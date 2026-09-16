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ミラン、アモリムがクラブに訴え　自らのサッカーをするのに適した選手がいない

ACミラン

試合前後のアモリムの発言が議論を呼んでいる。ポルトガル人指揮官は、自身のサッカーを表現するために、より高いクオリティーを求めている。

その兆候は、試合直前の時点ですでに表れていた。ルベン・アモリムがSkyに対し、率直かつ明確に、隠すことなくこう認めていたからだ。「ユナイテッドとミランには、2つの偉大なクラブと大きなプレッシャーがある。そこで人々は、私が短期間ですべてを解決できると考えている。このチームは違う。3バックで戦うことに慣れていて、DFは速い。新しいクラブに来て、すべてがすでに整っているなんてことはあり得ないから、私には完璧な条件がそろっているわけではない。時間が必要になることは分かっているし、その一方でプレッシャーがあまりに大きく、時間がないことも分かっている。それでも私はこういう仕事をする方が好きだ。自分にとって大きな意味があるからだ。もし失敗するなら、大きく失敗する方がいい。このクラブを助けたい。必要な時間を与えられるかは分からないが、選手たちは練習で私の話をよく聞いてくれているし、それが解決策を見いだせるという希望を与えてくれている


だが、その解決策はピッチ上では見つからなかった。ユベントス戦、ラツィオ戦で鳴っていた警鐘は、今季初の大敗へと変わった。マルコ・シウバは控えをずらりと並べたベンフィカを送り出したが、ミランはほとんど抵抗すらできず、一方的にやられた。最終スコアの0-2でさえ、ポルトガル勢にとっては物足りないほどだった。

  • 組み立ての局面で問題がある

    「この話は私の考えに関するものだ。時には、ボールを持っている時のほうが、相手に持たれている時よりも自分たちで問題を大きくしてしまうことがある。自動的な連係を作ろうとしているが、作れていない」。アモリムは試合後、Skyでこのように語り、ベンフィカ戦の敗戦につながった問題点を強調するとともに、ビルドアップ局面でのクオリティー不足を最も明白な課題の一つとして挙げた。ポルトガル人指揮官がイナシオを望んでいたのは、現在の守備陣の選手たちよりも、ギラを除けば、技術的な水準が高いからだ。


    だが、ポルトガル人指揮官が訴える本当の問題は、トップ下のエリア、決定的なプレー、最後のパスにおけるクオリティー不足だ。現在のスカッドにいる攻撃的な選手のうち、彼が望むようにハーフスペースで動ける者は少なく、移籍市場最終盤に加入したハッチンソンは、第一候補というより、穴をふさぐための応急処置のように見える。

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  • 1月に何が期待されるのか

    イナシオを巡るスポルティングCPとの話し合いは、まさに移籍市場最終日まで続き、1月に再開される。元マンチェスター・ユナイテッド指揮官は、自身の愛弟子を再び指導したいと考えているラモスの難しさに加え、カマルダの起用が限られていることもあり、1月に別のストライカーを獲得する必要がある。ミランがエンドリッキの移籍承認を得るために、レアル・マドリーと引き続き交渉しているのは偶然ではない（どの方式になるかは見極める必要がある）。そして最後に、だが重要性で劣らないのが、創造性がありライン間でプレーできる10番タイプの探索だ。これは夏に過小評価されていた必要性だった。


    ただし、アモリムの発言と要求の双方について、カルディナーレがどう考えるかはなお見極める必要がある。サン・シーロでの試合後のやり取りは、ロッソネリのオーナーが望むチーム一体型の編成方針を巡り、指揮官と統合チームの意思疎通にさらなる疑問を投げかけている。

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