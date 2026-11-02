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議論を呼ぶための挑発とも受け取れる、実に独創的な抗議行動だ。ミランのサポーターは、ジェノア戦を観戦するためにフェラーリス・スタジアムへ入れないのか？ それならジェノヴァ水族館へ行こう、というわけだ。 この取り組みは、11月8日（日）15時に予定されている一戦を前に、ミランのクルヴァ・スッドが発表した。アモリムは、ロンバルディア州在住のミランサポーターによるアウェー観戦が、今後数時間以内に認められることを願っている。ダービーでのように、彼らがどれほど違いを生み出せるかを知っているからだ。 ミランにとって、デ・ロッシ率いるチームとの一戦は非常に重要な試合だ。そのためミランの指揮官は、来週木曜日にサン・シーロで行われるセリエA第4節のフェレンツヴァーロシュ戦で、戦力をやりくりしなければならない。