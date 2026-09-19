まだ9月で、シーズンはわずか4節を消化しただけだが、 ミランはすでに厄介な立場に追い込まれている。 そこから抜け出すのは簡単ではない。婉曲に言えば、カルディナーレは満足しておらず、アモリムも先日の接触の結果を矮小化しようとしていた。ポルトガル人指揮官の立場は、現時点では危うくない。ただし、内外の問題を解決しなければならない。アモリムの率直さは、ミラン対レッチェ戦前の記者会見でも評価された。ベテラン勢のマネジメントというリスクのあるテーマに向き合ったときでさえ、そうだった。
ミラン、アモリムはベテラン勢について隠さず「彼らは誠実さを求めている」。ポルトガル人指揮官が言及したのは誰のことなのか、そして何が起きていたのか
何が起きていたのか
アモリムは若く、一貫性のある指揮官だが、自身の原則やスカッド管理においては非常に厳格でもある。 そして、まさにその厳格さがマンチェスター・ユナイテッドのロッカールーム内でいくつかの問題を生んでいた。今、ポルトガル人指揮官はミランでも同じ事態を招かないために一段階上の対応を求められている。モドリッチは、シーズンごく序盤の起用法や、ベンフィカ戦で90分間ベンチに座ったままだったことへの不満を隠していない。 最も顕著なケースはプリシッチだ。同じ指揮官も、アメリカ代表が今季序盤の出場機会の少なさに強い不満を抱いており、それを隠そうともしなかったと認めている。 サーレマーケルスもアモリムのマネジメントにあまり納得しておらず、この数日のうちに2人は率直に話し合った。
アモリムの誠実さ
「私はいつだって全員に対して率直だ。もちろん、プレーできなければ腹は立つ。彼らが求めているのは誠実さだ。時には監督の判断に同意できないこともあるが、自分の選手たちに正直であれば、彼らは理解してくれる。代表ウィーク明けの僕たちの日程を見れば十分だ。これからは2〜3日おきに試合を戦うことになる。僕たちは準備を整えておかなければならない。私は週の間に見ていることがあるし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経緯も把握している。こうしたすべての要素を管理しなければならない。彼らは私の役割を理解しているし、私が決断を下さなければならないことも分かっている」アモリムは記者会見でベテラン勢の問題について明確に語り、自身の判断を常に選手たちに説明するよう努める考えを示しつつも、自らの方針を変えず、それを貫く姿勢を強調した。
レッチェ戦で出場へ
当面、アモリムはチームの中でも経験豊富で主軸を担う選手たちへの信頼というカードを切る構えだ。モドリッチ、ラビオ、プリシッチはレッチェ戦で先発出場する見込みとなっている。一方で、サレマーケルスについてはもう少し不透明な部分がある。指揮官は彼を右サイドの選手とは見ておらず、反対側のサイドでの起用を考えているが、そこには少なくとも当初はモレイラが入る見通しだ。カルディナーレとの話し合いでは、危機の足音を遠ざけるための最初の共有された選択が導き出された。
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