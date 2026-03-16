ミラン、アッレグリ、レアオ：ラツィオ戦での交代をめぐる裏話。本来はプリシッチが交代する予定だった

ミランにとって、ローマのオリンピコ・スタジアムを去ることは単なる敗北以上の意味を持つ。ラツィオに1-0で敗れただけでなく、セリエA第29節の試合後半、明らかに不満げな表情でピッチを去ったラファエル・レアオを巡る騒動も巻き起こったからだ。
緊張が高まったのは67分頃のことだった。ロッソネロの背番号10は、マッシミリアーノ・アッレグリ監督が自身をピッチから下げ、ンクンク（およびフォファナに代わって投入されたフルクルグ）を投入するという采配を下した後、監督に対する苛立ちを隠そうとしなかった。
ミランにとって、ローマのオリンピコ・スタジアムを去ることは単なる敗北以上の意味を持つ。ラツィオに1-0で敗れただけでなく、セリエA第29節の試合後半、明らかに不満げな表情でピッチを去ったラファエル・レアオを巡る騒動も巻き起こったからだ。
緊張が高まったのは67分頃のことだった。ロッソネロの背番号10は、マッシミリアーノ・アッレグリ監督が自身をピッチから下げ、ンクンク（およびフォファナに代わって投入されたフルクルグ）を投入するという采配を下した後、監督に対する苛立ちを隠そうとしなかった。
前半、ミランのコーチ陣はポルトガル人選手に対し、より積極的なプレーとエネルギーを求めるよう何度も注意を促していたが、後半に入っても状況は改善せず、その選手の苛立ちは（文字通り）監督に対するあからさまな態度として爆発した。 レアオはオリンピコでの試合を続けられるかどうかを嘆き、アレグリが差し伸べた抱擁や慰めの言葉を――ほとんど――拒む形で、自身の不満を露わにした。
67分、アッレグリ監督は交代を決断したが、当初はレアオを交代させるつもりはなかった。
実際、DAZNの報道によると、ミランのコーチングスタッフの当初の考えはプリシッチを交代させることだった。ベンチで関係者が協議した結果、レアオを交代させ、プリシッチをピッチに残すという選択がなされた。
ピッチを去る際も、ロッソネロの背番号10のフラストレーションは収まらず、レアオは何度か小瓶を蹴り飛ばすなど苛立ちを見せ、ベンチでも首を振り続けていた。