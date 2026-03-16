ミラン、アッレグリ、レアオ：ラツィオ戦での交代をめぐる裏話。本来はプリシッチが交代する予定だった

ミランにとって、ローマのオリンピコ・スタジアムを去ることは単なる敗北以上の意味を持つ。ラツィオに1-0で敗れただけでなく、セリエA第29節の試合後半、明らかに不満げな表情でピッチを去ったラファエル・レアオを巡る騒動も巻き起こったからだ。

緊張が高まったのは67分頃のことだった。ロッソネロの背番号10は、マッシミリアーノ・アッレグリ監督が自身をピッチから下げ、ンクンク（およびフォファナに代わって投入されたフルクルグ）を投入するという采配を下した後、監督に対する苛立ちを隠そうとしなかった。