、時間をかけてチームを築いていくための時間を確保することが、このポルトガル人指揮官のまさに課題となる。先発メンバーの選択、スカッドのマネジメント、そして公の場での発言、そのいずれにおいても、より明晰さが求められる。
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