アタランタの枕元の目覚まし時計が鳴るのは遅すぎたのかもしれない。だが、アタランタの反撃を後押ししたのはミランでもあった。あるいは、アモリム監督だったのかもしれない。相手に3点差をつけ、60分間にわたって美しく胸躍るミランをファンに見せながら、交代策を完全に誤った。ハッチンソンはザルツブルクで素晴らしいプレーを見せたものの、このレベルの試合では戦術面でまだ未熟だ。一方、エストゥピニャンはピッチ上でのポジショニングでも、攻撃の組み立てでも、信じがたいほどミスを重ねた。ポルトガル人指揮官はエクアドル代表選手への信頼をことあるごとに強調しているが、今のところピッチ上の結果はその判断の正しさを示していない。
ミラン、アモリムの試合運びが一つの要因に。時に打開策をもたらし、時に奪う
流動的なフォーメーションと積極的な交代策
アタランタの試合プランを早々に崩したのは、相手に的を絞らせないアモリムの戦術的な配置だった。ラモスはプリシッチと絶えずポジションを入れ替え、モドリッチは低い位置に構え、ラビオはピッチ全体を動き回った。守備ラインは長い時間4枚で動き、すぐに3枚へと戻った。スポルティング・リスボンの元監督がムサやチュクウェゼといった苦しんでいた選手を再評価させる手腕は、誰の目にも明らかだ。12、13人の固定された先発メンバーに頼らず、全員の集中を保たせる力も同様だ。このミランでは全員が重要な存在となっている。
交代策で常に大胆に出ることも、アモリムのサッカー哲学に一貫している。交代に最も適した時間帯は、65分から75分の間のようだ。 トリノ、ラツィオ、ユヴェントスとの対戦では、この策がミランの若き指揮官の正しさを証明した。だが、イタリアのように戦術色の強いサッカーでは、必ずしも期待どおりの成果につながるとは限らない。
計算ずくのリスクか？
3-0の状況で、アモリムはエストゥピニャン、ジャシャリ、ロフタス＝チークを投入した。つまり、ゲームを組み立てるMF、トップ下、そして攻撃に出る際には間違いなく苦労の少ないサイドバックだ。その結果はどうだったか。アタランタに攻め込むための広大なスペースを与え、時間が経つにつれてミランは自信を失った。ファンには、理由もなく息の詰まる20分間を味わわせることになった。その一因は、3日ごとに試合がある日程だろう。ミランは木曜日、手強いボーンマスの本拠地で試合に臨む。成長への一歩は、果敢な試合運びと、試合の心理面・戦術面の状況に応じた交代との間にバランスを見いだすことから生まれるかもしれない。
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