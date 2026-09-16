その兆候は、試合直前の時点ですでに表れていた。ルベン・アモリムがSkyに対し、率直かつ明確に、隠すことなくこう認めていたからだ。「ユナイテッドとミランには、2つの偉大なクラブと大きなプレッシャーがある。そこで人々は、私が短期間ですべてを解決できると考えている。このチームは違う。3バックで戦うことに慣れていて、DFは速い。新しいクラブに来て、すべてがすでに整っているなんてことはあり得ないから、私には完璧な条件がそろっているわけではない。時間が必要になることは分かっているし、その一方でプレッシャーがあまりに大きく、時間がないことも分かっている。それでも私はこういう仕事をする方が好きだ。自分にとって大きな意味があるからだ。もし失敗するなら、大きく失敗する方がいい。このクラブを助けたい。必要な時間を与えられるかは分からないが、選手たちは練習で私の話をよく聞いてくれているし、それが解決策を見いだせるという希望を与えてくれている」





だが、その解決策はピッチ上では見つからなかった。ユベントス戦、ラツィオ戦で鳴っていた警鐘は、今季初の大敗へと変わった。マルコ・シウバは控えをずらりと並べたベンフィカを送り出したが、ミランはほとんど抵抗すらできず、一方的にやられた。最終スコアの0-2でさえ、ポルトガル勢にとっては物足りないほどだった。