将来に向けた方針は明確だ。ミランはアドリアン・ラビオとの関係継続を望んでおり、契約延長に向けて動いている。 現時点で正式な会談の予定はないものの、クラブの意思は明確で、フランス人MFはルベン・アモリムのプロジェクトにおける現在と未来の柱と見なされている。イタリア『Milannews』が今日伝えたところによると、契約の可能性に関する条件面の話し合いを始めるため、母ヴェロニクと予備的な会談が行われたという。移籍市場終了後には、ジェリー・カルディナーレ本人がこの交渉を担当することになる。 ミランにとって、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの元MFとの契約延長は優先事項だ。
Getty Images Sport
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ミラン、アドリアン・ラビオの契約更新に向けて接触 ジェリー・カルディナーレ自らが対応へ
アモリムの甘い言葉
アモリムの構想では、ラビオは中盤でも、あるいは1トップの背後に入るトップ下でもプレーできる。ヴェネツィア戦を前に明かしていたように、このポルトガル人指揮官はサッカー選手としてフランス人MFに心酔している。「ここに来るまで彼のことは知らなかった。ラビオは我々にとって極めて重要な選手だ。私は彼が大好きだ。残ってほしいし、可能であれば契約も延長したい。 本人もそれは分かっている。あの年齢でありながら学ぶ意欲を持っている。練習ではディアワラのような若手を助けている。理想的なコンディションにはまだ遠いが、それでもすでに大きな力になってくれている」
ラビオはどれだけ稼いでいるのか
ラビオは昨夏、ボーナス込み約1000万ユーロでマルセイユからミランに加入した。 1995年生まれのMFは、ミラン前監督マッシミリアーノ・アッレグリの強い希望で獲得され、年俸手取り500万ユーロで2028年6月30日までの契約にサインしている。
ミランの収支決算
ラビオはミランで公式戦通算34試合に出場し、7ゴール6アシストを記録した。今季はトリノ戦、ヴェネツィア戦のいずれも途中出場し、開幕戦のオリンピコ・グランデ・トリノでは1ゴール1アシストをマークしている。
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