ミラン、アッレグリ監督：「勝利と順位表の立て直しに集中している。我々は下位チームを気にしている。パブロヴィッチは大きく成長した」

「好調なトリノ相手に、我々は無理に攻めすぎてしまった。前半の引き分けの後では、簡単にはいかなかった。シーズンも終盤に差し掛かっており、勝利を収めて順位を上げていくことを考えなければならない。今日は勝つのが難しい試合だった。トリノが素晴らしい試合を展開したからだ」