ベンフィカ戦での痛恨の敗戦は、結果の面でも見せたパフォーマンスの面でも、ルベン・アモリムのマネジメントをめぐる議論を呼び起こした。Sky やCbs Golazoのスタジオでは、カペッロやディ・カーニオといった解説陣から、さまざまな疑問が投げかけられた。なぜミランは試合の入りが悪く、相手に前半を丸ごと差し出してしまうのか。なぜどの選手も決して背後のスペースを突こうとしないのか。さらに、チームのフィジカルコンディションや、いまだ整備されていない守備にも議論は及んだ。アモリムは、こうした批判をすべて大きな自己批判の精神で受け入れたことで誰もを驚かせたが、その後になると、自らのミスを正当化しながらそれらに向き合っていた。
ミラン、アモリムが修正へ システム変更から先発メンバーの選択まで、変わり得ることとは
変化への扉を開く
ルベン・アモリムは、試合前にも「自分の考えを最後まで貫いたうえでの失敗も考えている」と認めていたが、それとは反対に、ベンフィカに完敗した後には、メンタリティーを含めた大きな変化の可能性を公の場で認めた。ポルトガル人指揮官は、自身のサッカー哲学に選手たちが完全に適しているわけではないとしても、選手に合わせていく可能性を検討している。「私は常に変えている。それが自分の感覚だ。時には土台から始めなければならない。私たちには2か月の取り組みがある。今日は負けたが、特定の試合で適応していくための解決策はきっと見つかる。なぜなら、私たちはひとつのアイデアを作り上げなければならないからだ。私はまだ取り組んでいるところだ」
システム変更、実験は打ち切り
「彼は賢い監督だ。そうしなければならない。私の好きな言葉に『手元にあるブドウでワインを作らなければならない』というものがある」と、カペッロはまずそう言い切った。立て直しに向けた最初の一手は明確だ。これまで固定のベストイレブンを組むことに一貫して否定的だったアモリムは、ロフタス＝チーク、エストゥピニャン、テッラッチャーノを起用したような実験やターンオーバーを今後の試合では抑えていく考えだ。彼らはそれぞれ異なる理由により、このチームに付加価値をもたらせる状態にはない。5〜6人の軸となる選手を見いだし、チームがとりわけ見失いそうな場面で戦術面の安定感とリーダーシップを与えられる背骨を作ることが構想されている。
もう一つ検討される見通しなのが、3-4-2-1という、特定の特徴を持つ選手を必要とするシステムに手を加える可能性だ。主な変更は中盤とトップ下に及ぶとみられ、このエリアではプリシッチだけがハーフスペースでも裏への攻撃でも機能できる。 最初の調整としては、片側にモレイラを置き、さらにサレマーカーズとプリシッチをラモスの近くに配置しつつ、現在の並びよりも幅を取ってスタートさせることで、より大きな幅を確保する形が考えられる。 インターナショナルブレイクは絶好のタイミングで訪れる。アモリムには、自身のスタッフとともに、チームの力を最大限に引き出し、カーディナーレが昨夏に始めた仕事を完成させるために補強へ動く意向を持つ冬の移籍市場まで、可能な限り多くの勝ち点を積み上げるにはどの道を進むべきかを見極める3週間が与えられることになる。
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