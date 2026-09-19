「私はいつだって全員に対して率直だ。もちろん、プレーできなければ腹は立つ。彼らが求めているのは誠実さだ。時には監督の判断に同意できないこともあるが、自分の選手たちに正直であれば、彼らは理解してくれる。代表ウィーク明けの僕たちの日程を見れば十分だ。これからは2〜3日おきに試合を戦うことになる。僕たちは準備を整えておかなければならない。私は週の間に見ていることがあるし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経緯も把握している。こうしたすべての要素を管理しなければならない。彼らは私の役割を理解しているし、私が決断を下さなければならないことも分かっている」アモリムは記者会見でベテラン勢の問題について明確に語り、自身の判断を常に選手たちに説明するよう努める考えを示しつつも、自らの方針を変えず、それを貫く姿勢を強調した。