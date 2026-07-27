コンスタンティノス・カレツァスの将来を左右する重要な時間帯を迎えている。きょうHLNが報じたところによると、スポーツディレクターのオレ・ブック氏を中心とするボルシア・ドルトムントの代表団が、ヘンクとの交渉成立を目指してベルギーへ飛んだ。来季のチャンピオンズリーグに出場するドイツのクラブにとって、ベルギー生まれの18歳のギリシャ人トップ下は最優先ターゲットだ。ただし、適切な金銭面の条件が必要となる。ドルトムントの最初のオファーである3000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロは突き返されており、カレツァスはボーナス込みで4000万ユーロのオファーが届けば移籍が可能となる。
翻訳者：
ミラン、アモリムがコンスタンティノス・カレツァスに接触。ボルシア・ドルトムントは獲得をまとめるべくベルギーへ飛ぶ
ミランがプロジェクトを発表した。
HLNによると、ミランはまだレースから脱落していない。先週、ミラン首脳陣は選手本人とその周辺関係者にスポーツプロジェクトを提示したという。カレツァスはアモリムの第一候補の一人で、その特徴を備えた選手を探しており、本人にも直接の電話でそれを伝えた。ギリシャ人の若さ、つまり今年11月に19歳を迎えることは、問題にはならないようだ。現時点でミランはドルトムントの後塵を拝しているが、まだ選手獲得の可能性を残している。
決定的なタイミング
ミランはギラとゴンサロ・ラモスの移籍金に1億ユーロを投じた以上、前線の補強は放出で得る資金で賄わなければならないのは明らかだ。そして、放出候補の筆頭はレオンだ。相当規模の売却を進めなければ、ヘンクとカレツァスを納得させるだけの適切な資金面の材料を見いだすのは難しい。ドルトムントが一歩リードしているが、競り合いに加わるつもりは一切ない。他クラブ、とりわけミランを含め、再び一気に争奪戦へ戻ってくるのを避けるため、今すぐに決着をつけたい考えだ。
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