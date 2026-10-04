ディ・フランチェスコ率いるローマ戦で見せた内容を受け、アモリムは新たな4バックを再び採用する可能性がある。チームが攻守両局面への入り方で示したもの、そしてこれまでの試合よりも前線で多くのチャンスを作り出したことに、強い満足感を抱いているためだ。





このポルトガル人指揮官の意向を伝えたのはTuttosportで、元マンチェスター・ユナイテッドのこの選択は、このミランの特長を最大限に引き出したいという考えによるものだとしている。本人は、この形の方がチームはより機能し、流動的で、危険度が高く、守備面でも安定すると感じている。ミラネッロでのこの中断期間中も、これらのプレー原則と新バージョンの構築に取り組み続けており、パドヴァとの親善試合がその一例だ。この新システムでさらに重要になるのがヒラの働きで、中央の位置から右サイドへスライドする形となり、これはすでにレッチェ戦でも見られた。ビルドアップにおける彼のゲームメークは――それは必ずしも4バックに固定されたものではなく、引き続き流動的なものになるが――素早く攻撃に移るうえでも、シーズン序盤の数試合で起きたようなカウンターを受けるのを避けるうえでも、決定的なものになるだろう。





これは間違いなく、アモリムにとって歴史的な出来事となる。というのも、指導者キャリアにおいてブラガ、スポルティング、マンチェスター・ユナイテッドで率いた300試合超の公式戦の中で、3バックを離れたことはごくわずかしかなかったからだ。それでもそうするのは、手元にいる攻撃的で推進力とドリブルに優れた選手たちを生かすためだ。前線により多くの選手を配置でき、彼らに長い距離の帰陣を強いずに済むことで、このポルトガル人指揮官はチュクウェゼ、モレイラ、プリシッチに加え、モドリッチ（より守備面で保護される形になる）や、より多くのボール供給を受けられる可能性があるラモスも生かせると考えている。