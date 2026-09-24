明日、ベルギー戦で、ロマーノにとってはイタリア代表で初先発の可能性もある。ほんの数週間前まで継続してトップレベルのサッカーに初めて顔を出し始めたばかりの若者にとって、それはまた一つ大きな前進となる。急速な駆け上がりぶりだが、常に地に足をつけている。アレッサンドロを知る人々は、彼を強い意志を持ちながらも同時に謙虚で、自分が今味わっているような高揚感のある瞬間の裏に潜む落とし穴もよく理解している少年だと評している。カリアリと会長のジュリーニは、イタリアサッカー屈指の才能を手元に抱えていることで喜びを隠せない。一方で、ローマにはもう少し悔いがある。財政上の理由から、2006年生まれのこの選手を6月に移籍市場の祭壇に捧げる形で手放さざるを得なかったからだ。ローマには500万ユーロ＋ボーナスが入り、総額は650万ユーロに達する。当初は約700万～800万ユーロを求めていたローマにとっても、キャピタルゲインの面では大きな追い風となった。