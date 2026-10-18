アタランタの試合プランを早々に崩したのは、相手に的を絞らせないアモリムの戦術的な配置だった。ラモスはプリシッチと絶えずポジションを入れ替え、モドリッチは低い位置に構え、ラビオはピッチ全体を動き回った。守備ラインは長い時間4枚で動き、すぐに3枚へと戻った。スポルティング・リスボンの元監督がムサやチュクウェゼといった苦しんでいた選手を再評価させる手腕は、誰の目にも明らかだ。12、13人の固定された先発メンバーに頼らず、全員の集中を保たせる力も同様だ。このミランでは全員が重要な存在となっている。





交代策で常に大胆に出ることも、アモリムのサッカー哲学に一貫している。交代に最も適した時間帯は、65分から75分の間のようだ。 トリノ、ラツィオ、ユヴェントスとの対戦では、この策がミランの若き指揮官の正しさを証明した。だが、イタリアのように戦術色の強いサッカーでは、必ずしも期待どおりの成果につながるとは限らない。