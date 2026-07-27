ミラン、アモリムがコンスタンティノス・カレツァスに接触。ボルシア・ドルトムントは交渉成立を目指してベルギーへ飛ぶ。

HLNによると、ミランはまだレースから脱落していない。先週、ミラン首脳陣は同選手とその周辺にスポーツプロジェクトを提示した。 カレツァスはアモリムの第一候補の1人で、その特徴を備えた選手を求める指揮官は、本人との直接の電話でのやり取りでもその考えを伝えた。 ギリシャ人の若さ、つまり次の11月に19歳を迎えることは、問題にはならないという。現時点でミランはドルトムントに後れを取っているが、まだ獲得の可能性を残している。