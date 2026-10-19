フランスがザカリー・アテカメにひれ伏す。誰がこんな展開を予想しただろうか。リヨンがニースに2-1で勝利した一戦で、スイス人右サイドバックが見せた活躍を、フランスの主要スポーツ紙はこぞって大きく取り上げた。テスマンの2点目をお膳立てしたアシストは見事なものだった。2004年生まれのアテカメは、就任当初から信頼を寄せてきたパウロ・フォンセカの下で飛躍的な成長を遂げている。そして、このポルトガル人指揮官は古巣ミランを喜ばせることにもなりそうだ。アテカメは、より自覚と成熟を備え、イグリ・ターレがスイスのヤングボーイズと彼の移籍で合意した1000万弱の額と比べて少なくとも2倍の市場価値を持って戻ってくるだろう。
AFP
翻訳者：
ミラン、アテカメはリヨン戦でも勢い止まらず。リーグ・アンのトップ選手の一人に。1月の移籍市場をめぐって伝わっていること
ハキミにのみ後れを取る
リヨンのサポーターは、初日から強い個性と高い技術を発揮して存在感を示してきたこの若者に夢中だ。数字を見れば、アテカメはリーグ・アン最高の右サイドバックとして頭角を現している。7試合に出場し、すでに2ゴール3アシストを記録。選手としての総合力では、PSGのハキミに次ぐ存在であることは確かだ。それでも数字は明白で、ミランは昨夏の選択に満足しながら、その活躍を見守っている。
1月の復帰の可能性について伝わっていること
「アテカメ？ ほかの期限付き移籍中の選手たちと同じように、彼の動向も追っている。シーズン当初は、どちらかといえばモレイラのような選手だと見ていた。状況が変わるかは分からない。サッカーとはそういうものだ。フォンセカの下でとても良いプレーをしているし、今後どうなるか見ていきたい」。アモリムは10月11日、アテカメを買い取りオプションなしの期限付き移籍でリヨンへ送った判断について、こう語っていた。
右サイドではチュクウェゼの控えがハッチンソンしかおらず、そのイングランド人選手は明らかにより攻撃的であることを考えれば、この判断は少し性急だったのかもしれない。アテカメはまだアモリムを完全には納得させていないようだ。そのため、右サイドの選手層がかなり薄いにもかかわらず、冬の移籍市場で呼び戻すよう求める可能性は低いだろう。また、リヨンは元ヤングボーイズのアテカメを起用できるという明確な保証を得ている。そのアテカメは成長を続け、プレーを楽しみ、リヨンのファンも楽しませている。
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