「アテカメ？ ほかの期限付き移籍中の選手たちと同じように、彼の動向も追っている。シーズン当初は、どちらかといえばモレイラのような選手だと見ていた。状況が変わるかは分からない。サッカーとはそういうものだ。フォンセカの下でとても良いプレーをしているし、今後どうなるか見ていきたい」。アモリムは10月11日、アテカメを買い取りオプションなしの期限付き移籍でリヨンへ送った判断について、こう語っていた。

右サイドではチュクウェゼの控えがハッチンソンしかおらず、そのイングランド人選手は明らかにより攻撃的であることを考えれば、この判断は少し性急だったのかもしれない。アテカメはまだアモリムを完全には納得させていないようだ。そのため、右サイドの選手層がかなり薄いにもかかわらず、冬の移籍市場で呼び戻すよう求める可能性は低いだろう。また、リヨンは元ヤングボーイズのアテカメを起用できるという明確な保証を得ている。そのアテカメは成長を続け、プレーを楽しみ、リヨンのファンも楽しませている。