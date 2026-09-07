土壇場で追いつかれたミランにとっては、半分だけの痛手となった。ユヴェントスに92分に同点弾を許し、ミランは苦い引き分けを持ち帰ることになった。しかも、その苦さをさらに増したのが、マリオ・ヒラに生じたフィジカル面の問題だ。

88分、ミランのDFは筋肉系のトラブルを訴えてピッチを後にした。実際には、すでに数分前からその問題を抱えていた。その代役として、ルベン・アモリムは元クレモネーゼのテッラッチャーノを投入した。