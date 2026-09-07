土壇場で追いつかれたミランにとっては、半分だけの痛手となった。ユヴェントスに92分に同点弾を許し、ミランは苦い引き分けを持ち帰ることになった。しかも、その苦さをさらに増したのが、マリオ・ヒラに生じたフィジカル面の問題だ。
88分、ミランのDFは筋肉系のトラブルを訴えてピッチを後にした。実際には、すでに数分前からその問題を抱えていた。その代役として、ルベン・アモリムは元クレモネーゼのテッラッチャーノを投入した。
土壇場で追いつかれたミランにとっては、半分だけの痛手となった。ユヴェントスに92分に同点弾を許し、ミランは苦い引き分けを持ち帰ることになった。しかも、その苦さをさらに増したのが、マリオ・ヒラに生じたフィジカル面の問題だ。
88分、ミランのDFは筋肉系のトラブルを訴えてピッチを後にした。実際には、すでに数分前からその問題を抱えていた。その代役として、ルベン・アモリムは元クレモネーゼのテッラッチャーノを投入した。
ヒラは昨夜のフィジカル面の問題で検査を受ける予定はなく、今日はスタディオでの一戦に出場した全先発選手とともにミラネッロで通常どおりリカバリーセッションを行った。現時点では、土曜日にオリンピコで行われるラツィオ対ミランに向けて懸念はない。元ラツィオの同選手はDAZNに対し、こう話していた。『まだ試合を最後まで終えられておらず、それが残念です。今日は膝蓋腱に違和感を覚えましたが、この引き分けは無駄ではありません』。
マッテオ・ガッビアはピッチで個別メニューのランニングを開始し、先週から一歩前進を示した。センターバックの同選手は現在、足首の問題で離脱しており、状態は日々見極められることになる。
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