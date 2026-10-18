アモリムの試合プランにおける戦術上の鍵は、ラビオを自由に動かすことだった。32歳のMFは、どのスペースに攻め込み、プレーを組み立てるためにどこに位置取るかを自ら決めていた。トップ下に入ることもあれば、守備的MFを務めることもあり、インサイドハーフとしてプレーすることも多かった。その動きにインテルの選手たちは翻弄され続け、わずかな抵抗すらできなかった。モドリッチが自陣でボールを受けるためにサイドへ開くと、ラビオは中央へ攻め込んだ。ムサがラインを突破しようとすると、ラビオはシュートを狙えるようペナルティーエリア内に位置取った。2-0となったゴールの場面でも、そうだった。



