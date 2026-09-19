まだ9月で、シーズンもわずか4節を消化した段階だが、ミランはすでに厄介な立場に追い込まれている。そこから抜け出すのは簡単ではない。穏当な言い方をしても、カーディナーレは満足していない。アモリムも先日の接触の結果を軽く見せようとしていた。ポルトガル人指揮官が現時点で解任の危機にあるわけではない。ただ、内外の問題を解決しなければならない。アモリムの率直さは、ミラン対レッチェ戦前の記者会見でも評価された。ベテラン勢のマネジメントという危ういテーマに向き合わなければならなかった時でさえも、だ。
ミラン、アモリムはベテラン勢について隠さず「彼らが望んでいるのは誠実さだ」と発言。ポルトガル人指揮官が言及したのは誰のことか、そして何が起きていたのか
何が起きていたのか
アモリムは若く、一貫性のある指揮官だが、自身の原則やスカッド管理においては非常に厳格でもある。 そして、まさにその厳格さがマンチェスター・ユナイテッドのロッカールーム内でいくつかの問題を生んでいた。今、ポルトガル人指揮官には、ミランでも同じことを繰り返さないために一段階上へ進むことが求められている。モドリッチは、シーズンごく序盤の扱われ方や、ベンフィカ戦で90分間ベンチに座り続けたことについて、不満を隠していない。最も顕著なケースはプリシッチで、というのも指揮官自身が、今季序盤の出場機会の少なさにアメリカ代表FWが強い不満を抱いていたこと、そしてそれを隠そうともしなかったことを認めているからだ。 サレマーケルスもアモリムのマネジメントにあまり納得しておらず、この数日で2人の間には率直な話し合いがあった。
アモリムの正直さ
「私はいつも全員に対して明確です。もちろん、プレーできなければ腹が立つものです。彼らが求めているのは誠実さです。時には監督の考えに同意できないこともありますが、自分の選手に誠実であれば、彼らは理解してくれます。中断明けの私たちの日程を見れば十分です。今後は2〜3日おきに試合を戦うことになります。私たちはその準備を整えておかなければなりません。私は週の間に見ていることがありますし、選手たちのフィジカル面の負荷やこれまでの経緯も把握しています。こうしたすべての要素を管理しなければなりません。彼らは私の役割を理解しており、私が決断を下さなければならないことも分かっています」アモリムは記者会見でベテラン選手の問題について明確に語り、自身の決断については常に選手たちに説明するよう努めるものの、自らの方針を変えず、その路線を貫く考えを示した。
レッチェ戦で出場へ
当面の間、アモリムはチーム内でより経験があり、象徴的な存在である選手たちへの信頼というカードを切る見通しだ。モドリッチ、ラビオ、プリシッチはレッチェ戦で先発出場する。一方、サレマーケルスについてはやや不確定要素が残る。指揮官は彼を右ウイングとしては見ておらず、反対サイドでの起用を考えているため、少なくとも当初はモレイラがそのポジションに入る見込みだ。カルディナーレとの話し合いでは、危機の影を遠ざけるための最初の共通した選択が下された。
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