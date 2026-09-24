パルマとのセリエA開幕戦、タルディーニでデビューゴールを決め、カリアリでは5試合にわたって中盤の絶対的主役として活躍。そして今、A代表のイタリア代表に初招集された。アレッサンドロ・ロマーノにとって、これ以上ないシーズンのスタートと言えるだろう。2006年生まれのこの選手は、ファビオ・ピサカーネの全面的な信頼を勝ち取り、今やセリエA今季序盤の真のサプライズとなっているチームをけん引している。
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ミラン、アモリムがカリアリのロマーノに魅了 今やその価値は、ローマが夏に受け取った金額の5倍に
ローマの後悔
明日、ベルギー戦で、ロマーノにとってはイタリア代表で初先発の可能性もある。ほんの数週間前まで継続してトップレベルのサッカーに初めて顔を出し始めたばかりの若者にとって、それはまた一つ大きな前進となる。急速な駆け上がりぶりだが、常に地に足をつけている。アレッサンドロを知る人々は、彼を強い意志を持ちながらも同時に謙虚で、自分が今味わっているような高揚感のある瞬間の裏に潜む落とし穴もよく理解している少年だと評している。カリアリと会長のジュリーニは、イタリアサッカー屈指の才能を手元に抱えていることで喜びを隠せない。一方で、ローマにはもう少し悔いがある。財政上の理由から、2006年生まれのこの選手を6月に移籍市場の祭壇に捧げる形で手放さざるを得なかったからだ。ローマには500万ユーロ＋ボーナスが入り、総額は650万ユーロに達する。当初は約700万～800万ユーロを求めていたローマにとっても、キャピタルゲインの面では大きな追い風となった。
アモリムの要請でミランがオリンピコへ向かう
ロマーノは本拠地オリンピコで、ヨーロッパ中の注目を集めることになりそうだ。とりわけミランで、アモリムの明確な要請を受け、カリアリのMFを至近距離で追うため、すでにスカウト1人を派遣している。ロマーノはこのポルトガル人指揮官をかなり強く惹きつけている。 この元ローマの選手には、ユヴェントス、インテル、そしてリーガの複数クラブも関心を示しているが、あらゆる話し合いは来夏に持ち越される見通しだ。1月に関しては、破格のオファーでもない限り、カリアリを離れることはない。ジュリーニ会長もすでに計算を始めており、評価額は2000万〜2500万ユーロになる見込みだ。
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