ミラン、アモリムが自らエストゥピニャンを擁護する理由。サイドの選手の起用法と、モレイラが2つの役割を担う可能性

アモリムの功績として客観的に評価できることの一つは、クラブでの居場所を失ったかに見えた、近年の大型投資による獲得選手の価値を再び高めたことだ。最も象徴的なのがチュクウェゼである。アモリムは彼と直接的で率直な、そして実りある関係を築いた。チュクウェゼはミラン加入時、3トップのウイングだったが、アモリムは彼を中盤の右サイドハーフとして生まれ変わらせた。ただし、チームメイトから「チュク」と呼ばれる彼が、この2年間は継続して出場できていなかったことも忘れてはならない。出場間隔が空くことや疲労の影響が出るのは自然なことだ。アタランタ戦では、Hutichinsonも特に守備時に完全には納得のいくプレーを見せられなかった。そこで起用できるのが、精神的にも肉体的にも非常に良い状態にあるモレイラだ。必要なときには右サイドでチュクウェゼに代わって出場できる。ユヴェントス戦で同じポジションで見せたプレーだけで判断すべきではない。確かにディエゴが最も力を発揮できるのは逆サイドだが、ユヴェントス戦は初先発で、緊張も多少プレーに影響していた。