アモリムはミラン対チェルシー前日の会見ですでにかなり明確なメッセージを発していた。チームの陣容は多すぎる。来週は最終的な選別の週になる、と。平たく言えば、誰がプロジェクトに残り、誰が外れるのかを選手たちに伝える、ということだ。実際、土曜日の時点ですでにそれを実行していた。 トモリとフォファナの両者を外したのだ。後半に大幅な選手交代があったにもかかわらず、このイングランド人DFとイングランド人MFはベンチで見守るだけだった。ポルトガル人指揮官が発したシグナルは明確だ。2人とも新天地を探さなければならない。あるいは、より正確に言えば、それを行うのはミランだ。