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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

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ミラン、アッレグリ監督：「勝利と順位表の立て直しに集中している。我々は下位チームを気にしている。パブロヴィッチは大きく成長した」

ミラン対トリノ戦終了後のアッレグリ監督のコメント

ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、トリノ戦での勝利後、DAZNのインタビューに応じた。

  • 勝利

    「好調なトリノ相手に、我々は無理に攻めすぎてしまった。前半の引き分けの後では、簡単にはいかなかった。シーズンも終盤に差し掛かっており、勝利を収めて順位を上げていくことを考えなければならない。今日は勝つのが難しい試合だった。トリノが素晴らしい試合を展開したからだ」

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  • プリシッチの選択

    「チームのバランスを保ってくれるのはサエレマエカーズだが、試合終盤には時折疲れが見える。今日はプリシッチをワイドに配置した。相手は非常に強固でコンパクトな守備陣を敷いていたため、ピッチ内にもっとスペースが必要だったからだ」

  • ナポリについて

    「我々は過去を振り返る。これは我々の最優先目標への道のりで、一つ勝利を積み重ねたことになる。間違いなく素晴らしい試合になるだろう」

  • SU フルクルグ

    「前半は少し苦戦したが、出場時間が少ないと難しいものだ。後半は良くなったが、プレーの継続性がなければ、特にフィジカルの強い選手にとっては厳しいものになる」。


  • ス・パブロヴィッチ

    「彼は今夜も素晴らしいプレーを見せた。大きく成長し、気概と情熱に溢れている。オープンな状況での守備も非常に良かった」


  • 得点につながらない攻撃

    「誰にも何も求めてはいない。今が停滞期だからだ。ただ、順位を落とさないでほしいと頼んだだけだ。フォワードたちはまた得点を取り戻すだろう」


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