アモリムの功績として客観的に評価すべき点の一つは、近年多額の資金を投じて獲得しながら、もはやクラブを去るかに見えた選手たちの価値を再び高めたことだ。その最も象徴的な例がチュクウェゼだ。アモリムは彼と率直で直接的な関係を築き、それは成果にもつながっている。チュクウェゼは3トップのウイングとしてACミランに加入したが、アモリムは彼を中盤の右サイドで起用し、新たな役割を与えた。ただし、チームメートから「チュク」と呼ばれる彼が、この2年間継続的に起用されてこなかったことも忘れてはならない。休養や疲労の影響が出るのは自然なことだ。アタランタ戦では、フティチンソンが特にボールを持たない場面で十分な働きを見せられなかった。そこで頼りになるのが、心身ともに非常に良い状態にある選手だ。必要なときには、モレイラが右サイドでチュクウェゼに代わって出場できる。ユヴェントス戦でそのポジションを務めた際の出来だけで判断すべきではない。確かにディエゴが最も力を発揮するのは逆サイドだが、ユヴェントス戦は初先発であり、緊張も多少影響していた。