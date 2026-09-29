編集部の取材によると、アレクシス・サレマーカーズは今後数時間以内に、足首の捻挫の程度を把握するための精密検査を受ける。マッツォーニ教授とともに診断結果を確認した後、元ローマ所属の同選手のリハビリ過程が決定される。新たにベルギー代表の監督に就任したヴァン・ボンメルが、ネーションズリーグに有効なこの試合期間では他の選手を試すことを優先したため、同選手はミラネッロに残って調整を続けていた。