アモリムの構想では、ラビオは中盤でも、あるいは1トップの背後に入るトップ下でもプレーできる。ヴェネツィア戦を前に明かしていたように、このポルトガル人指揮官はサッカー選手としてフランス人MFに心酔している。「ここに来るまで彼のことは知らなかった。ラビオは我々にとって極めて重要な選手だ。私は彼が大好きだ。残ってほしいし、可能であれば契約も延長したい。 本人もそれは分かっている。あの年齢でありながら学ぶ意欲を持っている。練習ではディアワラのような若手を助けている。理想的なコンディションにはまだ遠いが、それでもすでに大きな力になってくれている」



