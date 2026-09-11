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grafica amorim milanGetty Images

翻訳者：

ミラン、アモリムが会見で率直発言。ロッカールームのリーダーとしてのポルトガル人指揮官のビジョン、そしてカーディナーレの望むイングランド流マネージャー像とは

ACミラン

言葉から行動へ。アモリムがチームマネジメントとスカッドの主力選手たちの扱いについて、自身のビジョンを説明した

記者会見は1時間に及び、いくつもの大きなテーマに踏み込んだ。 アモリムは、公の場での発言よりも、選手たちとともにピッチで取り組むことを好む。ただ、それは質問を避けるという意味ではない。むしろ、計算されたリスクを負いながらもしっかりと向き合った。もっとも、ポルトガル人指揮官はまずリーノ・ガットゥーゾに敬意を示すことを忘れず、彼をレジェンドと表現した。 「ガットゥーゾはミランのレジェンドだ。

才能

だけがすべてではない。彼が持っていた情熱は、私たちのクラブが取り戻さなければならないものだ。ここ数年、それが欠けていたし、ピッチで示さなければならない。情熱と献身があれば、さまざまな問題を乗り越えられる」。 

  • グループマネジメント

    ラツィオ戦を前にしたミランの記者会見で中心的なテーマとなったのが、プリシッチの現在の状態に関する話題だった。アメリカ代表の彼をめぐっては、ピッチ内外、そして移籍市場の面でも、まさに一つのケースとなっている。契約延長には至っておらず、開幕からの3試合でも出場機会を得られていないため、いまだデビューも果たしていない。アモリムは、この実力派アメリカ人アタッカーの特別な扱いについて、次のように説明した。 「彼は明日見られるだろう。先発か途中出場かは分からないが、何分かはプレーすると思う。私は彼を選手としてとても高く評価している。ここまで出場時間がゼロで腹を立てているし、私は自分の選手がそうであることを気に入っている。忘れてはならないのは、彼が夏に負傷し、その後最初のトレーニングで打撲を負って止まってしまったことだ。『名前』があるというだけで、今うまくやっている選手を外すことはしない。これが私のグループのマネジメントのやり方であり、私はこの原則とともに貫き通す。プリシッチは私にとって非常に重要な存在だ。代表ウィーク後には、週3試合をこなす8週間が待っている。これだけ試合をすれば、全員が疲れるだろう。プリシッチは重要で、多くの試合に出ることになる。ただ、私がなぜこうした選択をするのかを理解するには、状況と私のこれまでを理解しなければならない。だが、この週末からプリシッチを見ることになるだろう」


    ポルトガル人指揮官が、プリシッチだけでなくグループ全体をどのようにマネジメントするつもりなのかを示す、明確な指針だ。重視されるのは名前ではなく、トレーニングで何を見せるか。あらゆる決断の重みを十分に理解したうえで、ただ一人のリーダーとして振る舞っている。 平たく言えば、アモリムは、その先に何が待っているかを理解したうえで、大きな責任を引き受けているということだ。

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  • カーディナーレ氏と共通のビジョン

    移籍市場の判断からグループの日常管理に至るまで、イングランド流に監督がマネージャーとしての役割も担うという発想は、まさにジェリー・カルディナーレから生まれたものだ。RedBirdとミランのオーナーである彼の考えでは、監督はイタリアサッカーにおける弱い環であり、物事が当初の計画通りに進まない時に最初に代償を払う存在でもある。 アモリムの起用は、まさにそうした一定の枠組みを打ち破るためのものだった。ミランは、フォンセカについてイブラヒモビッチが語った「移籍市場はフロントが担い、監督は指導する」という形から、アモリムがあらゆることに最終決定権を持つ、移籍市場における一体型のチームワークへと移行した。 時間と支え、そして結束を必要とする小さな革命だ。新生ミランは、アモリムのリーダーシップから始まる。

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