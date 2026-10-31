勇気とアイデアは報われる。すぐに結果が出るとは限らないが、長い目で見れば必ず実を結ぶ。アモリムは選手の経歴や年齢ではなく、ミラネッロでの日々の姿を見ている。だからこそ、20歳のディアワラに出場機会を与え、信頼を寄せた。ディアワラはヒラとともに、インテルの両サイドからの攻撃を抑え込んだ。インテルがクロスから危険な場面を作ったのは一度だけ。その場面でも、素晴らしいプレーを見せたメニャンがスペンスの前に立ちはだかった。

通常の中盤2枚ではなく、ムサを加えた中盤3枚を配置するというアイデアによって、パスコースとチャルハノールの使えるスペースを封じた。チャルハノールには元アタランタのムサが常に付きまとった。ムサに与えられた戦術上の役割には、もう一つ狙いがあった。モドリッチの背後をカバーし、モドリッチがより自由にサイドへ広がって攻撃を組み立て、得点機を作れるようにすることだ。

そしてサッカーでは、才能ある選手がそのプレーで試合の結果を左右する。ミランにはラビオとモレイラという2人がいる。ボールを持たない状態での攻守の切り替えにおける過度な役割から解放し、2人の力を生かした。ピッチ内外での2人のつながりは、ミランのサポーターを楽しませ、歓喜させた。スタンドではカルディナーレが喜びながらチームに拍手を送った。ミランは一段上のレベルへ進める。