「私はいつも全員に対して明確です。もちろん、プレーできなければ腹が立つものです。彼らが求めているのは誠実さです。時には監督の考えに同意できないこともありますが、自分の選手に誠実であれば、彼らは理解してくれます。中断明けの私たちの日程を見れば十分です。今後は2〜3日おきに試合を戦うことになります。私たちはその準備を整えておかなければなりません。私は週の間に見ていることがありますし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経緯も把握しています。こうしたすべての要素を管理しなければなりません。彼らは私の役割を理解しており、私が決断を下さなければならないことも分かっています」アモリムは記者会見でベテラン選手の問題について明確に語り、自身の決断については常に選手たちに説明するよう努めるものの、自らの方針を変えず、その路線を貫く考えを示した。