ミラン、アモリムにとって重要な両サイドの補強事情：エストゥピニャンを確保、ゲレイロ獲得はフリーでのアイデア、そしてサレマーケルスに関する判断

昨春、フラム首脳陣がチュクウェゼの買い取りに動く意思を示し、ミランは2400万ユーロの収入を見込んでいた時期があった。交渉決裂はミランにとって問題になりかねないと思われたが、少なくともアモリムが監督に就任するまではそうだった。ポルトガル人指揮官は初日から、このナイジェリア人選手に賭けることを選んだ。ムサの場合とは違い、確信を持って。ポルトガル人指揮官は現在、3トップの一角を担うアタッカーだったチュクウェゼを、4人の中盤のサイドへと転向させるべく集中的に取り組んでいる。数メートル下がる形にはなるが、求められる役割は異なる。前線の基準点となる選手たちのためにアイデアを生み出しつつ、守備面もおろそかにしないことだ。手応えは良好で、そのため移籍市場でのあらゆる打診は考慮されていない。とりわけトルコのトラブゾンスポルからのオファーがそうだ。よほど法外なオファーが届かない限り、チュクウェゼはミランに残ることになる。