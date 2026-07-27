コンスタンティノス・カレツァスの将来を左右する決定的な時間帯となっている。本日付のHLNによると、スポーツディレクターのオレ・ブックが率いるボルシア・ドルトムントの代表団が、ヘンクとの交渉成立を目指してベルギーに飛んだ。来季のチャンピオンズリーグに出場するドイツのクラブにとって、ベルギー生まれの18歳のギリシャ人攻撃的MFは最優先の補強対象だ。ただし、適切な金銭的条件が必要になる。3000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロというドルトムントの最初のオファーは突き返されており、カレツァスはボーナス込みで4000万ユーロのオファーが届けば移籍が認められる。
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ミラン、アモリムがコンスタンティノス・カレツァスに接触。ボルシア・ドルトムントは交渉成立を目指してベルギーへ飛ぶ。
ミランがプロジェクトを発表
HLNによると、ミランはまだレースから脱落していない。先週、ミラン首脳陣は同選手とその周辺にスポーツプロジェクトを提示した。 カレツァスはアモリムの第一候補の1人で、その特徴を備えた選手を求める指揮官は、本人との直接の電話でのやり取りでもその考えを伝えた。 ギリシャ人の若さ、つまり次の11月に19歳を迎えることは、問題にはならないという。現時点でミランはドルトムントに後れを取っているが、まだ獲得の可能性を残している。
決定的なタイミングとなる
ミランがギラとゴンサロ・ラモスの保有権獲得に1億ユーロを投じた以上、前線での補強は放出による資金で賄わなければならないのは明らかだ。そして、放出の最有力候補はレオンだ。大規模な売却がなければ、ヘンクとカレツァスを納得させるだけの適切な経済条件を見いだすのは難しい。ドルトムントが一歩リードしているが、競り合いに加わる意思はまったくない。他クラブ、とりわけミランを含め、再び一気に争奪戦へ戻ってくるのを避けるため、今すぐ決着をつけたい考えだ。
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