HLNによると、ミランはまだレースから脱落していない。先週、ミラン首脳陣は選手本人とその周辺関係者にスポーツプロジェクトを提示したという。カレツァスはアモリムの第一候補の一人で、その特徴を備えた選手を探しており、本人にも直接の電話でそれを伝えた。ギリシャ人の若さ、つまり今年11月に19歳を迎えることは、問題にはならないようだ。現時点でミランはドルトムントの後塵を拝しているが、まだ選手獲得の可能性を残している。