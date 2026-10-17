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ライブ
Pulisic MilanGetty Images
翻訳者：

ミラン、アモリムが議論を呼びそうな一手を検討。アタランタ戦でプリシックを外し、ラビオをトップ下に

ACミラン
セリエ A
クリスティアン・プリシッチ
ACミラン 対 アタランタ
ルベン・アモリム

ミラン、アモリム監督が中盤でムサとモドリッチの併用を試す。外れるのはプリシッチか

1週間で3試合。いずれも難易度は間違いなく高い。


ミランは明日のアタランタ戦を皮切りに、ヨーロッパリーグでのボーンマス遠征、リーグ戦でのウディネ遠征と続く過密日程に入る。


アタランタ戦では、マウリツィオ・サッリ率いる相手に対し、先週木曜日にザルツブルクの敵地で勝利した際とはまったく異なる先発イレブンがピッチに立つ。

  • プリシッチはベンチスタート

    サッスオーロ戦では決して精彩を欠く内容ではなかったとは言えず、ザルツブルク戦では途中出場で約30分間のプレーにとどまった。プリシッチは、新たな勢いをもたらしたかに見えた中断期間前のレッチェ戦でのゴール以降、足踏みしている。アタランタ戦ではプリシッチがラモスを適切にサポートすると思われていたが、アモリム監督が今日試した先発メンバーに、このアメリカ代表選手は入っていなかった。シーズンの重要な局面で、注目すべき知らせだ。

  • トップ下のラビオ

    シセと並んでトップ下に上がるのはラビオだ。アモリムが検討している意外な一手となる。中盤中央のコンビはムサとモドリッチが組み、左サイドにモレイラ、右サイドにチュクウェゼを置いて攻守両面のバランスを図る。この布陣ではヒラ、デ・ウィンター、パブロヴィッチによる3バックに戻ると、スカイのペッペ・ディ・ステファノが伝えている。

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