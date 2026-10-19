現役時代のアモリムは優れたMFだったが、エストゥピニャンの話になると、誰よりも断固として彼を擁護する。「移籍市場の終盤には、エストゥピニャンを欲しがるクラブのリストがあった。だが、私が断った。だから、ファンにはそれが私の責任だったと知ってほしい」具体的には、アストン・ヴィラに加え、ベンフィカが移籍市場の最終盤に強く動き、獲得に向けてミランから譲歩を引き出そうとしたが、ミランが応じることはなかった。それも、エクアドル代表のエストゥピニャンを今も盲目的に信じ続けるアモリムの意向によるものだ。エストゥピニャンは昨日のアタランタ戦でも、短い出場時間で惨憺たるプレーに終わり、批判の的となったにもかかわらずだ。
ミラン、アモリムがエストゥピニャンを自ら擁護する理由とは？ サイドの選手の起用法とモレイラが2つの役割を担う可能性
先発予定の選手たち
アモリムは、意図して、あえて乗組員を入れ替えつつある船の船長だ。ポルトガル人指揮官は自身の考えを強く信じており、その一つが、決まった主力の顔ぶれも固定のフォーメーションも設けないチーム運営だ。だが、シーズン序盤から相手に応じて試合ごとにさまざまな形を試してきた結果、ある結論に至った。チュクウェゼとモレイラが左サイドにいる時、ミランはより競争力を発揮し、脅威となるというものだ。モレイラはすでにサン・シーロの人気者の一人となった。サイドを勢いよく駆け上がるたびに、ミラノのスタジアムから熱のこもった拍手が送られる。相性と才能のなせる業だ。
エストゥピニャンがバルテザーギより先に
しかし、一流の弁護士さながらのエストゥピニャン擁護に話を戻そう。アモリムは、簡単なパスや基本的な状況判断でさえミスを恐れ続けることなく、もっと自由にプレーできるよう、選手を守ろうとしている。今後も長くこの考えを貫くのは、自身の見解を変えないポルトガル人指揮官だ。U-21代表での活動を経て、昨季終盤に見せた苦戦を克服したように見えるバルテザーギよりも、元ブライトンのエストゥピニャンの方が先を行っていると考えている。
モレイラもチュクウェゼの控えに
アモリムの功績として客観的に評価すべき点の一つは、近年多額の資金を投じて獲得しながら、もはやクラブを去るかに見えた選手たちの価値を再び高めたことだ。その最も象徴的な例がチュクウェゼだ。アモリムは彼と率直で直接的な関係を築き、それは成果にもつながっている。チュクウェゼは3トップのウイングとしてACミランに加入したが、アモリムは彼を中盤の右サイドで起用し、新たな役割を与えた。ただし、チームメートから「チュク」と呼ばれる彼が、この2年間継続的に起用されてこなかったことも忘れてはならない。休養や疲労の影響が出るのは自然なことだ。アタランタ戦では、フティチンソンが特にボールを持たない場面で十分な働きを見せられなかった。そこで頼りになるのが、心身ともに非常に良い状態にある選手だ。必要なときには、モレイラが右サイドでチュクウェゼに代わって出場できる。ユヴェントス戦でそのポジションを務めた際の出来だけで判断すべきではない。確かにディエゴが最も力を発揮するのは逆サイドだが、ユヴェントス戦は初先発であり、緊張も多少影響していた。
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