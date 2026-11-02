議論を呼ぶための挑発とも受け取れる、実に独創的な抗議行動だ。ミランのサポーターは、ジェノア戦を観戦するためにフェラーリス・スタジアムへ入れないのか？ それならジェノヴァ水族館へ行こう、というわけだ。 この取り組みは、11月8日（日）15時に予定されている一戦を前に、ミランのクルヴァ・スッドが発表した。アモリムは、ロンバルディア州在住のミランサポーターによるアウェー観戦が、今後数時間以内に認められることを願っている。ダービーでのように、彼らがどれほど違いを生み出せるかを知っているからだ。 ミランにとって、デ・ロッシ率いるチームとの一戦は非常に重要な試合だ。そのためミランの指揮官は、来週木曜日にサン・シーロで行われるセリエA第4節のフェレンツヴァーロシュ戦で、戦力をやりくりしなければならない。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、アモリムがヨーロッパリーグとセリエAの2試合に向け準備。フェレンツヴァーロシュ戦とジェノア戦の先発メンバー選び
フェレナクヴァロシュ戦に出場するのは誰か
ハンガリーのフェレンツヴァーロシュ戦では、ボーンマス戦でのレッドカードにより1試合の出場停止処分を受けたメニャンが欠場し、代役にはトリアーニが控える。トモリとガッビアの負傷により、アモリムが守備陣で行えるローテーションは限られる。右サイドではテラッチャーノに出場のチャンスがあり、中央にはヒラとデ・ウィンターかパヴロヴィッチのどちらか（前者が有力）、左サイドにはエストゥピニャンが入る可能性がある。中盤ではヤシャリの出場が確実で、残る1枠をムサとラビオが争う。モドリッチは休養する。 2列目の右にはハッチンソンが起用される見込みで、左にはバルテザーギ、ゴンサロ・ラモスの背後にはシセが入る。
ジェノア戦に出場するのは誰か
日曜日にフェッラルシで行われるジェノア戦で、ミランは手ごわい相手と、選手たちを後押しする観客に勢いを与えないよう、良い入り方をしなければならない。メニャンが再びミランのゴールを守り、右には復帰するヒラ、左にはデ・ウィンターとパヴロヴィッチが入る。中盤はダービーで起用された3人を継続する見込みで、ラビオはムサとモドリッチの間に自由に飛び出す。左サイドはディアワラが上下動を担い、反対側ではモレイラがプレーする。前線ではプリシッチが復帰し、ラモスをサポートする。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。