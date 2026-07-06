ミラン、アモリムがクラブ本部で移籍市場に関する会合に出席：戦略と優先事項

移籍市場の戦略チームの中心人物ボビー・ガーディナーは、新監督ルーベン・アモリム選出でも要となった。2人の関係はすでに良好だ。7月6日（月）にカサ・ミランで行われた会合には、選手取引担当ディレクターのヘンドリック・アルムシュタットも参加し、退団予定選手と移籍で得られる資金を整理した。





フィカヨ・トモリとルーベン・ロフタス＝チークにはプレミアリーグからの需要があり、2000万～2500万ユーロの収入を見込んでいる。

カサ・ミランでの代理人との会談では、ウォーレン・ボンドの評価額を800万ユーロと設定。イスマエル・ベナセルはファリ・ラマダニのクライアントとなり、契約解除へ。ユヌス・ムサ、サミュエル・チュクウェゼ、ユスフ・フォファナも評価中。