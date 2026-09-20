ミラン、アモリムが批判に応え、ベースとなる先発11人を見いだす。鍵を握るのはプリシッチだ

先発メンバーの発表時、多くの人が首をかしげた。好調のモレイラをベンチに置き、エストゥピニャンを起用したからだ。ベルギー代表には、途中出場から試合の流れを一変させる圧倒的な力がある。チームが理解と連係をさらに深めるのを待つ段階にある中で、現時点のエストゥピニャンは、反対サイドのチュクウェゼとともに、アモリムにとって構築途上のチームに必要なバランスを保証している。ポルトガル人指揮官が好まない表現ではあるものの、ベースとなる11人を完成させる次の一手は、まさに元ブライトンの選手とベルギー代表の入れ替えになるだろう。プリシッチの10カ月ぶりのゴール復帰が最も重要なニュースだ。このチームにとって、アメリカ代表とそのベテラン勢は欠かせない。今週、アモリムとロッカールームの主力選手たちの間で行われた話し合いは実に時宜を得たものだった。