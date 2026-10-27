欠場者が多いミランでは、アモリムにとって、明日のボローニャ戦と土曜日にサン・シーロで行われるインテル戦の両方に対応するのは容易ではない。守備陣の人選はほぼ限られている。ウディネーゼ戦で好プレーを見せたトモリは引き続き右サイドバックで起用され、パヴロヴィッチとデ・ウィンターがセンターバックでコンビを組む。唯一の不確定要素は左サイドで、エストゥピニャンが若いフランス人のディアワラよりも優勢だ。
AFP
翻訳者：
ミラン、アモリムがサプライズ策を検討。ゴンサロ・ラモスを休ませ、シセを偽9番で起用か
シセに出番
ウディネでの試合では先発を外れたシセだが、ボローニャ戦では出場の機会が訪れる。アモリム監督は、ザルツブルクの本拠地で見事な活躍を見せたイタリア代表の逸材を先発起用する。シセはヨーロッパリーグで歴史的なハットトリックを達成した。元カタンザーロの同選手がどのポジションを務めるかについては、今後数時間で最終的な疑問が解消される見込みだ。
偽9番
本誌の取材によると、アモリムは土曜日のダービーを見据え、ラモスを1試合休ませることを検討しているという。代わりにシセを偽9番として起用する構想だ。ACミランの若き才能にとって、この役割は全く初めてではない。すでにイタリアU-21代表のポーランド戦と、ヨーロッパリーグのボーンマス戦で同じ役割を務めている。
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