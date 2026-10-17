1週間で3試合。いずれも難易度は間違いなく高い。





ミランは明日のアタランタ戦を皮切りに、ヨーロッパリーグでのボーンマス遠征、リーグ戦でのウディネ遠征と続く過密日程に入る。





対アタランタ戦では、マウリツィオ・サッリ率いる相手に対し、先週木曜日にザルツブルクの敵地で勝利した際とはまったく異なる先発イレブンがピッチに立つ。