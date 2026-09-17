「彼は賢い監督だ。そうしなければならない。私の好きな言葉に『手元にあるブドウでワインを作らなければならない』というものがある」と、カペッロはまずそう言い切った。立て直しに向けた最初の一手は明確だ。これまで固定のベストイレブンを組むことに一貫して否定的だったアモリムは、ロフタス＝チーク、エストゥピニャン、テッラッチャーノを起用したような実験やターンオーバーを今後の試合では抑えていく考えだ。彼らはそれぞれ異なる理由により、このチームに付加価値をもたらせる状態にはない。5〜6人の軸となる選手を見いだし、チームがとりわけ見失いそうな場面で戦術面の安定感とリーダーシップを与えられる背骨を作ることが構想されている。





もう一つ検討される見通しなのが、3-4-2-1という、特定の特徴を持つ選手を必要とするシステムに手を加える可能性だ。主な変更は中盤とトップ下に及ぶとみられ、このエリアではプリシッチだけがハーフスペースでも裏への攻撃でも機能できる。 最初の調整としては、片側にモレイラを置き、さらにサレマーカーズとプリシッチをラモスの近くに配置しつつ、現在の並びよりも幅を取ってスタートさせることで、より大きな幅を確保する形が考えられる。 インターナショナルブレイクは絶好のタイミングで訪れる。アモリムには、自身のスタッフとともに、チームの力を最大限に引き出し、カーディナーレが昨夏に始めた仕事を完成させるために補強へ動く意向を持つ冬の移籍市場まで、可能な限り多くの勝ち点を積み上げるにはどの道を進むべきかを見極める3週間が与えられることになる。







