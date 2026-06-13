ミラン、アモリムがハイスレを差し置いて監督に？ ロッソネリとの新たな接触を受け、ポルトガル人監督が最有力候補に

ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。
12日のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが浮上したが、600万ユーロの違約金が壁に。そのため、ルベン・アモリムが最有力と『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。
ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。
12日のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが浮上したが、600万ユーロの違約金が壁に。そのため、ルベン・アモリムが最有力と『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。
6月13日、ミランはアモリム氏と再び接触した。この結果、彼は候補者の中で優位に立ち、クラブ首脳陣から新時代を切り拓く適任者と見なされている。マンチェスター・ユナイテッドでの苦い経験も、その評価を揺るがしていない。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、彼はチャンピオンズリーグ出場権がない状況でもミランに最大限の関心を示しており、ベンフィカからのオファーも一旦棚上げしているという。
アモリムはカルディナーレが求める監督像に合っている。レッドバードのオーナーは、高い位置で攻撃的にプレーし、素早くボールを奪うチームを作る監督を求めている。彼は2024年、フォンセカが選ばれる前からミランの注目していた人物だった。
ミランは2年契約＋3年目の延長オプションを提示。これは、次期監督の最有力候補であるポルトガル人監督にとって重要なオファーだ。
ヤイスレは依然として有力候補だが、アル・アハリとの契約条項が元マンチェスター・ユナイテッド監督に有利に働く可能性もある。ファブリツィオ・ロマーノによると、このドイツ人監督はイタリアサッカーを高く評価し、イタリアでの指揮を望んでいるものの、契約条項が障害となっている。 グラスナー監督の起用は遠のいている。彼はミランからのオファーを待っているが、ミラン側もアモリム監督かヤイスレ監督の起用を優先している。