ミラン、アモリムはトップ下に問題を抱えている。サレマーカーズの安定感のなさから、影の薄いプリシッチまで、先発の2枚が欠けている。

完全に起用可能な状態へ戻っているにもかかわらず、3試合で出場時間はゼロ。アモリムはリーグ戦でいまだにプリシッチを起用しておらず、この「ケース」は本格的な問題の様相を呈しつつある。プリシッチは、トップ下で本当の意味で違いを生み出し、重要なシーズンを戦うために必要なだけのゴールとアシストをもたらせる、スカッドの中で唯一の選手だ。ラツィオ戦で100％の状態にあるなら、チッセとコンビを組んで先発するのは彼だろう。





一方で、ハッチンソンについては話が異なる。アモリム向きの色合いが強い選手で、来週からは自身の持ち味を発揮できるはずだ。オマリに今必要なのは、タイミングとプレーを見つけることだけ。その後はトップ下の新たな戦力になれる。トリノでの引き分けは、このチームがトップ下で確立されたコンビを取り戻さなければならないことを改めて示している。