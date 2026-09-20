サン・シーロでは、サッカーの歴史を築いてきたスタジアムの100周年が祝われるとともに、プレー内容の面でもようやく説得力を示したミランも称賛された。レッチェに対する3-0は、相手のレッチェに有力な対抗策が見られなかったことを差し引いても、高いレベルの攻撃面の生産性が生んだ結果だ。 唯一の汚点はエストゥピニャンに向けられたブーイングだ。及第点の出来だったエクアドル人サイドアタッカーは、ここ数試合でのミスの代償を払っている。
Calciomercato
翻訳者：
ミラン、アモリムが批判に応え、ベースとなる先発11人を見いだす。鍵を握るのはプリシッチだ
モドリッチとラビオ
最初の重要な兆候は、アモリムのアイデアの下でも、モドリッチとラビオが中盤で共存できるミランがあり得るということだ。クロアチア人MFは多く走り、しかも質高くプレーし、トップ下の選手たちを生かす縦パスも2本ほど供給した。オリンピコの後には戦術的なミスマッチに見えたものが、別の戦術的な形で解決された。相手がピッチ全体でマンツーマン守備を仕掛けてこず、とりわけプリシッチやサーレマーケルスのように多く動くトップ下がいれば、このクロアチア人は自分のサッカーを表現できる。
モレイラの鍵、そしてプリシッチの復帰
先発メンバーの発表時、多くの人が首をかしげた。好調のモレイラをベンチに置き、エストゥピニャンを起用したからだ。ベルギー代表には、途中出場から試合の流れを一変させる圧倒的な力がある。チームが理解と連係をさらに深めるのを待つ段階にある中で、現時点のエストゥピニャンは、反対サイドのチュクウェゼとともに、アモリムにとって構築途上のチームに必要なバランスを保証している。ポルトガル人指揮官が好まない表現ではあるものの、ベースとなる11人を完成させる次の一手は、まさに元ブライトンの選手とベルギー代表の入れ替えになるだろう。プリシッチの10カ月ぶりのゴール復帰が最も重要なニュースだ。このチームにとって、アメリカ代表とそのベテラン勢は欠かせない。今週、アモリムとロッカールームの主力選手たちの間で行われた話し合いは実に時宜を得たものだった。
セネガル人たち
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。