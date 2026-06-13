ミラン、アモリムがハイスレを差し置いて監督に？ ロッソネリとの新たな接触を受け、ポルトガル人監督が最有力候補に

ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。

12日のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが浮上したが、600万ユーロの違約金が壁に。そのため、ルベン・アモリムが最有力と『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。