欠場者が多いミランでは、アモリムにとって、明日のボローニャ戦と土曜日にサン・シーロで行われるインテル戦の両方に対応するのは容易ではない。守備陣の人選はほぼ限られている。ウディネーゼ戦で好プレーを見せたトモリは引き続き右サイドバックで起用され、パヴロヴィッチとデ・ウィンターがセンターバックでコンビを組む。唯一の不確定要素は左サイドで、エストゥピニャンが若いフランス人のディアワラよりも優勢だ。