現役時代のアモリムは優れたMFだったが、エストゥピニャンの話になると、誰よりも頑強なDFのように擁護する。「移籍市場の終盤、エストゥピニャンを欲しがるクラブのリストがあった。だが、私がノーと言った。だから、ファンには私の責任だったと知ってほしい」具体的には、アストン・ヴィラに加え、移籍市場の最後の数時間に強く働きかけていたのがベンフィカだった。しかし、ミランから譲歩を引き出すことはできなかった。それも、エクアドル代表のエストゥピニャンを今なお盲目的に信頼するアモリムの意向によるものだ。エストゥピニャンは昨日のアタランタ戦でも、出場した時間帯の惨憺たるプレーで批判の的となったが、アモリムの信頼は揺らいでいない。
ミラン、アモリムが自らエストゥピニャンを擁護する理由。サイドの選手の起用法と、モレイラが2つの役割を担う可能性
先発予定メンバー
アモリムは、乗組員を意図的に入れ替えつつある船の船長だ。ポルトガル人指揮官は自らの考えを強く信じており、その一つが、決まった主力組も固定のフォーメーションも設けないチーム運営だ。だが、シーズン序盤から相手に応じて試合ごとに彼らを長く試した末、ポルトガル人指揮官は一つの結論に達した。チュクウェゼとモレイラが左サイドにいるとき、ミランはより競争力を増し、危険なチームになる。後者はすでにサン・シーロの人気者の一人だ。サイドを駆け上がるたびに、ミラノのスタジアムからは熱のこもった拍手が送られる。相性と才能が生んだものだ。
エストゥピニャンがバルテサーギより先
だが、名弁護士さながらのエストゥピニャン擁護に話を戻そう。アモリムは、エストゥピニャンがより自由に、ミスを常に恐れることなくプレーできるよう守りたいと考えている。ごく簡単なパスや基本的な状況判断でさえ、ミスを恐れずに済むようにするためだ。今後もこの主張を続けるのは、自身の考えを変えないポルトガル人指揮官だ。U-21での活動を終えたバルテザーギは、昨季終盤に見せた苦戦を乗り越えたように見えるが、アモリムは元ブライトンのエストゥピニャンを彼より上に評価している。
モレイラ、チュクウェゼの控えも務める
アモリムの功績として客観的に評価できることの一つは、クラブでの居場所を失ったかに見えた、近年の大型投資による獲得選手の価値を再び高めたことだ。最も象徴的なのがチュクウェゼである。アモリムは彼と直接的で率直な、そして実りある関係を築いた。チュクウェゼはミラン加入時、3トップのウイングだったが、アモリムは彼を中盤の右サイドハーフとして生まれ変わらせた。ただし、チームメイトから「チュク」と呼ばれる彼が、この2年間は継続して出場できていなかったことも忘れてはならない。出場間隔が空くことや疲労の影響が出るのは自然なことだ。アタランタ戦では、Hutichinsonも特に守備時に完全には納得のいくプレーを見せられなかった。そこで起用できるのが、精神的にも肉体的にも非常に良い状態にあるモレイラだ。必要なときには右サイドでチュクウェゼに代わって出場できる。ユヴェントス戦で同じポジションで見せたプレーだけで判断すべきではない。確かにディエゴが最も力を発揮できるのは逆サイドだが、ユヴェントス戦は初先発で、緊張も多少プレーに影響していた。
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