ラツィオ戦を前にしたミランの記者会見で中心的なテーマとなったのが、プリシッチの現在の状態に関する話題だった。アメリカ代表の彼をめぐっては、ピッチ内外、そして移籍市場の面でも、まさに一つのケースとなっている。契約延長には至っておらず、開幕からの3試合でも出場機会を得られていないため、いまだデビューも果たしていない。アモリムは、この実力派アメリカ人アタッカーの特別な扱いについて、次のように説明した。 「彼は明日見られるだろう。先発か途中出場かは分からないが、何分かはプレーすると思う。私は彼を選手としてとても高く評価している。ここまで出場時間がゼロで腹を立てているし、私は自分の選手がそうであることを気に入っている。忘れてはならないのは、彼が夏に負傷し、その後最初のトレーニングで打撲を負って止まってしまったことだ。『名前』があるというだけで、今うまくやっている選手を外すことはしない。これが私のグループのマネジメントのやり方であり、私はこの原則とともに貫き通す。プリシッチは私にとって非常に重要な存在だ。代表ウィーク後には、週3試合をこなす8週間が待っている。これだけ試合をすれば、全員が疲れるだろう。プリシッチは重要で、多くの試合に出ることになる。ただ、私がなぜこうした選択をするのかを理解するには、状況と私のこれまでを理解しなければならない。だが、この週末からプリシッチを見ることになるだろう」





ポルトガル人指揮官が、プリシッチだけでなくグループ全体をどのようにマネジメントするつもりなのかを示す、明確な指針だ。重視されるのは名前ではなく、トレーニングで何を見せるか。あらゆる決断の重みを十分に理解したうえで、ただ一人のリーダーとして振る舞っている。 平たく言えば、アモリムは、その先に何が待っているかを理解したうえで、大きな責任を引き受けているということだ。