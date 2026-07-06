笑顔を絶やさず、意欲に満ち、すでにイタリア語で冗談を交わす姿も見せた。ミラン新監督アモリムの第一歩は、栄光のロッソネロを再び高みへ導くという難題に挑む彼の熱意を示している。 リナーテ・プライムに集まった記者たちに「やるべきことは山ほどある」と語ったように、クラブが直面する課題は多い。戦力強化だけでなく、勝利へのマインドセットを再構築することが、最も難しい使命となる。
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ミラン、アモリムがクラブ本部で移籍市場に関する会合に出席：戦略と優先事項
市場サミット
移籍市場の戦略チームの中心人物ボビー・ガーディナーは、新監督ルーベン・アモリム選出でも要となった。2人の関係はすでに良好だ。7月6日（月）にカサ・ミランで行われた会合には、選手取引担当ディレクターのヘンドリック・アルムシュタットも参加し、退団予定選手と移籍で得られる資金を整理した。
フィカヨ・トモリとルーベン・ロフタス＝チークにはプレミアリーグからの需要があり、2000万～2500万ユーロの収入を見込んでいる。
カサ・ミランでの代理人との会談では、ウォーレン・ボンドの評価額を800万ユーロと設定。イスマエル・ベナセルはファリ・ラマダニのクライアントとなり、契約解除へ。ユヌス・ムサ、サミュエル・チュクウェゼ、ユスフ・フォファナも評価中。
GILAだけではない：優先事項
レバークーゼンのケリム・アラジュベゴヴィッチとゲンクのコンスタンティノス・カレツァス（ともに2007年生まれ）は、アモリム監督らが攻撃的MF陣の強化と将来性を見据えて注目する2人だ。 優先事項はラツィオとのギラ交渉の決着と、新たなセンターバックの補強だ。候補にはイナシオとアントニオ・シルバがいる。
さらに守備的MFの補強も検討しているが、モドリッチとラビオの去就が明確になってから判断する見込みだ。新FWも候補に挙がっており、コスティッチはラモスの控えとしてチャンスを狙う。
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