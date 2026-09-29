ACミランは、10月に31日間で公式戦7試合という過密日程を迎える中、英気を養うための1週間の休暇を終え、トレーニングを再開した。アモリムにとっては明らかに悪い知らせだ。サレマーカーズがこの日の練習中に足首を負傷した。
SOPA Images
翻訳者：
ミラン、アモリムにサーレマーケルスの痛手 負傷の程度を把握するため今後数時間以内に精密検査へ
精密検査
編集部の取材によると、アレクシス・サレマーカーズは今後数時間以内に、足首の捻挫の程度を把握するための精密検査を受ける。マッツォーニ教授とともに診断結果を確認した後、元ローマ所属の同選手のリハビリ過程が決定される。新たにベルギー代表の監督に就任したヴァン・ボンメルが、ネーションズリーグに有効なこの試合期間では他の選手を試すことを優先したため、同選手はミラネッロに残って調整を続けていた。
アモリムに痛手のニュース。
サレマーカーズの負傷は、彼とこの中断期間に集中的に取り組みたいと考えていたアモリムにとって、間違いなく痛手だ。ベルギー代表のサレマーカーズに託そうとしていた新たな役割、すなわち左のトップ下としての理解度を高める狙いがあったからだ。レッチェ戦で見せた好パフォーマンスはポルトガル人指揮官の確信をさらに強めていたが、今はアレクシスの一日も早いピッチ復帰を願うばかりとなっている。
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