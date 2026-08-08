アモリムはミラン対チェルシー前日の会見ですでにかなり明確なメッセージを発していた。チームの陣容は多すぎる。来週は最終的な選別の週になる、と。平たく言えば、誰がプロジェクトに残り、誰が外れるのかを選手たちに伝える、ということだ。実際、土曜日の時点ですでにそれを実行していた。 トモリとフォファナの両者を外したのだ。後半に大幅な選手交代があったにもかかわらず、このイングランド人DFとイングランド人MFはベンチで見守るだけだった。ポルトガル人指揮官が発したシグナルは明確だ。2人とも新天地を探さなければならない。あるいは、より正確に言えば、それを行うのはミランだ。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、アモリムにとって最初の2人の戦力外が明らかに フォファナとトモリは出場時間ゼロ、移籍先候補とACミランが得られる金額は？
トモリに1500万ユーロ
トモリの放出は、守備陣の枠を空けるうえで有効となる可能性がある。アモリムはリーダー格を求めており、後方からのビルドアップに優れ、国際舞台での豊富な経験を持つ選手を望んでいる。ミランはこのイングランド人DFを少なくとも1500万ユーロと評価しており、市場での解決策を見つけるため、近く代理人と話し合う見込みだ。コヴェントリーとニューカッスルはすでに動向を探っており、ユベントスはルクミの代替案として注視しているが、海外からの新たなオファーにも注意が必要だ。
フォファナに2000万ユーロ
フォファナ案件については、この明確な決定がここ数日でアモリムとそのスタッフによって下された。元モナコの同選手について、アルムシュタットは2000万ユーロを下回らない評価額から出発しており、クリスタル・パレスがフランス人選手に強い関心を示す複数のイングランドのクラブの先頭に立っている。ホイビュアがニューカッスルへ移籍する場合には、マルセイユにも注意が必要だ。ミランは放出市場で動きを加速させている……
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